[{"available":true,"c_guid":"bec679d7-871c-4e61-904d-2fd030e60f2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még rollerellenesnek sem kell lenni ahhoz, hogy lássuk: sok problémát kell rendezni az elektromos kétkerekűekkel kapcsolatban.","shortLead":"Még rollerellenesnek sem kell lenni ahhoz, hogy lássuk: sok problémát kell rendezni az elektromos kétkerekűekkel...","id":"20201113_Nagy_gondban_a_kozossegi_rollerezes_de_mar_latjak_a_megoldast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bec679d7-871c-4e61-904d-2fd030e60f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aefc4318-3231-4575-8153-a8fa87a6bc2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201113_Nagy_gondban_a_kozossegi_rollerezes_de_mar_latjak_a_megoldast","timestamp":"2020. november. 13. 11:17","title":"Nagy gondban a közösségi rollerezés, de már látják a megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a7f458-7fee-400e-9e99-edec06c84e20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 1960-70-es években 13 nőt meggyilkoló és számos másikat megtámadó Peter Sutcliffe-nek számos alapbetegsége volt. Visszautasította a kezelést.","shortLead":"Az 1960-70-es években 13 nőt meggyilkoló és számos másikat megtámadó Peter Sutcliffe-nek számos alapbetegsége volt...","id":"20201113_koronavirus_yorkshirei_hasfelmetszo_meghalt_peter_sutcliffe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91a7f458-7fee-400e-9e99-edec06c84e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18400f3-94b8-4323-a0db-85884f9fff2d","keywords":null,"link":"/elet/20201113_koronavirus_yorkshirei_hasfelmetszo_meghalt_peter_sutcliffe","timestamp":"2020. november. 13. 13:59","title":"A koronavírus végzett a yorkshire-i hasfelmetszővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d172d1ca-4772-4f7d-a536-bbe3199a6816","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan lehet elrontani egy parkoló építését, ha csak egy földdarabról van szó? Ilyesmi akkor fordulhat elő, ha az európai adófizetők pénzéből megy - minden csak viszonyítás kérdése, erre pedig a Duma Aktuál talált szemléletes példákat. ","shortLead":"Hogyan lehet elrontani egy parkoló építését, ha csak egy földdarabról van szó? Ilyesmi akkor fordulhat elő, ha...","id":"20201113_Duma_Aktual_Miert_fizet_az_EU_500_milliot_egy_oriasi_inka_szajharmonikaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d172d1ca-4772-4f7d-a536-bbe3199a6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc3d73b-6695-4cf2-9a0b-05117cf86652","keywords":null,"link":"/360/20201113_Duma_Aktual_Miert_fizet_az_EU_500_milliot_egy_oriasi_inka_szajharmonikaert","timestamp":"2020. november. 13. 19:00","title":"Duma Aktuál: Miért ad az EU 500 milliót egy óriási inka szájharmónikára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbad8a87-65a9-4f68-bc44-822df7f2b74d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Gurbanguly Berdimuhamedow tavaly egy egész könyvet szentelt az ország nemzeti örökségéhez tartozó kutyafajtának, amely most a fővárosban kapott szobrot.","shortLead":"Gurbanguly Berdimuhamedow tavaly egy egész könyvet szentelt az ország nemzeti örökségéhez tartozó kutyafajtának, amely...","id":"20201112_hatalmas_turkmen_aranykutya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbad8a87-65a9-4f68-bc44-822df7f2b74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c79dac-add5-40b2-b28e-ab9ce4483985","keywords":null,"link":"/elet/20201112_hatalmas_turkmen_aranykutya","timestamp":"2020. november. 12. 17:56","title":"Hat méteres aranykutyát avatott a türkmén elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 112-es segélyhívó operátorai mostantól azt is látják, honnan telefonál a bejelentő. Az újdonság Androidon és iOS-rendszerű készülékeken is működik.","shortLead":"A 112-es segélyhívó operátorai mostantól azt is látják, honnan telefonál a bejelentő. Az újdonság Androidon és...","id":"20201113_112_segelyhivo_segelyhivas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b062f51-807c-4445-9b5c-ba5de12c1b98","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_112_segelyhivo_segelyhivas","timestamp":"2020. november. 13. 08:33","title":"Fontos változás a 112-nél: mostantól automatikusan beazonosítják a hívás helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470d3c98-3840-4e88-8c4f-71c3573d6e8d","c_author":"Karsai Gábor","category":"360","description":"A második negyedévhez és a várakozásokhoz képest jobbak a makroszámok, de ez nem adhat okot optimizmusra. A kormány gazdaságvédelmi intézkedései ellentmondásosak, a reáljövedelem csökkent, a nyugdíjasoké különösen. A kilátások pedig nemcsak a járvány miatt bizonytalanok, hanem azért is, mert a jogállamiságról zajló vita az uniós pénzek érkezését is veszélyezteti.","shortLead":"A második negyedévhez és a várakozásokhoz képest jobbak a makroszámok, de ez nem adhat okot optimizmusra. A kormány...","id":"20201113_Karsai_Gabor_Borura_deru_derure_boru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=470d3c98-3840-4e88-8c4f-71c3573d6e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb5b7b6-9550-4813-b5b9-9ca18421d876","keywords":null,"link":"/360/20201113_Karsai_Gabor_Borura_deru_derure_boru","timestamp":"2020. november. 13. 17:20","title":"Karsai Gábor: Borúra derű, derűre ború jön a gazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Könnyű, defekttűrő gumikkal felszerelt kerékpárokat vesz a főváros. A BKK rugalmas tarifarendszert és új appot is ígér.","shortLead":"Könnyű, defekttűrő gumikkal felszerelt kerékpárokat vesz a főváros. A BKK rugalmas tarifarendszert és új appot is ígér.","id":"20201114_Uj_Bubikkal_lehet_hasitani_jovo_tavasszal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ab6da9-72fc-4f4f-bffe-fea6e0897139","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201114_Uj_Bubikkal_lehet_hasitani_jovo_tavasszal","timestamp":"2020. november. 14. 14:27","title":"Új Bubikkal lehet hasítani jövő tavasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96866c48-84eb-4c2e-a8a9-0869f44367ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijöttek a pénteki járványadatok. Az aktív fertőzöttek száma 100 ezerhez közelít, 32-vel többen, 518-can vannak lélegeztetőgépen. Egy nap alatt 23 912 mintavétel zajlott.","shortLead":"Kijöttek a pénteki járványadatok. Az aktív fertőzöttek száma 100 ezerhez közelít, 32-vel többen, 518-can vannak...","id":"20201113_koronavirus_fertozott_magyarorszag_halalos_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96866c48-84eb-4c2e-a8a9-0869f44367ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570ad8ab-1721-4c53-b6e3-cacc7ce2ad49","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_koronavirus_fertozott_magyarorszag_halalos_aldozat","timestamp":"2020. november. 13. 09:31","title":"99 elhunyt, 5097 új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]