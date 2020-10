Különféle cégek és kutatók régóta dolgoznak már olyan algoritmusokon, melyek viszonylag pontos leírást képesek adni arról, mi szerepel egy fotón. A Google még 2016-ban jelentette be, hogy olyan mesterséges intelligenciát készítettek, ami majdnem úgy képes felcímkézni a képeket, mint ahogy az emberek: 94 százalékos egyezéssel. A jelek szerint a Microsoftnál sem ültek ölbe tett kézzel a mérnökök, a redmondi cég ugyanis azt állítja, olyan rendszert fejlesztett, amelytúlszárnyalja a Google szoftverét. A Microsoft szerint a mostani megoldásuk kétszer olyan jó, mint amit 2015 óta használnak.

A cég hozott is néhány példát arra, milyen mértékű a változás. Míg korábban az algoritmus csak azt tudta megmondani, hogy egy macskáról közeli kép készült, addig most már azt is látja, hogy egy szürke macskát ábrázol a fénykép, aminek csukva van a szeme. (Az ember számára ez pofonegyszerű feladat, de a gépeknek/szoftvereknek nagyon sok mindenre szüksége van ehhez.)

A dologban a legjobb az, hogy a Microsoft máris elérhetővé teszi a fejlesztők számára az algoritmust, amit így a saját szolgáltatásaikba is be tudnak építeni. Sőt, a Microsoft beletette saját Seeing AI nevű alkalmazásába is, ami a látássérült emberek hétköznapjait segíti azzal, hogy elmondja, mi veszi őket körül.

Az újdonság még idén beépül a PowerPointba, de megjelenik majd a Microsoft szövegszerkesztőjében (Word) és levelezőjében (Outlook) is.

Eric Boyd, a fejlesztés oroszlánrészét elvégző Microsoft-részleg, az Azure AI egyik vezetője szerint a megoldásnak köszönhetően a felhasználók hamarabb találhatnak meg egy képet a keresőmotor segítségével, mint eddig, míg a látássérült felhasználók a korábbinál sokkal könnyebben navigálhatnak majd az interneten és a különféle szoftverekben.

