Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány elvesztette az eszméletét, valószínleg megfulladt volna, ha nem kap gyors orvosi segítséget.","shortLead":"A kislány elvesztette az eszméletét, valószínleg megfulladt volna, ha nem kap gyors orvosi segítséget.","id":"20201118_Nyugtato_kislany_Kecskemet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c5835b-56e9-4b5d-af26-95094d3a9293","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Nyugtato_kislany_Kecskemet","timestamp":"2020. november. 18. 11:47","title":"Benyugtatózta hároméves kislányát egy kecskeméti nő, hogy felvetesse a kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a közeledő ünnepekre készülve frissítette a Google Térképet, hogy nagyobb biztonságban legyenek azok, akik az ünnepek miatt útra kelnének.","shortLead":"A Google a közeledő ünnepekre készülve frissítette a Google Térképet, hogy nagyobb biztonságban legyenek azok, akik...","id":"20201118_google_terkep_kozlekedes_tomegkozlekedes_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e34bf2-57b8-4472-a4b6-4611f3d1a108","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_google_terkep_kozlekedes_tomegkozlekedes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 18. 10:34","title":"Két új funkciót kap a Google Térkép a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbddadb4-349d-4987-b9f8-dccf4a31a802","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pennsylvaniában és Michiganben is marad az eddig megállapított választási eredmény.","shortLead":"Pennsylvaniában és Michiganben is marad az eddig megállapított választási eredmény.","id":"20201118_Trump_valasztas_michigan_pennsylvania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbddadb4-349d-4987-b9f8-dccf4a31a802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1729095a-af2d-4b4d-a6c6-431735dd1131","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_Trump_valasztas_michigan_pennsylvania","timestamp":"2020. november. 18. 16:49","title":"Sorra buknak el Trump reményei, hogy valamiképp megnyerheti a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2076265-d1d9-4c95-bb5a-22f5cd2418b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"20:00 után gyakorlatilag nincs utas, ennek ellenére még csak tárgyalnak a ritkításról.","shortLead":"20:00 után gyakorlatilag nincs utas, ennek ellenére még csak tárgyalnak a ritkításról.","id":"20201118_bkk_budapest_tomegkozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2076265-d1d9-4c95-bb5a-22f5cd2418b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a673839-f685-43ff-a278-57a5e7ba4042","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_bkk_budapest_tomegkozlekedes","timestamp":"2020. november. 18. 20:40","title":"Utasok nélkül is a szokásos menetrendben halad a budapesti tömegközlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c5d5661-f88f-40cc-bcf2-3b913f94b95d","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Bár erősen szabálykövetők, és az immunrendszerük sem fog túlműködni, a Down-szindrómás embereket különösen védeni kell a koronavírus-fertőzéstől. Hamarabb öregszenek, nagy többségük olyan veleszületett betegséggel él, ami komoly kockázatot jelent fertőzés esetén, és sokan laknak közülük nagy intézményekben.","shortLead":"Bár erősen szabálykövetők, és az immunrendszerük sem fog túlműködni, a Down-szindrómás embereket különösen védeni kell...","id":"20201118_koronavirus_downszindroma_kockazati_tenyezok_down_alapitvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c5d5661-f88f-40cc-bcf2-3b913f94b95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660b3b86-34a6-45bc-872c-b52f7bf30c94","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_koronavirus_downszindroma_kockazati_tenyezok_down_alapitvany","timestamp":"2020. november. 18. 16:00","title":"Miért kell fokozottan védeni a koronavírustól a Down-szindrómásokat? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac6e8a4-893a-4b07-b0a5-3cbe15f88f03","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Már több mint 40 Fidesz-közeli vállalkozó cége szerepel a legnyereségesebb 500 között. Ebből 13 Mészáros Lőrincé, pedig zászlóshajója veszteséges volt. Vajna Tímea is csinos osztalékot vett ki kaszinóörökségéből.","shortLead":"Már több mint 40 Fidesz-közeli vállalkozó cége szerepel a legnyereségesebb 500 között. Ebből 13 Mészáros Lőrincé, pedig...","id":"20201118_Meszaros_Lorincnek_13_erdekeltsege_van_a_nyereseg_szerinti_top_500ban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ac6e8a4-893a-4b07-b0a5-3cbe15f88f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335e3bd7-a826-4688-a70f-120ea0d7e0b5","keywords":null,"link":"/kkv/20201118_Meszaros_Lorincnek_13_erdekeltsege_van_a_nyereseg_szerinti_top_500ban","timestamp":"2020. november. 18. 13:40","title":"Mészáros Lőrincnek 13 érdekeltsége van a nyereség szerinti top 500-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nem és az életkor sem befolyásolja, hogy a maszkban végzett testmozgásban élettani hatásait.","shortLead":"A nem és az életkor sem befolyásolja, hogy a maszkban végzett testmozgásban élettani hatásait.","id":"20201117_Maszk_testmozgas_tudo_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a7ba72-6c7a-49b2-a829-89d21f446384","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_Maszk_testmozgas_tudo_koronavirus","timestamp":"2020. november. 17. 19:40","title":"A maszk testmozgás közben sem gyengíti a tüdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e31643-b01a-461c-b5c5-c2a4780fa948","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"“Odáig jutottunk, hogy teljesen összemosódik a fejekben a véleménykülönbség, a konstruktív kritika, az értelmes, termékeny vita és a köpködés, a zaklatás, a másik ember szándékos sértegetése és megalázása” – írja a pszichológus az ártó kommentelésről Ki vagy te, az elvárások szorításában? című, nemrég megjelent könyvében. ","shortLead":"“Odáig jutottunk, hogy teljesen összemosódik a fejekben a véleménykülönbség, a konstruktív kritika, az értelmes...","id":"20201118_Almasi_Kitti_Elvarjak_hogy_alljuk_az_uteseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5e31643-b01a-461c-b5c5-c2a4780fa948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3172cc8-6620-467c-8bfb-805f15d97ca4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201118_Almasi_Kitti_Elvarjak_hogy_alljuk_az_uteseket","timestamp":"2020. november. 18. 12:30","title":"Almási Kitti: Elvárják, hogy álljuk az ütéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]