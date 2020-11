Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Elemzők nézték végig, melyek voltak a népszerű nyaralóhelyek Magyarországon és külföldön. Nem meglepő: a belföldi turizmus vitte a prímet, a külföldi országok közül Horvátország volt népszerű. Nem meglepő: a belföldi turizmus vitte a prímet, a külföldi országok közül Horvátország volt népszerű. Horgászni, szafari parkba és a Tisza-tóhoz mentünk a nyáron Az Európa Kiadó, a Balaton és a Trabant emblematikus zenészei, és a Megáll az idő filmrendezővé lett főszereplője három kontinensen készítették el az új számot. Közös számot készítettek a 80-as évek hazai underground hősei A hétfőn este lelőtt, 20 éves férfit korábban elítélték, mert csatlakozni akart az ISIS-hez. Idén januárban szabadult. Idén januárban szabadult. Az osztrák hatóságok jól ismerték a lelőtt terroristát Révész Sándor könyvsorozatának újabb darabja arról az emblematikus magyar közszereplőről szól, akit 1945 után, néhány év alatt rongyemberré, fajsúlytalan senkivé darált a nagypolitika. Elképesztő magasságokba és hihetetlen mélységekbe jutott Dobi István, az elfeledett államfő Ez a karácsony valószínűleg más lesz, mint a többi, de egyvalamiben aligha tér majd el a tavalyitól: megint sokat költhetünk. A járvány ellenére is fokozott év végi keresletre számítanak a magyarországi boltok A brit koronavírus-statisztikát megbolondító Excel-ügy után újabb kellemetlen hibára bukkantak: 7230 embernél rosszul szabta meg a program a karanténban maradás határidejét. 2455 embert túl hamar engedtek ki a karanténból, 4775 brit pedig otthonában ragadt egy szoftverhiba miatt Nem álltak le a próbák a Nemzeti Színházban annak ellenére sem, hogy az igazgató, a Rómeó és Júlia rendezője, Vidnyánszky Attila koronavírustesztje a múlt héten pozitív lett. Vidnyánszky Attila koronavírus-fertőzése ellenére, online folytatja a próbákat A támadó pozitív tesztje miatt azokat a rendőröket és mentőket is vizsgálják, akik ártalmatlanították őt. Koronavírusos a nizzai merénylő