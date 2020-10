Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tavasszal az összes olasz áldozat fele Lombardiából került ki, most sokkal jobban állnak. A Deutsche Welle annak járt utána, hogyan változtatott Észak-Olaszországon a járvány. ","shortLead":"Tavasszal az összes olasz áldozat fele Lombardiából került ki, most sokkal jobban állnak. A Deutsche Welle annak járt...","id":"20201014_Milano_koronavirus_Olaszorszag_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e514d16-a422-4075-adb8-d686541f3378","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Milano_koronavirus_Olaszorszag_jarvany","timestamp":"2020. október. 14. 12:00","title":"Ilyen most Milánó a koronavírus-katasztrófa után: mintha egy cunami érkezett volna – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfaafd43-70c1-42d8-86f3-f6af5f792a2e","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"„A Postától független, úgynevezett kiscellás rádiótelefon-rendszer“. A mai olvasónak már gondolkoznia kellene, miről is írunk, a korabeli olvasó pedig még alig sejtette, mi fán terem az, amiről a rendszerváltás egyéb fontos eseményei közepette 1989 novemberében beszámolt a HVG. Igen, ez volt a mobiltelefon-szolgáltatás, amely egy évre rá működni is kezdett. Most, október 15-én lesz 30 éves az első hálózat.","shortLead":"„A Postától független, úgynevezett kiscellás rádiótelefon-rendszer“. A mai olvasónak már gondolkoznia kellene, miről is...","id":"20201014_magyarorszagi_mobilszolgaltatas_30_eves_1990_westel_0660","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfaafd43-70c1-42d8-86f3-f6af5f792a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7910ecd-1e7b-4f76-aaa6-d340a7cfb20c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_magyarorszagi_mobilszolgaltatas_30_eves_1990_westel_0660","timestamp":"2020. október. 14. 14:32","title":"30 éve nagyot fordult az élet Magyarországon: azóta használhatunk mobiltelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09187135-cb25-41c1-a824-26c2932fc987","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A komoly teljesítmény mellé 400 Nm-es nyomaték és relatíve szerény fogyasztás társul.","shortLead":"A komoly teljesítmény mellé 400 Nm-es nyomaték és relatíve szerény fogyasztás társul.","id":"20201015_izgalmas_dizel_bearaztak_a_200_loeros_uj_vw_golf_gtdt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09187135-cb25-41c1-a824-26c2932fc987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5615ef57-83cd-4f7b-ba33-be1b47f4b2d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_izgalmas_dizel_bearaztak_a_200_loeros_uj_vw_golf_gtdt","timestamp":"2020. október. 15. 07:59","title":"Izgalmas dízel: beárazták a 200 lóerős új VW Golf GTD-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d03e62-dc58-4421-97ba-2ab573a66d6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt minden részlet sporttörténeti utalás.","shortLead":"Itt minden részlet sporttörténeti utalás.","id":"20201015_40_eves_az_Audinal_az_osszkerekhajtas__egyedi_TT_RSsel_unneplik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25d03e62-dc58-4421-97ba-2ab573a66d6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7decd4f-31d9-4814-9a59-be458018125a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_40_eves_az_Audinal_az_osszkerekhajtas__egyedi_TT_RSsel_unneplik","timestamp":"2020. október. 15. 15:11","title":"40 éves az Audinál az összkerékhajtás – egyedi TT RS-sel ünneplik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változások jönnek a járványügyi eljárásrendben Kásler Miklós utasítása szerint.","shortLead":"Változások jönnek a járványügyi eljárásrendben Kásler Miklós utasítása szerint.","id":"20201015_Kasler_koronavirus_jarvany_korhaz_eljarasrend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51890796-72ba-4b5f-b619-3d3744077822","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_Kasler_koronavirus_jarvany_korhaz_eljarasrend","timestamp":"2020. október. 15. 17:05","title":"Kásler: Meg kell duplázni a koronavírusosoknak fenntartott kórházi ágyak arányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"262d4314-5f2c-47ba-990d-ff57ac50529e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez Ausztriában az első ilyen jellegű helyi karantén a járvány márciusi tetőzése óta.

","shortLead":"Ez Ausztriában az első ilyen jellegű helyi karantén a járvány márciusi tetőzése óta.

","id":"20201015_ausztria_kuchl_karanten_lezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=262d4314-5f2c-47ba-990d-ff57ac50529e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79091e0-5da2-43d6-88f8-83efeec79c59","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_ausztria_kuchl_karanten_lezaras","timestamp":"2020. október. 15. 16:05","title":"Járványgóccá vált egy osztrák település, lezárják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nemzeti Filmintézet közzétette a támogatottak listáját. Kovács Ákos bemutatkozhat rendezőként a TAXIS-sal, Eperjes Károly pedig leforgathatja a Krisztus ingét.","shortLead":"A Nemzeti Filmintézet közzétette a támogatottak listáját. Kovács Ákos bemutatkozhat rendezőként a TAXIS-sal, Eperjes...","id":"20201014_NFI_Vidnyanszky_DVNA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f94947-7c6f-4f62-bc40-6c6aa931f9c0","keywords":null,"link":"/elet/20201014_NFI_Vidnyanszky_DVNA","timestamp":"2020. október. 14. 13:25","title":"Vidnyánszky Rákóczi-sorozatra kap pénzt, és Kovács Ákos is rendezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce40178-00d0-4c50-a4b4-82922a1a2693","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szarka Gábor szerint „az anarchikus helyzetet mindenképpen meg kell szüntetni”.","shortLead":"Szarka Gábor szerint „az anarchikus helyzetet mindenképpen meg kell szüntetni”.","id":"20201014_SZFEkancellar_Szarka_Gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce40178-00d0-4c50-a4b4-82922a1a2693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208cb44d-2501-439d-81ec-f4a05ba3b4fd","keywords":null,"link":"/elet/20201014_SZFEkancellar_Szarka_Gabor","timestamp":"2020. október. 14. 14:19","title":"SZFE-kancellár: Ha valaki elutasít egy legitim helyzetet, akkor annak nyilvánvalóan máshol lesz a helye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]