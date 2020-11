Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2dc2e5f0-04ad-41b2-9445-884e6984098a","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Jó irányba mutatnak az eddigi lépések, ám továbbiakra is szükség van, ha az állam meg akar menteni cégeket és munkahelyeket a vendéglátó- és szállodaiparban. A kiskereskedelemben annak örülnek, hogy most mindenkire egységesen vonatkoznak az előírások. Összeszedtük az érdekvédelmi szövetségek első reakcióit az éjjel megjelenő új szabályokra. ","shortLead":"Jó irányba mutatnak az eddigi lépések, ám továbbiakra is szükség van, ha az állam meg akar menteni cégeket és...","id":"20201111_koronavirus_vendeglatas_turizmus_etterem_flesch_vamos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dc2e5f0-04ad-41b2-9445-884e6984098a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf7add4-8446-4f1d-8506-e64b6a36b371","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_koronavirus_vendeglatas_turizmus_etterem_flesch_vamos","timestamp":"2020. november. 11. 14:20","title":"„Nagyon nehéz mindenki igazát megtalálni” – reakciók a kormány éjjel bejelentett döntéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e30515-b58a-481a-8c04-e1476564ca0d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Elektronikus nyomkövetőt kellene hordaniuk azoknak, akiket korábban már elítéltek, a potenciális terroristákat állampolgárságuktól is megfosztanák, illetve elvennék a jogosítványukat egy új tervezet szerint.","shortLead":"Elektronikus nyomkövetőt kellene hordaniuk azoknak, akiket korábban már elítéltek, a potenciális terroristákat...","id":"20201111_Terroristagyanus_fogva_tartas_Ausztria_Becs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96e30515-b58a-481a-8c04-e1476564ca0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bc5c1b-23ca-4165-bc45-7afcc7a281f9","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_Terroristagyanus_fogva_tartas_Ausztria_Becs","timestamp":"2020. november. 11. 18:15","title":"A terroristagyanús személyeket megfosztanák osztrák állampolgárságuktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63de2861-de20-4225-ac5a-113753659c5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai elnök napok óta nem hajlandó elismerni a vereségét, most egy internetes troll jelezte, hogy ki a lúzer.","shortLead":"Az amerikai elnök napok óta nem hajlandó elismerni a vereségét, most egy internetes troll jelezte, hogy ki a lúzer.","id":"20201112_Megtrollkodtak_Donald_Trumpot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63de2861-de20-4225-ac5a-113753659c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5306d07b-3bbf-4cdd-9599-a088f0edbb9c","keywords":null,"link":"/elet/20201112_Megtrollkodtak_Donald_Trumpot","timestamp":"2020. november. 12. 12:19","title":"Megtrollkodták Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16044197-a0e1-4089-883b-06057210188d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Softbank még 2017-ben vette meg a Google-től a Spot nevű robotkutyát fejlesztő céget, ám a legfrissebb hírek szerint hamarosan ők is túladhatnak rajta. ","shortLead":"A Softbank még 2017-ben vette meg a Google-től a Spot nevű robotkutyát fejlesztő céget, ám a legfrissebb hírek szerint...","id":"20201111_boston_dynamics_hyundai_softbank_eladas_robotkutya_spot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16044197-a0e1-4089-883b-06057210188d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e32b85-b703-4389-b48a-495977d9cc8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_boston_dynamics_hyundai_softbank_eladas_robotkutya_spot","timestamp":"2020. november. 11. 10:33","title":"Megint eladhatják a Boston Dynamicsot, új tulajdonoshoz kerülhet a legismertebb robotkutya fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában újabb csaknem tízezer fertőzést diagnosztizáltak.","shortLead":"Az utóbbi 24 órában újabb csaknem tízezer fertőzést diagnosztizáltak.","id":"20201111_romania_fertozott_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3441dc-ea8e-451b-abf7-75cc216f7c18","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_romania_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 21:57","title":"Romániában több mint kétszáz fertőzött halt meg egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7cb2bc-bced-4607-a0d6-e5dcacc4e6ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy régóta pletykált eszköz válhat valóra 2021-ben: okosórával rukkolhat kis a OnePlus. Ez az eszköz azonban nem olyan lesz, mint a piacon lévők nagy többsége, legalábbis ami a rajta futó szoftvert illeti.","shortLead":"Egy régóta pletykált eszköz válhat valóra 2021-ben: okosórával rukkolhat kis a OnePlus. Ez az eszköz azonban nem olyan...","id":"20201112_oneplus_watch_okosora_2021_sajat_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef7cb2bc-bced-4607-a0d6-e5dcacc4e6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c68893-e2a8-485b-a2a3-1678316695df","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_oneplus_watch_okosora_2021_sajat_operacios_rendszer","timestamp":"2020. november. 12. 10:03","title":"Kaptunk egy kissé hihetetlen hírt a OnePlus közelgő okosórájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa5fcc5-63b0-44d3-a5fd-d3bc7c5c785e","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az európai egészségügyi unió megteremtésére irányuló lépéseket készít elő az Európai Bizottság, akár uniós szükséghelyzetet is kihirdethetnének.","shortLead":"Az európai egészségügyi unió megteremtésére irányuló lépéseket készít elő az Európai Bizottság, akár uniós...","id":"20201111_Meg_tobb_Brusszel_egeszsegugyi_uniora_tettek_javaslatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aa5fcc5-63b0-44d3-a5fd-d3bc7c5c785e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8034909-abbd-4d86-b257-26a043da0605","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_Meg_tobb_Brusszel_egeszsegugyi_uniora_tettek_javaslatot","timestamp":"2020. november. 11. 15:45","title":"Még több Brüsszel: egészségügyi unióra tettek javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az író szerint a kormány újabb lépéssel tolta közelebb Magyarországot a középkor-disztópiához.","shortLead":"Az író szerint a kormány újabb lépéssel tolta közelebb Magyarországot a középkor-disztópiához.","id":"20201111_Peterfy_Gergely_Az_ember_tobb_annal_mint_ami_a_laba_kozott_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a546f86-3114-4726-bfee-d35b430cc840","keywords":null,"link":"/elet/20201111_Peterfy_Gergely_Az_ember_tobb_annal_mint_ami_a_laba_kozott_van","timestamp":"2020. november. 11. 13:54","title":"Péterfy Gergely: Az ember több annál, mint ami a lába között van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]