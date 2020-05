A "legnehezebb és a legjelentősebb" ügyekben dönt majd az a Facebook által létrehozott testület, amely működésének pénzügyi alapjait ugyan a vállalat teremtette meg, de ígéri, semmilyen formában nem szól majd bele működésébe. A bizottsághoz nyújthatnak majd be panaszt azok, akik úgy gondolják, jogtalanul tiltották le bejegyzéseiket a Facebook vagy az Instagram moderátorai. A vállalat szerda este jelentette be az első tagokat, akik között egy magyar is van.