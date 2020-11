Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1917cee3-ec61-4cea-916c-8386d206285a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az agysebész szerint tudni kellene, hogy a tünetmenteseknél milyen koncentrációjú a vírusürítés.","shortLead":"Az agysebész szerint tudni kellene, hogy a tünetmenteseknél milyen koncentrációjú a vírusürítés.","id":"20201117_csokay_andras_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1917cee3-ec61-4cea-916c-8386d206285a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8482b3d4-91dd-4697-8f62-3080b9db0dd7","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_csokay_andras_koronavirus","timestamp":"2020. november. 17. 20:40","title":"Csókay András: A tünetmentes koronavírusos egészségügyi dolgozók munkába állhatnának, ha nem fertőznek nagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75d75fe-9637-4798-8701-764bf850bb6b","c_author":"Michelin","category":"brandcontent","description":"A biztonság szempontjából is kulcsfontosságú, hogy az autónk útra kész legyen, arról nem beszélve, hogy az előttünk álló télen a járvány elleni védekezés szempontjából is lényeges lesz, tudunk-e majd autóba ülni. ","shortLead":"A biztonság szempontjából is kulcsfontosságú, hogy az autónk útra kész legyen, arról nem beszélve, hogy az előttünk...","id":"20201117_51_tipp_amivel_felkeszitheti_autojat_a_telre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f75d75fe-9637-4798-8701-764bf850bb6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394b9bff-84a2-49a9-89fb-9fd112575544","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201117_51_tipp_amivel_felkeszitheti_autojat_a_telre","timestamp":"2020. november. 17. 19:30","title":"5+1 tipp, amivel felkészítheti autóját a télre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05738a39-7869-4d9e-97a0-ff5a0b20d210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a második online kormányinfón számoltak be a részletekről. \r

","shortLead":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a második online...","id":"20201119_Kormanyinfo_Gulyas_Gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05738a39-7869-4d9e-97a0-ff5a0b20d210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6e0c2f-e36d-4230-89a7-78dc518d63f1","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_Kormanyinfo_Gulyas_Gergely","timestamp":"2020. november. 19. 10:45","title":"Gulyás Gergely: Hétfőn kezdődik a tanárok koronavírus-tesztelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Drasztikusan romló tanulói teljesítmények, növekvő lemorzsolódás, a minőségi oktatáshoz való egyenlőtlen hozzáférés, aggasztó tanárhiány, növekvő szegregáció – egy új uniós jelentés szerint a legtöbb területen rossz irányba megy a magyar oktatás. Vannak azért jó hírek is: a kisgyerekek óvodai nevelésben például Magyarország az első, de jók vagyunk a frissen végzettek foglalkoztatási arányában is. ","shortLead":"Drasztikusan romló tanulói teljesítmények, növekvő lemorzsolódás, a minőségi oktatáshoz való egyenlőtlen hozzáférés...","id":"20201118_europai_bizottsag_magyar_oktatas_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a9ccd9-edd4-4f19-a134-608c183b5210","keywords":null,"link":"/elet/20201118_europai_bizottsag_magyar_oktatas_jelentes","timestamp":"2020. november. 18. 12:55","title":"Kiábrándító jelentés jött a magyar oktatásról, de azért van, amiben jók vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7be710fc-f321-458d-8a1e-c5361075c582","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vádlimasszázs, elektromosan nyitható/csukható ajtók, aktív zajkioltás és 630 lóerő, hogy csak néhány érdekességet emeljünk ki. ","shortLead":"Vádlimasszázs, elektromosan nyitható/csukható ajtók, aktív zajkioltás és 630 lóerő, hogy csak néhány érdekességet...","id":"20201119_itt_az_uj_mercedesmaybach_sosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7be710fc-f321-458d-8a1e-c5361075c582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e15c617-35bc-4fb7-be0c-e5581dab4b66","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_itt_az_uj_mercedesmaybach_sosztaly","timestamp":"2020. november. 19. 16:01","title":"Itt az új Mercedes-Maybach S-osztály: földöntúli luxus és biturbó V12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az üzletember a Project Syndicate-en ír arról, mire használja fel a Fidesz a koronavírus második hullámát. Az ország kirablását és az ellenzék lenyomását is megemlíti.","shortLead":"Az üzletember a Project Syndicate-en ír arról, mire használja fel a Fidesz a koronavírus második hullámát. Az ország...","id":"20201119_Soros_Gyorgyot_nagyon_felduhitette_Orban_vetoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee60cb1-e030-4878-a2b5-78fd5e2ecfd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_Soros_Gyorgyot_nagyon_felduhitette_Orban_vetoja","timestamp":"2020. november. 19. 10:31","title":"Soros Györgyöt nagyon feldühítette Orbán vétója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3139eb35-3008-4231-b68a-b3301f3d0ae7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány országszerte erősödik, túlfeszíti az egészségügyi rendszer kapacitásait. Van olyan kórház, ahol még a garázst is kórteremmé alakították át.\r

","shortLead":"A járvány országszerte erősödik, túlfeszíti az egészségügyi rendszer kapacitásait. Van olyan kórház, ahol még a garázst...","id":"20201119_usanavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3139eb35-3008-4231-b68a-b3301f3d0ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e46e693-4df5-4d0c-9c4a-85bb12f2c2dd","keywords":null,"link":"/vilag/20201119_usanavirus","timestamp":"2020. november. 19. 05:21","title":"Május óta nem volt annyi halott az USA-ban, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2420df55-ffa6-4f4b-82b4-de3c013776fb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német értelmiség lapja azt tanácsolja Brüsszelnek, hogy valahogy kászálódjon ki a magyar és lengyel vétó nyomán előállt helyzetből, mert az igen súlyos következményeket vonhat maga után.","shortLead":"A német értelmiség lapja azt tanácsolja Brüsszelnek, hogy valahogy kászálódjon ki a magyar és lengyel vétó nyomán...","id":"20201118_Die_Zeit_Az_EU_ne_erobol_oldja_meg_a_vetoviszalyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2420df55-ffa6-4f4b-82b4-de3c013776fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c95ccb-0bf8-40e9-adc3-c5cbaf4d1840","keywords":null,"link":"/360/20201118_Die_Zeit_Az_EU_ne_erobol_oldja_meg_a_vetoviszalyt","timestamp":"2020. november. 18. 07:46","title":"Die Zeit: Az EU ne erőből oldja meg a vétóviszályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]