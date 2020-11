Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7974cecc-b382-45ba-8c7c-e762685ad1c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Soha nem végzett még extrémebb töréstesztet, ezt a svéd gyártó is elismeri.","shortLead":"Soha nem végzett még extrémebb töréstesztet, ezt a svéd gyártó is elismeri.","id":"20201115_Miert_dobal_30_meter_magasbol_az_aszfaltra_uj_autokat_a_Volvo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7974cecc-b382-45ba-8c7c-e762685ad1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b46ee4a-518a-4530-8962-c21703cf8b60","keywords":null,"link":"/cegauto/20201115_Miert_dobal_30_meter_magasbol_az_aszfaltra_uj_autokat_a_Volvo","timestamp":"2020. november. 16. 04:14","title":"Miért dobál 30 méter magasból az aszfaltra új autókat a Volvo?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intenzív osztály vezetője szerint normális körülmények között sok beteg élete menthető lenne.","shortLead":"Az intenzív osztály vezetője szerint normális körülmények között sok beteg élete menthető lenne.","id":"20201116_nyiregyhaza_korhaz_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45664e70-1342-4994-8d51-25f98a6b65c6","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_nyiregyhaza_korhaz_koronavirus","timestamp":"2020. november. 16. 21:15","title":"A nyíregyházi kórházban annyi a koronavírusos, hogy nem tudják az elvárt színvonalat nyújtani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d844027-bcd5-493f-a494-cea5b3d521f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik az eredeti Formentort túl drágának találják.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik az eredeti Formentort túl drágának találják.","id":"20201116_47_millio_forinttal_olcsobb_es_160_loerovel_gyengebb_itt_az_uj_cupra_formentor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d844027-bcd5-493f-a494-cea5b3d521f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a34450-68ec-433d-b001-24b101ee41f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_47_millio_forinttal_olcsobb_es_160_loerovel_gyengebb_itt_az_uj_cupra_formentor","timestamp":"2020. november. 16. 09:21","title":"4,7 millió forinttal olcsóbb és 160 lóerővel gyengébb: itt az új Cupra Formentor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a306d7e1-0fc1-447f-bf8f-baaee17b94b5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hét évig jár 50 százalékos adókedvezmény Görögországban azoknak a helyieknek, akik hazaköltöznek, illetve azoknak a külföldieknek, akik a home office-t a görög tengerparton képzelik el. 