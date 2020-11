Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"917339d4-178c-44f9-9753-6a7848744d81","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ismert politológus, Ian Bremmer arra számít, hogy a szenátus nem lesz a demokratáké, így sok fontos intézkedést az új elnök nem fog tudni elfogadtatni, Trump pedig 2024-ben akár vissza is térhet.","shortLead":"Az ismert politológus, Ian Bremmer arra számít, hogy a szenátus nem lesz a demokratáké, így sok fontos intézkedést...","id":"20201110_biden_nzz_IanBremmer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=917339d4-178c-44f9-9753-6a7848744d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8500d8e-5902-4be2-9157-cca10ccf4d56","keywords":null,"link":"/360/20201110_biden_nzz_IanBremmer","timestamp":"2020. november. 10. 07:30","title":"Amerikai elemző: Biden a leggyengébb elnök lehet Jimmy Carter óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601160a2-b46a-4d07-8519-bb92b90f8228","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Apple kedden este végre bemutatta annak a processzornak az első generációs változatát, amivel rövidesen leváltják majd az Intel által készített chipeket.","shortLead":"Az Apple kedden este végre bemutatta annak a processzornak az első generációs változatát, amivel rövidesen leváltják...","id":"20201110_apple_silicon_processzor_m1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=601160a2-b46a-4d07-8519-bb92b90f8228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe82101-57d1-46d6-9598-0197b73d4ae4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_apple_silicon_processzor_m1","timestamp":"2020. november. 10. 20:16","title":"Itt az Apple új saját gyártású processzora, az M1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f93426-400d-4e06-9097-95941d979fb4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M8 Gran Coupé 4,4 literes biturbó V8-as motorja minden korábbinál erősebb lett.","shortLead":"Az M8 Gran Coupé 4,4 literes biturbó V8-as motorja minden korábbinál erősebb lett.","id":"20201110_720_loeros_lett_a_4_ajtos_bmw_m8_ac_schnitzer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29f93426-400d-4e06-9097-95941d979fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96cc1fee-c06b-4d00-bc16-0435741b5bb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_720_loeros_lett_a_4_ajtos_bmw_m8_ac_schnitzer","timestamp":"2020. november. 10. 11:21","title":"720 lóerős lett a 4 ajtós BMW M8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b06c05f-f1c5-4b0e-9a5c-4ac1d73715c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Néhány elektromos berendezés máris cserére szorul.","shortLead":"Néhány elektromos berendezés máris cserére szorul.","id":"20201110_belarusz_atomeromu_osztrovec_muszaki_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b06c05f-f1c5-4b0e-9a5c-4ac1d73715c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d930206-8eff-4388-b058-2eb885386d56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201110_belarusz_atomeromu_osztrovec_muszaki_hiba","timestamp":"2020. november. 10. 20:17","title":"Egy nap után meghibásodott a frissen átadott belarusz atomerőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Nyolcadik napja számolják az amerikai elnökválasztás szavazatait országszerte, de magyar idő szerint hétfő estére négy államban még mindig nincs végeredmény. A koronavírus-járvány miatt megduplázódott a korábban, illetve a levélben szavazók aránya, utóbbiakat pedig 22 államban akkor is figyelembe veszik, ha a választás napján túl érkezik meg, feltéve, hogy még aznap lett feladva. Bár Trumpnak már a matematikai esélyei is elfogytak a második ciklusra, úgy tűnik, hogy akár januárig is eltarthat, mire belátja a vereséget.","shortLead":"Nyolcadik napja számolják az amerikai elnökválasztás szavazatait országszerte, de magyar idő szerint hétfő estére négy...","id":"20201109_Egyre_kozelebb_az_amerikai_elnokvalasztas_hivatalos_vegeredmenye_de_Trump_tovabbra_is_kitart_a_csalas_vadja_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d156aaa5-35b1-4329-a6ea-711a4bbef490","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Egyre_kozelebb_az_amerikai_elnokvalasztas_hivatalos_vegeredmenye_de_Trump_tovabbra_is_kitart_a_csalas_vadja_mellett","timestamp":"2020. november. 09. 18:52","title":"Egyre közelebb az amerikai elnökválasztás hivatalos végeredménye, de Trump továbbra is csalást emleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ee0627-d262-4741-8e54-1d365912b5c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről született ma döntés.","shortLead":"Erről született ma döntés.","id":"20201110_maruzsa_zoltan_szalagavato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49ee0627-d262-4741-8e54-1d365912b5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe1e251-e9c1-471b-ad4c-903091437923","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_maruzsa_zoltan_szalagavato","timestamp":"2020. november. 10. 13:35","title":"Maruzsa: El kell halasztani a szalagavatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d8a236-6a20-4d67-9e44-b3ea3540fe07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A már javában közúton tesztelt luxuslimuzin hivatalos leleplezésére a jövő héten kerülhet sor. ","shortLead":"A már javában közúton tesztelt luxuslimuzin hivatalos leleplezésére a jövő héten kerülhet sor. ","id":"20201111_kemfoton_az_uj_mercedesmaybach_sosztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4d8a236-6a20-4d67-9e44-b3ea3540fe07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeea5b6f-d830-40e2-9085-59e97a4efc6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_kemfoton_az_uj_mercedesmaybach_sosztaly","timestamp":"2020. november. 11. 06:41","title":"Kémfotón az új Mercedes-Maybach S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elsődleges kísérleti eredmények alapján úgy tűnik, hatékony a koronavírus ellen a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett vakcina.","shortLead":"Az elsődleges kísérleti eredmények alapján úgy tűnik, hatékony a koronavírus ellen a Pfizer és a BioNTech által közösen...","id":"20201109_koronavirus_vedooltas_pfizer_vakcina_bointech_kiserlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639ababd-640a-4e2b-b178-407eec0ab221","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_koronavirus_vedooltas_pfizer_vakcina_bointech_kiserlet","timestamp":"2020. november. 09. 13:17","title":"A Pfizer állítja: 90%-os védelmet nyújt a védőoltása a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]