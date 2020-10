Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök korábban sokat kritizálta a Kínában üzletelő amerikaiakat, most kiderült, hogy ő maga is ott vezet számlát.","shortLead":"Az amerikai elnök korábban sokat kritizálta a Kínában üzletelő amerikaiakat, most kiderült, hogy ő maga is ott vezet...","id":"20201021_Donald_Trump_kina_szamla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148317e8-52c8-44b3-9393-275d073ba136","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_Donald_Trump_kina_szamla","timestamp":"2020. október. 21. 10:49","title":"Kínában vezet számlát Donald Trump cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalatbirodalom védelme és a családot érő fenyegetések miatt dönthetett úgy Mészáros Lőrinc, hogy saját biztonsági céget alapít. A HVG forrásai szerint a cég intenzíven toboroz.","shortLead":"A vállalatbirodalom védelme és a családot érő fenyegetések miatt dönthetett úgy Mészáros Lőrinc, hogy saját biztonsági...","id":"20201021_meszaros_lorinc_biztonsag_talentis_vedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2f1a20-c9d6-4aee-a562-ee8ed64534dd","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_meszaros_lorinc_biztonsag_talentis_vedelem","timestamp":"2020. október. 21. 13:13","title":"A fenyegetések vagy a belső visszaélések miatt kell Mészároséknak saját biztonsági cég?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b23e61-96ab-4502-a197-9dea8ec14a87","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mostantól már a Capture és a Megane is elérhető zöld rendszámos változatban, illetve a Clio is új hibrid hajtáslánccal gazdagodott.","shortLead":"Mostantól már a Capture és a Megane is elérhető zöld rendszámos változatban, illetve a Clio is új hibrid hajtáslánccal...","id":"20201021_harom_uj_hibrid_renault_erkezett_magyarorszagra_kiprobaltuk_oket_clio_capture_megane","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8b23e61-96ab-4502-a197-9dea8ec14a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2956b82-f29f-423c-9ae4-5d2a2f413b81","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_harom_uj_hibrid_renault_erkezett_magyarorszagra_kiprobaltuk_oket_clio_capture_megane","timestamp":"2020. október. 21. 06:41","title":"Három új hibrid Renault érkezett Magyarországra, kipróbáltuk őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két apró, \"maszkos betörő\" garázdálkodott a kaliforniai Redwood City egyik bankfiókjában. ","shortLead":"Két apró, \"maszkos betörő\" garázdálkodott a kaliforniai Redwood City egyik bankfiókjában. ","id":"20201022_Mosomedvek_tortek_be_egy_bankba_Kaliforniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19da2c11-7a7c-498d-a38f-3b4a82b75ee5","keywords":null,"link":"/elet/20201022_Mosomedvek_tortek_be_egy_bankba_Kaliforniaban","timestamp":"2020. október. 22. 10:56","title":"Mosómedvék törtek be egy bankba Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fece79-fe69-4408-bbe1-2f2fd0c54c65","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az intézmény megkapja a pénzt, a blokád azonban továbbra is fennáll. ","shortLead":"Az intézmény megkapja a pénzt, a blokád azonban továbbra is fennáll. ","id":"20201021_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_koltsegvetes_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03fece79-fe69-4408-bbe1-2f2fd0c54c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa98fa8-d07e-4ac2-890f-6eab3e962b1b","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_koltsegvetes_tamogatas","timestamp":"2020. október. 21. 11:29","title":"Hivatalos: 3 milliárd forintot kap a Színház- és Filmművészeti Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2f573ae-5869-4a2a-a051-3ef5ea6b7032","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetnek két súlyos sérültje van.","shortLead":"A balesetnek két súlyos sérültje van.","id":"20201021_52_es_fout_kamion_auto_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2f573ae-5869-4a2a-a051-3ef5ea6b7032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff93f75e-2886-4493-a3da-ee4de4c68d29","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_52_es_fout_kamion_auto_baleset","timestamp":"2020. október. 21. 12:36","title":"Karambol az 52-esen, egy kamion a fákig csúszott az ütközés után – helyszíni fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6018bb0a-b1be-400d-a755-04c78701616b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkezett a Verzió Dokumentumfilm Fesztivál idei versenyprogramja, benne a Down-szindrómás szupermodellről és Greta Thunberg életéről szóló filmekkel.","shortLead":"Megérkezett a Verzió Dokumentumfilm Fesztivál idei versenyprogramja, benne a Down-szindrómás szupermodellről és Greta...","id":"20201021_greta_thunberg_verzio_dokumentumfilm_fesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6018bb0a-b1be-400d-a755-04c78701616b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a99b64-a334-4dc0-9db2-0c3f28cdf9b0","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_greta_thunberg_verzio_dokumentumfilm_fesztival","timestamp":"2020. október. 21. 12:38","title":"Nálunk is bemutatják a Greta Thunberg életéről szóló filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1381eb92-6dcd-49f5-ad80-38fc15c36e63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízirendőrök mentették ki.","shortLead":"A vízirendőrök mentették ki.","id":"20201021_katamaran_siofok_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1381eb92-6dcd-49f5-ad80-38fc15c36e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a328063-29bb-4f15-b310-32acb44f0e3b","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_katamaran_siofok_baleset","timestamp":"2020. október. 21. 14:08","title":"Katamaránjával borult be a vízbe egy férfi Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]