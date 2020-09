Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45518ec3-1a4f-4275-b629-12767d79a75d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A belügyminiszter, az országos válságstáb elnöke szerint is mérlegelni kellene valamiféle vészhelyzet kihirdetését.","shortLead":"A belügyminiszter, az országos válságstáb elnöke szerint is mérlegelni kellene valamiféle vészhelyzet kihirdetését.","id":"20200928_csehorszag_koronavirus_szuksegallapot_egeszsegugyi_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45518ec3-1a4f-4275-b629-12767d79a75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b548b719-1b94-4366-8ab5-83f9a29b5bb4","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_csehorszag_koronavirus_szuksegallapot_egeszsegugyi_miniszter","timestamp":"2020. szeptember. 28. 20:56","title":"\"Ez az egyetlen esélyünk\" – Szükségállapotot hirdetne a cseh egészségügyi miniszter a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Augusztusban javultak a munkaerőpiaci adatok, ahogy a gazdaság elkezdett kimászni a járvány első hulláma okozta gödörből. Azonban a második hullám miatt ősszel, sőt 2021 elején várhatóan nőni fog a munkanélküliség.\r

","shortLead":"Augusztusban javultak a munkaerőpiaci adatok, ahogy a gazdaság elkezdett kimászni a járvány első hulláma okozta...","id":"20200929_Vihar_elotti_csend_a_munkanelkuliek_szamaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50dfb8e3-9cc2-4036-8b32-6944738ac868","keywords":null,"link":"/kkv/20200929_Vihar_elotti_csend_a_munkanelkuliek_szamaban","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:02","title":"Munkanélküliségi adatok: vihar előtti csend a kirúgási hullám előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus és a kormány is nehéz helyzetbe hozza a fővárost a hitelminősítő szerint, de gyors talpraállásra számítanak.\r

","shortLead":"A koronavírus és a kormány is nehéz helyzetbe hozza a fővárost a hitelminősítő szerint, de gyors talpraállásra...","id":"20200930_moodys_budapest_pozitiv_besorolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ee09dd-dd26-46ba-a121-f5a502d31331","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_moodys_budapest_pozitiv_besorolas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:34","title":"Javította Budapest besorolását a Moody's, de viharokat is jósolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádhatóság szerint ők mindenkivel szemben azonos módon lépnek fel.","shortLead":"A vádhatóság szerint ők mindenkivel szemben azonos módon lépnek fel.","id":"20200930_FeketeGyor_Andras_Ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176e0846-35f9-46f1-8c71-39277ee91881","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_FeketeGyor_Andras_Ugyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:56","title":"Az ügyészség megsértődött Fekete-Győr András vádjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szarka Gábor a katonai pályáról érkezett az SZFE-re.","shortLead":"Szarka Gábor a katonai pályáról érkezett az SZFE-re.","id":"20200930_szinmuveszeti_szarka_gabor_szfe_kancellar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc87adf-4182-4af9-a460-6e1117cc409c","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_szinmuveszeti_szarka_gabor_szfe_kancellar","timestamp":"2020. szeptember. 30. 20:08","title":"A Színművészeti új kancellárja azzal fenyegetett, hogy ha nem engedik be, nem ad fizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55315262-627c-4de9-894c-5d9e787210c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint a kormányzat nemtelen eszközökkel kísérli meg tönkretenni az Iványi Gábor vezette intézményeket.","shortLead":"A szervezet szerint a kormányzat nemtelen eszközökkel kísérli meg tönkretenni az Iványi Gábor vezette intézményeket.","id":"20200929_ivanyi_gabor_oktatoi_halozat_iskola_magyar_evangeliumi_testverkozosseg_stadium28","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55315262-627c-4de9-894c-5d9e787210c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9634d215-45cb-4679-b850-3ce8ca22d52d","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_ivanyi_gabor_oktatoi_halozat_iskola_magyar_evangeliumi_testverkozosseg_stadium28","timestamp":"2020. szeptember. 29. 18:43","title":"Oktatói Hálózat: Az Orbán-kormány súlyos nyomást gyakorol Iványiék iskoláira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934e7269-b33c-4748-b1c5-1010b0f5d5b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy-két évtizede még szinte ismeretlenek voltak Magyarországon, mostanra azonban egyre több helyen jelennek meg az invazív címeres poloskák, mivel egyre kedvezőbbek itt az életfeltételeik. ","shortLead":"Egy-két évtizede még szinte ismeretlenek voltak Magyarországon, mostanra azonban egyre több helyen jelennek meg...","id":"20200930_Elkeszitik_az_orszag_poloskaterkepet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=934e7269-b33c-4748-b1c5-1010b0f5d5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c7d31f-097f-4ee1-9e36-6e30b4935cf8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200930_Elkeszitik_az_orszag_poloskaterkepet","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:01","title":"Elkészítik az ország poloskatérképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A betegesen gyanakvó helyzet miatt nem támogatják többé a baloldali médiát – mondta a Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija a HVG-nek adott interjúban. Köves Slomó azt is elárulta, hogy a választásokra meglesz a Sorsok Háza, amerikaiak készíttették el a kiállítás forgatókönyvét.","shortLead":"A betegesen gyanakvó helyzet miatt nem támogatják többé a baloldali médiát – mondta a Egységes Magyarországi Izraelita...","id":"20200930_Hatralepunk_kettot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ac7fe8-7839-418b-931b-e500a4637762","keywords":null,"link":"/360/20200930_Hatralepunk_kettot","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:00","title":"Köves Slomó: Az \"ellenséges légkör\" miatt végleg kivonul a sajtóból az EMIH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]