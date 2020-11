Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd3c7459-beae-44f3-b141-5bea34778622","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alföldi Róbert biztos kézzel nyúl Beaumarchais klasszikusához, rendezte már korábban, és kétszer játszotta is Figarót.","shortLead":"Alföldi Róbert biztos kézzel nyúl Beaumarchais klasszikusához, rendezte már korábban, és kétszer játszotta is Figarót.","id":"202044_szinhaz__fergeteges_beaumarchais_figaro_hazassaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd3c7459-beae-44f3-b141-5bea34778622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af43bd7-430e-4e99-84f6-b1672a96e909","keywords":null,"link":"/360/202044_szinhaz__fergeteges_beaumarchais_figaro_hazassaga","timestamp":"2020. október. 30. 12:00","title":"A járvány különös fénytörést ad a „forradalom szálláscsinálójának” tartott darabnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átlépte az atlétika-világbajnokság ára a 200 milliárd forintos határt.","shortLead":"Átlépte az atlétika-világbajnokság ára a 200 milliárd forintos határt.","id":"20201031_atletika_vb_stadion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dc12f9-375b-46f6-8e94-d3130a4df88e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201031_atletika_vb_stadion","timestamp":"2020. október. 31. 13:27","title":"Tovább drágult az atlétika-vb stadionja és környéke, most már a Puskás Arénánál is több pénzbe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai statisztika szerint 2018-ban a kontinens elitjébe tartoztunk ebben a kérdésben.","shortLead":"Az európai statisztika szerint 2018-ban a kontinens elitjébe tartoztunk ebben a kérdésben.","id":"20201030_korhaziagy_magyaroszag_europa_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb09a714-6c01-4b47-a632-c4eca0832f5b","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_korhaziagy_magyaroszag_europa_nemetorszag","timestamp":"2020. október. 30. 21:45","title":"A koronavírus előtt meglepően jól állt Magyarország kórházi ágyakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2818e21-bd1a-46c6-90b4-270424673b13","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Bankholding egyik első embere a nagy konkurens OTP-től igazolt át.","shortLead":"A Bankholding egyik első embere a nagy konkurens OTP-től igazolt át.","id":"20201030_Hamarosan_indul_a_kormanykozeli_gigabank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2818e21-bd1a-46c6-90b4-270424673b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda067d9-fbfa-4724-b467-4e8d9718fd2a","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_Hamarosan_indul_a_kormanykozeli_gigabank","timestamp":"2020. október. 30. 17:54","title":"Hamarosan indul a kormányközeli gigabank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e567e16f-6647-4edc-a6e9-44ba89f828fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel háromszor annyi település szemetét szállítanák Izsákra, mint most. A telepbővítés elleni tiltakozásra építette kampányát Mondok József ellenfele, aki alulmaradt az időközi választáson. Az újraválasztott polgármester nem megy szembe a beruházással, igaz, ha akarna, se nagyon tudna.","shortLead":"Közel háromszor annyi település szemetét szállítanák Izsákra, mint most. A telepbővítés elleni tiltakozásra építette...","id":"20201031_Az_ujravalasztott_polgarmester_lenyomja_a_szemetet_az_izsakiak_torkan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e567e16f-6647-4edc-a6e9-44ba89f828fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4e51d7-7b4c-433a-bee7-bd9ec362ce33","keywords":null,"link":"/kkv/20201031_Az_ujravalasztott_polgarmester_lenyomja_a_szemetet_az_izsakiak_torkan","timestamp":"2020. október. 31. 08:30","title":"Az újraválasztott polgármester lenyomja a szemetet az izsákiak torkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09cd766-19f7-4c09-9a74-56caffbaf144","c_author":"Zsámboki János","category":"360","description":"Franciaország változtatni készül a génmódosított élőlények fogalmának meghatározásán, ezzel magyar termények is egy csapásra génmódosítottnak minősülnének. Biológus szerzőnk azt mondja, a génmódosított szervezetek meghatározásával eleve alapvető gond, hogy a természetben minden növény emberi beavatkozás nélkül is genetikai módosulásokon megy keresztül. Vélemény.","shortLead":"Franciaország változtatni készül a génmódosított élőlények fogalmának meghatározásán, ezzel magyar termények is...","id":"20201030_gmo_gmomentes_franciaorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b09cd766-19f7-4c09-9a74-56caffbaf144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5dd29d2-1c0a-41a0-aef5-34e1768cac2c","keywords":null,"link":"/360/20201030_gmo_gmomentes_franciaorszag","timestamp":"2020. október. 30. 15:30","title":"Odacsapna a magyar agráriumnak egy francia GMO-s törvénymódosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem ugyanúgy költi a pénzt a nő, mint a férfi - ez a megállapítás önmagában nem egy bátor kijelentés, ám egy friss kutatás szerint ez akkor is igaz, ha dollármilliókról, -milliárdokról van szó. ","shortLead":"Nem ugyanúgy költi a pénzt a nő, mint a férfi - ez a megállapítás önmagában nem egy bátor kijelentés, ám egy friss...","id":"20201101_no_vagyonkezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4253569-681c-4654-8610-b691aa228e1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_no_vagyonkezeles","timestamp":"2020. november. 01. 09:44","title":"A gazdagság sem változtat a nők és férfiak közötti különbségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ha a távoktatás segítik a járvány kezelését, meg kell fontolni – mondja a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája.","shortLead":"Ha a távoktatás segítik a járvány kezelését, meg kell fontolni – mondja a Hallgatói Önkormányzatok Országos...","id":"20201031_Tamogatnak_a_hallgatoi_onkormanyzatok_a_tavoktatast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9865784b-4690-4856-80fe-30a7a29647bd","keywords":null,"link":"/itthon/20201031_Tamogatnak_a_hallgatoi_onkormanyzatok_a_tavoktatast","timestamp":"2020. október. 31. 14:21","title":"Támogatnák a hallgatói önkormányzatok a távoktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]