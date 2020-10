Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c4e5ae4-9401-4b0b-a9d1-537d8db68ffc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A háztartásokban keletkező élelmiszer-hulladék 76 százaléka megspórolható lenne.","shortLead":"A háztartásokban keletkező élelmiszer-hulladék 76 százaléka megspórolható lenne.","id":"20201013_Egy_brit_csalad_havonta_kozel_24_ezer_forintot_dob_ki__etel_formajaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c4e5ae4-9401-4b0b-a9d1-537d8db68ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b13849-66e4-4131-b1ec-1c597ffad741","keywords":null,"link":"/zhvg/20201013_Egy_brit_csalad_havonta_kozel_24_ezer_forintot_dob_ki__etel_formajaban","timestamp":"2020. október. 13. 10:23","title":"Egy brit család havonta közel 24 ezer forintot dob ki az ablakon, mert nem tud bánni az étellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce40178-00d0-4c50-a4b4-82922a1a2693","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szarka Gábor szerint „az anarchikus helyzetet mindenképpen meg kell szüntetni”.","shortLead":"Szarka Gábor szerint „az anarchikus helyzetet mindenképpen meg kell szüntetni”.","id":"20201014_SZFEkancellar_Szarka_Gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce40178-00d0-4c50-a4b4-82922a1a2693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208cb44d-2501-439d-81ec-f4a05ba3b4fd","keywords":null,"link":"/elet/20201014_SZFEkancellar_Szarka_Gabor","timestamp":"2020. október. 14. 14:19","title":"SZFE-kancellár: Ha valaki elutasít egy legitim helyzetet, akkor annak nyilvánvalóan máshol lesz a helye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakáskiadással foglalkozók haszna akár 25 százalékkal is csökkenhetett egy év alatt, ám tömeges eladási hullám így sem várható a Takarék Index elemzői szerint.","shortLead":"A lakáskiadással foglalkozók haszna akár 25 százalékkal is csökkenhetett egy év alatt, ám tömeges eladási hullám...","id":"20201014_Nagyot_buktak_iden_a_befektetesi_cellal_lakast_vasarlok_de_sajnalni_azert_nem_kell_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8582289-9cc8-46f3-87da-1baf740368df","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201014_Nagyot_buktak_iden_a_befektetesi_cellal_lakast_vasarlok_de_sajnalni_azert_nem_kell_oket","timestamp":"2020. október. 14. 11:37","title":"Nagyot buktak idén a befektetési céllal lakást vásárlók, de sajnálni azért nem kell őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbb2f0e-ad49-4f41-bb02-e2479e32d52d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Közel kétszer annyival eshet vissza a magyar GDP idén, mint a legutóbbi előrejelzés szerint – áll az IMF most kiadott prognózisában. A világ gazdasága a gyors és hatékony válságkezelésnek köszönhetően egyelőre úgy tűnik, hogy megúszhatja a 2008-ashoz hasonló pénzügyi katasztrófát.","shortLead":"Közel kétszer annyival eshet vissza a magyar GDP idén, mint a legutóbbi előrejelzés szerint – áll az IMF most kiadott...","id":"20201013_IMF_elorejelzes_gdp_recesszio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dbb2f0e-ad49-4f41-bb02-e2479e32d52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b55fc7-45c3-44a9-b38e-aeafe32d2e67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_IMF_elorejelzes_gdp_recesszio","timestamp":"2020. október. 13. 14:37","title":"IMF: Jóval nagyobb lehet a magyar visszaesés, mint ahogy eddig hittük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ellentétes irányú hatások mozgatják a nyersanyag árát.","shortLead":"Ellentétes irányú hatások mozgatják a nyersanyag árát.","id":"20201014_Masfel_eves_csucson_a_foldgaz_ara_mert_mindenki_hideg_telre_szamit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5794a2-4250-4aad-b63c-81f1dfc4653e","keywords":null,"link":"/kkv/20201014_Masfel_eves_csucson_a_foldgaz_ara_mert_mindenki_hideg_telre_szamit","timestamp":"2020. október. 14. 12:40","title":"Másfél éves csúcson a földgáz ára, mert mindenki hideg télre számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először zajlott le vizsgálat egy olyan ügyben, amelyben a gyermekekkel szemben elkövetett visszaélés a Vatikán területén történt.","shortLead":"Először zajlott le vizsgálat egy olyan ügyben, amelyben a gyermekekkel szemben elkövetett visszaélés a Vatikán...","id":"20201012_Kiskoruak_szexualis_visszaeles_vatikani_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b46c86-17b0-45b4-9432-5624bb9f0831","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_Kiskoruak_szexualis_visszaeles_vatikani_birosag","timestamp":"2020. október. 12. 20:52","title":"Kiskorúakkal szembeni szexuális visszaélés miatt indult per a vatikáni bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7357b526-dd6e-465b-a720-c7b94438a258","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tiguan alá pozícionált újdonság mozgatásáról egy 1,5 literes turbós benzinmotor gondoskodik.","shortLead":"A Tiguan alá pozícionált újdonság mozgatásáról egy 1,5 literes turbós benzinmotor gondoskodik.","id":"20201014_volkswagen_taos_neven_egy_ujabb_divatterepjaro_erkezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7357b526-dd6e-465b-a720-c7b94438a258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebbd729-652a-4b02-8e77-d02c96567084","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_volkswagen_taos_neven_egy_ujabb_divatterepjaro_erkezett","timestamp":"2020. október. 14. 11:21","title":"Volkswagen Taos néven egy újabb divatterepjáró érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a050b6e6-0776-4456-8e7d-f6548e1049e6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Sosem volt még példa rá, hogy az Apple október közepén mutassa be új iPhone-jait. Kedden este négy új telefont is leleplezett az Apple, no meg egy kisebb, olcsóbb, okosabb hangszórót.","shortLead":"Sosem volt még példa rá, hogy az Apple október közepén mutassa be új iPhone-jait. Kedden este négy új telefont is...","id":"20201013_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_5g_bejelentes_specifikacio_homepod_mini_hangszoro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a050b6e6-0776-4456-8e7d-f6548e1049e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9a4ffe-33a2-494d-813b-bc0f82114a16","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_5g_bejelentes_specifikacio_homepod_mini_hangszoro","timestamp":"2020. október. 13. 20:16","title":"Itt az Apple nagy bejelentése, itt vannak az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]