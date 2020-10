Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b04c993-1a2d-4db4-8fc9-8ac37bb4a864","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új hajtásláncok az Insignia Grand Sport limuzinban és az Insignia Sports Tourer kombiban egyaránt elérhetők.","shortLead":"Az új hajtásláncok az Insignia Grand Sport limuzinban és az Insignia Sports Tourer kombiban egyaránt elérhetők.","id":"20201022_uj_benzinmotorral_es_osszkerekes_dizel_valtozatban_tamad_az_opel_insignia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b04c993-1a2d-4db4-8fc9-8ac37bb4a864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236f0e54-e796-40ad-b6ad-6f6851f1ad93","keywords":null,"link":"/cegauto/20201022_uj_benzinmotorral_es_osszkerekes_dizel_valtozatban_tamad_az_opel_insignia","timestamp":"2020. október. 22. 11:07","title":"Új benzinmotorral és összkerekes dízelként érkezik az Opel Insignia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A két település bejárataihoz máris rendőri ellenőrző posztokat állítottak.","shortLead":"A két település bejárataihoz máris rendőri ellenőrző posztokat állítottak.","id":"20201023_Vesztegzar_ala_kerult_ket_hires_erdelyi_magyar_telepules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc25412-0be4-4b06-8fae-5639130d75d3","keywords":null,"link":"/elet/20201023_Vesztegzar_ala_kerult_ket_hires_erdelyi_magyar_telepules","timestamp":"2020. október. 23. 09:55","title":"Vesztegzár alá került két híres erdélyi magyar település","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c186bd9-8cc0-42f1-bfe8-946280d32c2a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Roman Prymula szigorú intézkedéseket ígért a növekvő fertőzésszámok miatt, de a sajtó rajtakapta, amint maszk nélkül lófrál és étterembe készül.","shortLead":"Roman Prymula szigorú intézkedéseket ígért a növekvő fertőzésszámok miatt, de a sajtó rajtakapta, amint maszk nélkül...","id":"20201023_roman_prymula_csehorszag_egeszsegugyi_miniszter_koronavirus_andrej_babis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c186bd9-8cc0-42f1-bfe8-946280d32c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f26c67c-bcb4-464c-830e-18d41782cf55","keywords":null,"link":"/vilag/20201023_roman_prymula_csehorszag_egeszsegugyi_miniszter_koronavirus_andrej_babis","timestamp":"2020. október. 23. 20:11","title":"Távozásra szólították fel a járványszabályokat megszegő cseh egészségügyi minisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombattól az egész országot a legveszélyeztetettebb kategóriát jelentő, piros besorolású járványövezetnek nyilvánítják. Ha két héten belül nem lassul a járvány terjedése, a korlátozások és szigorítások sora itt nem áll meg.","shortLead":"Szombattól az egész országot a legveszélyeztetettebb kategóriát jelentő, piros besorolású járványövezetnek...","id":"20201023_lengyelorszag_koronavirus_korlatozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0235a8cb-bd6b-4efd-8cbc-1c79f2768f89","keywords":null,"link":"/vilag/20201023_lengyelorszag_koronavirus_korlatozasok","timestamp":"2020. október. 23. 12:37","title":"Újabb rekordot döntött a fertőzöttek száma Lengyelországban, korlátozások sorát vezetik be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ebde2a-e6ff-4df1-854a-6e3c9e1706a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc és fél év börtönt kért az ügyészség a fiatal vádlottra.","shortLead":"Nyolc és fél év börtönt kért az ügyészség a fiatal vádlottra.","id":"20201022_rablas_kal_kapolna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90ebde2a-e6ff-4df1-854a-6e3c9e1706a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99ac27f-9cec-4c64-b69d-616159bda8bc","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_rablas_kal_kapolna","timestamp":"2020. október. 22. 12:23","title":"Rabló tartotta rettegésben a kál-kápolnai vasútállomás utasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3992d4-6eb4-47c7-a0e3-d0aba5dbc7d4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A biztos információiról ismert szivárogtató, Ice Universe arról írt a Twitteren, tudomása szerint a három Galaxy S21-ből kettő sík kijelzőt kap majd.","shortLead":"A biztos információiról ismert szivárogtató, Ice Universe arról írt a Twitteren, tudomása szerint a három Galaxy...","id":"20201022_samsung_galaxy_s21_kijelzo_pletyka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc3992d4-6eb4-47c7-a0e3-d0aba5dbc7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740eacd1-3c24-4199-90fe-c5920b0e345c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_samsung_galaxy_s21_kijelzo_pletyka","timestamp":"2020. október. 22. 16:03","title":"Már arról is pletykálnak, milyen lesz a kijelző kialakítása a Samsung Galaxy S21-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország harmadán megmaradhat a köd, ahol viszont kisüt a nap, ott akár 20 fok is lehet.","shortLead":"Az ország harmadán megmaradhat a köd, ahol viszont kisüt a nap, ott akár 20 fok is lehet.","id":"20201022_kod_idojaras_napsutes_szitalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e79ab1d-4050-4f3a-936d-2a0becfe3f29","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_kod_idojaras_napsutes_szitalas","timestamp":"2020. október. 22. 05:33","title":"Akár 20 fok is lehet ma, ha felszáll a köd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f82f20-cdde-445a-97c6-4d05dd1fe12f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elérte idei legnagyobb kiterjedését az Antarktisz feletti ózonlyuk, amelynek nemcsak mérete, de mélysége is az elmúlt évek egyik legnagyobbika volt.","shortLead":"Elérte idei legnagyobb kiterjedését az Antarktisz feletti ózonlyuk, amelynek nemcsak mérete, de mélysége is az elmúlt...","id":"20201022_ozonlyuk_antarktisz_europai_urugynokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2f82f20-cdde-445a-97c6-4d05dd1fe12f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3a9b51-ab7d-48a4-b5d3-23fe36bde657","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_ozonlyuk_antarktisz_europai_urugynokseg","timestamp":"2020. október. 22. 11:33","title":"Hatalmas ózonlyuk tátong az Antarktisz felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]