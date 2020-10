Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffc068f1-e2b1-4fb8-9b77-4b2d925f7bf7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig is maguktól közlekedtek a Cruise önvezető taxijai, ám a volán mögött egy sofőrnek is ülnie kellett a biztonság kedvéért. Most megkapták az engedélyt, hogy a járművek maguktól guruljanak.","shortLead":"Eddig is maguktól közlekedtek a Cruise önvezető taxijai, ám a volán mögött egy sofőrnek is ülnie kellett a biztonság...","id":"20201017_onvezeto_auto_general_motors_cruise_san_francisco","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffc068f1-e2b1-4fb8-9b77-4b2d925f7bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafda9d5-58d5-4df1-86ea-dd9ccef48ba8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_onvezeto_auto_general_motors_cruise_san_francisco","timestamp":"2020. október. 17. 08:33","title":"Kiveszi a sofőröket a Cruise a robottaxikból, önvezető módban közlekednek San Franciscóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958e8f88-80d6-4b78-a0bc-ab29f5064acc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök egy új középiskolai épület átadásán vett részt, és az egyházi intézmények állami támogatását méltatta.","shortLead":"A miniszterelnök egy új középiskolai épület átadásán vett részt, és az egyházi intézmények állami támogatását méltatta.","id":"20201017_Orban_Viktor_halaado_istentiszteleten_mondta_el_minek_kell_nevelni_a_gyerekeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=958e8f88-80d6-4b78-a0bc-ab29f5064acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02968209-77a1-4d90-af77-2d2e06a86e43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201017_Orban_Viktor_halaado_istentiszteleten_mondta_el_minek_kell_nevelni_a_gyerekeket","timestamp":"2020. október. 17. 12:16","title":"Orbán Viktor hálaadó istentiszteleten mondta el, minek kell nevelni a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fa1869-5c58-4e05-b7dc-b3ed14d0a804","c_author":"HVG","category":"360","description":"2012 óta van magánkézben a Játékszín, sokáig nyereségesen működött. Konfliktusok eddig is voltak, most azonban szétválnak a színházat vezető tulajdonosok útjai. ","shortLead":"2012 óta van magánkézben a Játékszín, sokáig nyereségesen működött. Konfliktusok eddig is voltak, most azonban...","id":"202042_fonten_nezetelteres_ajatekszinben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24fa1869-5c58-4e05-b7dc-b3ed14d0a804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fab8da9-3257-4981-ace8-e8bf288f7bf2","keywords":null,"link":"/360/202042_fonten_nezetelteres_ajatekszinben","timestamp":"2020. október. 17. 07:30","title":"Szakad a Játékszín, az okok a kulisszák mögött maradnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e473fd-9b25-4588-bd58-e09ad9c41055","c_author":"Benkő Eszter","category":"360","description":"Fotelmagány, kanapéborászat, banyatájm, karanténháj, koronapara, cecíliás. Még Kazinczy Ferenc is megirigyelhetné azt a szó- és kifejezésáradatot, amelyet a magyar nyelv a koronavírus-járványnak köszönhet. A nyáron megjelent Karanténszótár a pandémia második hullámával újabb szócikkekkel bővülhet.","shortLead":"Fotelmagány, kanapéborászat, banyatájm, karanténháj, koronapara, cecíliás. Még Kazinczy Ferenc is megirigyelhetné azt...","id":"202042__karantenszotar__neologizmusok__gyarapodo_szokincs__szoba_hoztak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27e473fd-9b25-4588-bd58-e09ad9c41055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e43706c-b37c-419a-b07b-cbc551216ec2","keywords":null,"link":"/360/202042__karantenszotar__neologizmusok__gyarapodo_szokincs__szoba_hoztak","timestamp":"2020. október. 17. 16:00","title":"Karanténháj, elgyőrfipalisodás, banyatájm - Pörög a nyelvújítás a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a3707b-e7ef-4eec-929a-3336d48f3dae","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az áradó Hernád és a Sajó komoly gondot okoz a térségben, van olyan településrész, amit meg se lehet közelíteni közúton. ","shortLead":"Az áradó Hernád és a Sajó komoly gondot okoz a térségben, van olyan településrész, amit meg se lehet közelíteni...","id":"20201018_Telepuleseket_zarnak_el_az_arado_borsodi_folyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5a3707b-e7ef-4eec-929a-3336d48f3dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a15206-ec18-4182-9d1d-d3282db34091","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Telepuleseket_zarnak_el_az_arado_borsodi_folyok","timestamp":"2020. október. 18. 09:24","title":"Újabb településeket zárnak el az áradó borsodi folyók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808edd05-9499-41de-85d8-420a6a03d04b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy nemzetközi kutatócsapat szerint gigantikus mennyiségű üvegházhatású gázt tudnának megkötni a természetnek visszaadott és a jó állapotban megőrzött földterületek. ","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsapat szerint gigantikus mennyiségű üvegházhatású gázt tudnának megkötni a természetnek...","id":"20201017_klimavaltozas_helyreallitas_mezogazdasag_szen_dioxid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=808edd05-9499-41de-85d8-420a6a03d04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d69b0b-1d28-41d1-8124-6a7330329d75","keywords":null,"link":"/zhvg/20201017_klimavaltozas_helyreallitas_mezogazdasag_szen_dioxid","timestamp":"2020. október. 17. 16:35","title":"A klímaváltozás és a fajok kihalása is megállítható volna, ha hallgatnánk egy friss tanulmány szerzőire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az örmény védelmi miniszter azeri rakétatámadásokról és ágyúzásokról számolt be.","shortLead":"Az örmény védelmi miniszter azeri rakétatámadásokról és ágyúzásokról számolt be.","id":"20201018_HegyiKarabah_A_felek_maris_a_tuzszunet_megsertesevel_vadoljak_egymast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbe4eae-4cfb-45c7-a1b4-97303ba1e3d3","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_HegyiKarabah_A_felek_maris_a_tuzszunet_megsertesevel_vadoljak_egymast","timestamp":"2020. október. 18. 09:59","title":"Hegyi-Karabah: A felek máris a tűzszünet megsértésével vádolják egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18778d5-19cd-481e-83e2-f0a83c50d916","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Isten nem ver bottal – üzente a tudósító a banknak. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Isten nem ver bottal – üzente a tudósító a banknak. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","id":"20201017_transzferabilis_rubel_1990_oktober_18","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f18778d5-19cd-481e-83e2-f0a83c50d916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33582efd-8a00-480e-8eec-7ce0d5107dde","keywords":null,"link":"/360/20201017_transzferabilis_rubel_1990_oktober_18","timestamp":"2020. október. 17. 16:30","title":"Puha rubelből kemény márka: oltári lehúzás a nagy valutaunióban – 1990. október 18.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]