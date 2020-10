Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5eea925-fddc-4448-9e11-412519293efa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgynevezett halojelenség alakult ki a Hold körül hétfő este.","shortLead":"Úgynevezett halojelenség alakult ki a Hold körül hétfő este.","id":"20201027_hold_halojelenseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5eea925-fddc-4448-9e11-412519293efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d5a343-7b65-4d0c-864b-4f238b481870","keywords":null,"link":"/elet/20201027_hold_halojelenseg","timestamp":"2020. október. 27. 08:15","title":"Másmilyen volt a Hold tegnap éjjel, mint szokott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 4iG szerezte meg az INNObyte Zrt. többségi tulajdonrészét.","shortLead":"A 4iG szerezte meg az INNObyte Zrt. többségi tulajdonrészét.","id":"20201027_GVH_engedely_mesterseges_intelligencia_4ig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31c9766-d326-431b-8eeb-981a1fdfac7e","keywords":null,"link":"/kkv/20201027_GVH_engedely_mesterseges_intelligencia_4ig","timestamp":"2020. október. 27. 14:39","title":"Megadta a GVH az engedélyt, mesterséges intelligenciát fejlesztő cég került a 4iG-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"A tegnapi három után két újabb top 50-es nagyvállalati toplistát mutatunk be. Ezekből kiderül, melyek a legnagyobb tőkéjű hazai cégek, és melyeknél dolgoznak a legtöbben. Vigyázat: a számok néha csalókák! Így van ez az OTP-nél, a Molnál és például Mészáros Lőrinc Opus Globáljánál.","shortLead":"A tegnapi három után két újabb top 50-es nagyvállalati toplistát mutatunk be. Ezekből kiderül, melyek a legnagyobb...","id":"20201027_HVGrangsor_a_legnagyobb_magyar_vallalatokrol_A_legnagyobbak_es_az_annak_latszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4e7965-afda-4958-b5ba-842dc766cc8e","keywords":null,"link":"/360/20201027_HVGrangsor_a_legnagyobb_magyar_vallalatokrol_A_legnagyobbak_es_az_annak_latszok","timestamp":"2020. október. 27. 15:00","title":"HVG-rangsor a magyar vállalatokról: A legnagyobbak és az annak látszók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A G Data kiberbiztonsági vállalat adatai szerint 2020 első fél évében több mint kétmillió kártékony androidos alkalmazás látott napvilágot, azaz minden nyolcadik másodpercben megjelent egy új kártevő. Az elemzők szerint a túlságosan olcsó telefonok gyakran végül igen drágának bizonyulnak.","shortLead":"A G Data kiberbiztonsági vállalat adatai szerint 2020 első fél évében több mint kétmillió kártékony androidos...","id":"20201026_gdata_androidos_kartevok_2020_h1_dropper","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3661ac36-7106-44a8-94cb-2b3fc6a42cda","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_gdata_androidos_kartevok_2020_h1_dropper","timestamp":"2020. október. 26. 12:03","title":"Ha túl gyorsan lemerül a telefonja, az nagyon rosszat is jelenthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd9075b-2aca-49a4-a816-65fa803fd7c9","c_author":"Windisch Judit - Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Hosszú levelezés került a hvg.hu birtokába arról, hogy az első államiból alapítványi fenntartásba került egyetem vezetője milyen indokkal nem hajlandó megtárgyalni az SZFE melletti szolidaritási határozati javaslatot. A Corvinus szakszervezeti vezetője a vita korlátozása miatt cenzúrát emlegetett. ","shortLead":"Hosszú levelezés került a hvg.hu birtokába arról, hogy az első államiból alapítványi fenntartásba került egyetem...","id":"20201026_szfe_corvinus_lanczi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fd9075b-2aca-49a4-a816-65fa803fd7c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a1a071-f869-4630-91af-8bf813bd338d","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_szfe_corvinus_lanczi","timestamp":"2020. október. 26. 17:00","title":"Ilyen mélyen még soha nem láttunk bele, miért várat magára a kiállás az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e861805f-ca20-42e4-8360-c3d69ea2da72","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Barcelona korábbi támadója jól van, tünetmentes.","shortLead":"A Barcelona korábbi támadója jól van, tünetmentes.","id":"20201026_koronavirus_jarvany_fertozes_ronaldinho","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e861805f-ca20-42e4-8360-c3d69ea2da72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f52a05-5c2e-4932-af3a-e6a5324130bf","keywords":null,"link":"/sport/20201026_koronavirus_jarvany_fertozes_ronaldinho","timestamp":"2020. október. 26. 10:26","title":"Ronaldinho is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy látszik egyelőre jól érzi magát a forint 365-ön.","shortLead":"Úgy látszik egyelőre jól érzi magát a forint 365-ön.","id":"20201026_forint_euro_arfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3309bfff-339a-4d32-88d3-9cfdb5850c44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_forint_euro_arfolyam","timestamp":"2020. október. 26. 09:24","title":"Továbbra sem tud erősödni a forint a múlt heti gyenge szintről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b421b7ef-cc69-46b3-9041-54a07c9819b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szegedi Tudományegyetem szenátusa magabiztos többséggel elutasította az intézmény nevének megváltoztatására irányuló napirendi pontot.","shortLead":"A Szegedi Tudományegyetem szenátusa magabiztos többséggel elutasította az intézmény nevének megváltoztatására irányuló...","id":"20201026_szegedi_tudomanyegyetem_nevvaltoztatas_szenatusi_ules_eredmenye_napirend_elutasitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b421b7ef-cc69-46b3-9041-54a07c9819b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eebd71d-dfd5-4b7a-a152-7379f5bed856","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_szegedi_tudomanyegyetem_nevvaltoztatas_szenatusi_ules_eredmenye_napirend_elutasitasa","timestamp":"2020. október. 26. 15:32","title":"Az SZTE szenátusa levette napirendről az egyetem nevének megváltoztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]