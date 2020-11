Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bec1bc06-dce5-427f-b0c6-add06f94884e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig az orvosi és egészségtudományi területen tanuló hallgatók önkéntesen vehettek részt a koronavírus-tesztelésekben és a többi járványügyi feladatban, ám egy friss államtitkári levél szerint most már vezénylésről van szó – írta az index.hu.","shortLead":"Eddig az orvosi és egészségtudományi területen tanuló hallgatók önkéntesen vehettek részt a koronavírus-tesztelésekben...","id":"20201115_Index_egyetemistak_vezenyelhetok_tesztvegzesre_es_mas_jarvanyugyi_feladatokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bec1bc06-dce5-427f-b0c6-add06f94884e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8807c72-f5b2-4d3e-9ab3-c985a47152af","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Index_egyetemistak_vezenyelhetok_tesztvegzesre_es_mas_jarvanyugyi_feladatokra","timestamp":"2020. november. 15. 19:32","title":"Index: Egyetemisták vezényelhetők tesztvégzésre és más járványügyi feladatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei év még kemény lesz az eddigi legbiztatóbb koronavírus-védőoltás egyik atyja szerint.","shortLead":"Az idei év még kemény lesz az eddigi legbiztatóbb koronavírus-védőoltás egyik atyja szerint.","id":"20201115_Sahin_Jovo_telre_visszaall_a_normalis_elet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22120017-7578-40cb-a3ed-98ab5f6be307","keywords":null,"link":"/tudomany/20201115_Sahin_Jovo_telre_visszaall_a_normalis_elet","timestamp":"2020. november. 15. 14:51","title":"Sahin: Jövő télre visszaáll a normális élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642cc3b6-e306-4eb4-be0d-4a07fa70d9dd","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Az idei évben a művészeti sajtóorgánumok főszerkesztői által beküldött 28 írást egy szerkesztőkből, szakírókból álló zsűri bírálta el, és hozta meg döntését -csakúgy mint tavaly- ez alkalommal is a díj megosztott odaítéléséről.","shortLead":"Az idei évben a művészeti sajtóorgánumok főszerkesztői által beküldött 28 írást egy szerkesztőkből, szakírókból álló...","id":"20201116_Atadtak_a_Horvath_Muveszeti_Alapitvany_kritikai_dijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=642cc3b6-e306-4eb4-be0d-4a07fa70d9dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b87f0b-4899-4aab-95ae-d808d2d4b02c","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201116_Atadtak_a_Horvath_Muveszeti_Alapitvany_kritikai_dijat","timestamp":"2020. november. 16. 17:28","title":"Átadták a Horváth Művészeti Alapítvány kritikai díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57278ea8-2cd9-408f-a4be-0f481c421d1d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A fenntarthatóságot középpontba helyező, fiatal divatmárka kapott 15 millió forintos állami befektetést: Vetlényi Alma a tőkét elsődlegesen két területre, a gyártásra és a marketingre fordítja.","shortLead":"A fenntarthatóságot középpontba helyező, fiatal divatmárka kapott 15 millió forintos állami befektetést: Vetlényi Alma...","id":"202046_timeless_design_tokevonzo_divat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57278ea8-2cd9-408f-a4be-0f481c421d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed586f62-4c9b-4744-a50f-c6f53825f995","keywords":null,"link":"/360/202046_timeless_design_tokevonzo_divat","timestamp":"2020. november. 15. 16:20","title":"Az új divat: hulladékmentes és etikus ruhákba fektet az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faba53f1-c582-4413-b9fc-14d025f403c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kampányhoz egy plakát is tartozik. A jogvédők felhívásában a korrupt rendszerek elleni fellépéshez kérnek támogatást.","shortLead":"A kampányhoz egy plakát is tartozik. A jogvédők felhívásában a korrupt rendszerek elleni fellépéshez kérnek támogatást.","id":"20201116_orban_viktor_jogvedok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faba53f1-c582-4413-b9fc-14d025f403c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a908cbfd-5801-4b8d-a59e-b30672bda039","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_orban_viktor_jogvedok","timestamp":"2020. november. 16. 06:15","title":"Digitálisan megöregített Orbán Viktorral kampányolnak svéd jogvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be8a1de-2951-4472-a260-003da656c5c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai multi a felhőalapú szolgáltatásokat fejlesztő Banzai Cloudot vásárolja meg.","shortLead":"Az amerikai multi a felhőalapú szolgáltatásokat fejlesztő Banzai Cloudot vásárolja meg.","id":"20201116_cisco_systems_banzai_cloud_felvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6be8a1de-2951-4472-a260-003da656c5c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25c915c-58e6-418f-ab81-4e8f438a3b2f","keywords":null,"link":"/kkv/20201116_cisco_systems_banzai_cloud_felvasarlas","timestamp":"2020. november. 16. 15:55","title":"Magyar céget vesz a Cisco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a23ec4-2866-4f4d-9f19-67f4a7a0c0f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ír kutatók majdnem 130 koronavírus-fertőzöttet vizsgáltak, több mint felük még hetekkel később is fáradtságra panaszkodott.","shortLead":"Ír kutatók majdnem 130 koronavírus-fertőzöttet vizsgáltak, több mint felük még hetekkel később is fáradtságra...","id":"20201116_koronavirus_jarvany_kutatas_trinity_college","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3a23ec4-2866-4f4d-9f19-67f4a7a0c0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad99b388-182f-451a-b037-7aa7d0212f78","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_koronavirus_jarvany_kutatas_trinity_college","timestamp":"2020. november. 16. 17:03","title":"Tíz hétig is kínozhatja krónikus fáradtság a koronavírusból kigyógyultakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb2b347-a5f7-418c-8d18-8bae05e8aa82","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szerencséje, hogy a szemét megvédte a szemüveg.","shortLead":"Szerencséje, hogy a szemét megvédte a szemüveg.","id":"20201115_Tobb_ezer_tusket_szedtek_ki_a_kaktuszba_esett_biciklisbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeb2b347-a5f7-418c-8d18-8bae05e8aa82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037ba364-4a8d-4046-9f23-27dcb5ab38d8","keywords":null,"link":"/sport/20201115_Tobb_ezer_tusket_szedtek_ki_a_kaktuszba_esett_biciklisbol","timestamp":"2020. november. 15. 12:32","title":"Több ezer tüskét szedtek ki a kaktuszba esett biciklisből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]