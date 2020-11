Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij állítása szerint nincs rossz állapotban.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij állítása szerint nincs rossz állapotban.","id":"20201112_zelenszkij_koronavirus_ukrajna_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fdcaf7-805d-4cb6-b954-5f77445122c3","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_zelenszkij_koronavirus_ukrajna_korhaz","timestamp":"2020. november. 12. 11:06","title":"Kórházban Ukrajna koronavírusos elnöke és kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már ellenőrizhetetlenné vált a járványhelyzet egy egészségügyi kutatóintézet szerint. ","shortLead":"Már ellenőrizhetetlenné vált a járványhelyzet egy egészségügyi kutatóintézet szerint. ","id":"20201112_olaszorszag_koronavirus_600_ezer_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ecc2da-3109-47df-88e3-418b8eb02d99","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_olaszorszag_koronavirus_600_ezer_fertozott","timestamp":"2020. november. 12. 20:57","title":"A lakosság több mint egy százaléka aktív fertőzött Olaszországban, kritikus a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"M. Kiss Csaba","category":"360","description":"A kormány kommunikációja Covid-ügyben is magabiztos és pozitív, a kórházakból azonban folyamatosan érkeznek az egyre kétségbeejtőbb hírek. A Magyar Orvosi Kamara e heti elnökségi ülésén arra keresték a választ, miként lehet a mostani, koronavírus-okozta helyzetet úgy kommunikálni, hogy tájékoztassák a valós helyzetről lakosságot, de ne keltsenek pánikot. Lénárd Ritával, a MOK alelnökével M. Kiss Csaba beszélgetett. ","shortLead":"A kormány kommunikációja Covid-ügyben is magabiztos és pozitív, a kórházakból azonban folyamatosan érkeznek az egyre...","id":"20201113_Orban_999_szazaleka_tul_optimista_a_helyzet_sokkal_rosszabb__interju_az_Orvosi_Kamara_alelnokevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16491c1-3201-44d4-8e1e-efff39a95fa1","keywords":null,"link":"/360/20201113_Orban_999_szazaleka_tul_optimista_a_helyzet_sokkal_rosszabb__interju_az_Orvosi_Kamara_alelnokevel","timestamp":"2020. november. 13. 11:00","title":"MOK-alelnök: Orbán 99,9 százaléka túl optimista, a helyzet sokkal rosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef65e80-d136-4683-92c2-3ba31ae236bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rengeteg pénz jut a tokaji turizmusnak, de a Tokaj-Zemplén térség útjaira is sok tízmilliárdot költhetnek el.","shortLead":"Rengeteg pénz jut a tokaji turizmusnak, de a Tokaj-Zemplén térség útjaira is sok tízmilliárdot költhetnek el.","id":"20201112_elarasztja_kozpenzzel_koncz_zsofia_korzetet_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef65e80-d136-4683-92c2-3ba31ae236bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31769d4e-c3b8-4a3c-9582-e82c3bf9d460","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_elarasztja_kozpenzzel_koncz_zsofia_korzetet_a_kormany","timestamp":"2020. november. 12. 16:45","title":"150 milliárdnyi közpénzzel árasztja el a kormány Tokajt és környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa6dc8a-4962-406e-8481-4a70a23f57c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A belügyminiszter a 2018-as választások után kapott autóját cserélte régebbire.","shortLead":"A belügyminiszter a 2018-as választások után kapott autóját cserélte régebbire.","id":"20201112_Pinter_Sandor_mercedes_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fa6dc8a-4962-406e-8481-4a70a23f57c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa6f718-e15a-44c2-ac3b-40daaf85f716","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_Pinter_Sandor_mercedes_auto","timestamp":"2020. november. 12. 09:52","title":"Pintér Sándor húszéves Mercedesre cserélte a 15 éves Audiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lelkész azt mondja, viszonylag jól van. ","shortLead":"A lelkész azt mondja, viszonylag jól van. ","id":"20201113_Ivanyi_Gabor_is_koronavirusos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b756f1cb-be00-4f8f-8926-e03d7540211c","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_Ivanyi_Gabor_is_koronavirusos","timestamp":"2020. november. 13. 11:14","title":"Iványi Gábor koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8281989-30c9-4985-9520-47709c487303","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, hiteles-e az a videó, amelyen a Microsoft új konzolja, az Xbox Series X látható, miközben sűrű füst távozik belőle. Több vásárló viszont arról számolt be, hogy a szokásosnál jobban melegszik az eszköz.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hiteles-e az a videó, amelyen a Microsoft új konzolja, az Xbox Series X látható, miközben sűrű füst...","id":"20201111_xbox_series_x_hiba_fust_tulmelegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8281989-30c9-4985-9520-47709c487303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77593be-42a3-4b6c-bf32-13fe35793577","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_xbox_series_x_hiba_fust_tulmelegedes","timestamp":"2020. november. 11. 16:43","title":"Fura dolgok történnek az új Xboxokkal, volt, amelyik állítólag elfüstölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c2c7af-e483-4fa7-8e01-d35e5a638fd2","c_author":"Urzinol","category":"brandchannel","description":"Ha csak egyetlen olyan betegséget kell megneveznünk, amely a nők jelentős részét érinti élete során legalább egyszer, kortól függetlenül, akkor sokan a felfázást jelölnék meg. Kellemetlen tünetei bármikor megjelenhetnek, ezért érdemes odafigyelnünk már a legelső gyanús jelekre, hogy ne legyen komolyabb a baj.\r

","shortLead":"Ha csak egyetlen olyan betegséget kell megneveznünk, amely a nők jelentős részét érinti élete során legalább egyszer...","id":"urzinol_20201113_Mit_tegyunk_ha_felfaztunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67c2c7af-e483-4fa7-8e01-d35e5a638fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c175bb-06f7-4c49-bb20-d41d918cb092","keywords":null,"link":"/brandchannel/urzinol_20201113_Mit_tegyunk_ha_felfaztunk","timestamp":"2020. november. 13. 07:30","title":"Mit tegyünk, ha felfáztunk? Egy biztos, vegyük komolyan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Urzinol","c_partnerlogo":"ab63340c-9d73-45db-a769-d245f5ffd9bf","c_partnertag":"Urzinol"}]