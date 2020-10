Bár az Apple által kifejlesztett Face ID igen kényelmessé teszi az iPhone-ok feloldását, vannak, akik szívesebben használnák ujjlenyomatukat az azonosításra. A cupertinói cég jól ismert Touch ID-ja két éve a iPhone X premierjekor tűnt el, és azóta sincs benne az újabb iPhone-okban (kivétel a régi szerkezetre épülő iPhone SE), de talán nem kell rá sokáig várni.

Természetesen nem a pénteken megjelenő iPhone 12-család tagjairól van szó, hanem már a jövő évre várható iPhone 13-ról került elő egy pletyka, a L0vetodream néven ismert szivárogtató írta meg a Twitteren. Értesülése szerint az Apple vissza fogja hozni a Touch ID-t, méghozzá a kijelző alá szerelve.

A technológia az androidos világban már régóta elérhető, sok modellen elég jó hatékonysággal működik. Az Apple-ről pedig érdemes tudni, hogy az új technológiákat nem mindig építi be azonnal az iPhone-ba, inkább kivár, hogy az kellően kiforrott legyen, és csak utána lép. (Más megközelítésből: amíg egy-egy újítás nélkül is jól fogynak a készülékei, addig nem vezeti be azokat.) Ennek köszönhető az is, hogy csak most mutatták be az első 5G-s iPhone-t, és valószínűleg ez a helyzet a kijelző alá bedugott szenzorral is.

Hogy valóban jön-e ez a fajta Touch ID, az leghamarabb egy év múlva fog kiderülni, az viszont biztos, hogy a dologról nem most hallunk először. Korábban a hiteles Apple-elemzőként ismert Ming-Chi Kuo már arról beszélt, hogy 2021 lesz a visszatérés dátuma, ráadásul egy olyan technológiával, amivel nemcsak egy adott pont, hanem az egész kijelző ujjlenyomat-olvasóvá válik. Hogy ez valóban így lesz-e, egyelőre nem tudni, az viszont egy nyár közepén napvilágot látott szabadalomból kiderült, hogy az Apple dolgozik egy újfajta Touch ID-n.

