[{"available":true,"c_guid":"0cc62c6a-f57a-482d-8a19-bcd28e364d65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3334 új koronavírusos fertőzöttet diagnosztizáltak az elmúlt egy napban.","shortLead":"3334 új koronavírusos fertőzöttet diagnosztizáltak az elmúlt egy napban.","id":"20201123_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cc62c6a-f57a-482d-8a19-bcd28e364d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e05d73-1691-42f0-b765-381cda7642ee","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2020. november. 23. 09:13","title":"91 újabb áldozata van a koronavírusnak, közel háromezerrel nőtt az aktív esetszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábbi hitelszerződésük módosítását ígérte sikerdíj fejében ügyfeleinek a kopaszdmegabankod.hu címen elérhető alkuszcég. Engedélyük azonban nem volt, a jegybank letiltotta működésüket, és vizsgálatot indított.","shortLead":"Korábbi hitelszerződésük módosítását ígérte sikerdíj fejében ügyfeleinek a kopaszdmegabankod.hu címen elérhető...","id":"20201124_Ne_kopaszd_meg_a_bankod__az_MNB_letiltott_egy_engedely_nelkuli_alkuszceget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45910cc2-f475-4d08-9f52-9041382f71eb","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_Ne_kopaszd_meg_a_bankod__az_MNB_letiltott_egy_engedely_nelkuli_alkuszceget","timestamp":"2020. november. 24. 12:32","title":"Ne kopaszd meg a bankod! – az MNB letiltott egy engedély nélküli alkuszcéget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960ac104-3f98-44f6-bdc4-70395306032b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eredetileg is azért vezette a naplókat, hogy egyszer megjelentesse őket.","shortLead":"Eredetileg is azért vezette a naplókat, hogy egyszer megjelentesse őket.","id":"20201122_alan_rickan_naplok_konyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=960ac104-3f98-44f6-bdc4-70395306032b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d0f8c2-e91f-4f39-a88e-5fb5997ded85","keywords":null,"link":"/elet/20201122_alan_rickan_naplok_konyv","timestamp":"2020. november. 22. 19:17","title":"Könyvben adják ki Alan Rickman naplóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Maszkot oszt a parkolóőrök egy része a II. kerületben, segítenek a városrendészeknek, figyelnek a közterületi problémákra. A kerület kirúgni senkit nem szeretne.","shortLead":"Maszkot oszt a parkolóőrök egy része a II. kerületben, segítenek a városrendészeknek, figyelnek a közterületi...","id":"20201122_A_II_keruleti_onkormanyzat_uj_munkakat_talalt_a_parkolooroknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb52615b-cfa2-47fc-b0b9-e9a5d3f28f1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201122_A_II_keruleti_onkormanyzat_uj_munkakat_talalt_a_parkolooroknek","timestamp":"2020. november. 22. 14:35","title":"A II. kerületi önkormányzat új munkákat talált a parkolóőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe294f1-e714-4033-b10c-b1d6870f9f5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz szabálysértésekre hivatkozva jelentette be az amerikai kormány még májusban, hogy kilép a Nyitott Égbolt egyezményből. Ilyenkor fél évnek kell eltelnie, hogy hivatalos legyen a távozás, ez az idő most telt le.","shortLead":"Az orosz szabálysértésekre hivatkozva jelentette be az amerikai kormány még májusban, hogy kilép a Nyitott Égbolt...","id":"20201123_USA_Nyitott_Egbolt_fegyverkorlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfe294f1-e714-4033-b10c-b1d6870f9f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6edf05-f925-4a8c-b817-1f04bf1bf220","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_USA_Nyitott_Egbolt_fegyverkorlatozas","timestamp":"2020. november. 23. 06:12","title":"Az USA hivatalosan is kilépett a Nyitott Égbolt fegyverkorlátozási egyezményből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány csak azzal a szervezettel konzultált, aminek Orbán Viktor az elnöke.","shortLead":"A kormány csak azzal a szervezettel konzultált, aminek Orbán Viktor az elnöke.","id":"20201124_Az_idosszervezet_nem_idosavot_ker_a_kormanytol_hanem_ket_masik_dolgot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e136d554-1899-4799-9b5f-1432a30c0d3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_Az_idosszervezet_nem_idosavot_ker_a_kormanytol_hanem_ket_masik_dolgot","timestamp":"2020. november. 24. 13:08","title":"Az idősszervezet nem idősávot kér a kormánytól, hanem két másik dolgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec5d5d5-d85b-43ad-af41-d51de6dd99f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"293 ezer eladott termék után 6,9 milliárdos forgalmat produkált az idei fekete pénteken az eMAG.","shortLead":"293 ezer eladott termék után 6,9 milliárdos forgalmat produkált az idei fekete pénteken az eMAG.","id":"20201123_feldiszno_emag_okostelefon_akciok_black_friday_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ec5d5d5-d85b-43ad-af41-d51de6dd99f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b45e0a4-3632-4e20-941d-0035522f0930","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_feldiszno_emag_okostelefon_akciok_black_friday_2020","timestamp":"2020. november. 23. 15:19","title":"12 féldisznó, 31 ezer okostelefon – így telt a Black Friday az eMAG-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c201b01a-f29e-4377-b4d2-43037abc87ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen sofőrjének nem tetszett, hogy nem tud egyenesen tovább haladni. Pedig még akkor sem tudott volna, ha senki nincs rajta kívül az úton.","shortLead":"A Volkswagen sofőrjének nem tetszett, hogy nem tud egyenesen tovább haladni. Pedig még akkor sem tudott volna, ha senki...","id":"20201123_m3_metropotlo_buntetofekezes_volkswagen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c201b01a-f29e-4377-b4d2-43037abc87ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a182aeb6-cd4a-4f8e-925d-3d6d5b0d393e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_m3_metropotlo_buntetofekezes_volkswagen","timestamp":"2020. november. 23. 09:35","title":"Egy sofőr képes volt az M3 metrópótló előtt büntetőfékezni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]