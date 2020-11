November 10-én jelentette be az Apple az M1 lapkakészletet, amelynek nem is titkolt célja, hogy leváltsák az Intel processzorait. Igen nagy lépésről van szó, és nem csupán azért mert az Apple is 5 nm-es gyártástechnológiát használ, hanem azért is, mert lapkakészletről van szó, azaz egyetelen lapkán lesznek azok az összetevők, amelyeket korábban külön kellett feltenni az Intel-processzorok mellé.

© Apple

Az új lapkák a gyakorlatban is bemutatkoznak, ugyanis három Mac gépet is bejelentett a gyártó, amelyeket már ez az áramkör hajtja. Azt az Apple is elismerte, hogy az új áramkörével az a cél, hogy független technológia álljon számítógépei mögött, többek között a grafikus feldolgozó egység, azaz a GPU vonatkozásában. Ilyenkor persze óhatatlanul is felvetődik a kérdés, valójában mit tud az új lapka. Szerencsére a válaszra nem is kell túl sokat várni, a benchmarkok ugyanis feketén-fehéren elárulják az igazságot.

Ezúttal a Tom’s Hardware weboldal használt benchmarkokat (szám szerint nyolcat) a grafikai képességekhez, hogy összehasonlítsa az AMD és a Nvidia legjobbjait (Radeon RX 560 és GeForce GTX 1050 Ti) az Apple M1 chipjével. A konkrét eredményeket ITT találhatja. Figyelem, némi spoiler következik: az Apple M1-je elsöprő győzelmet aratott, mind az AMD Radeont, mind az Nvidia GeForce-ot messze lekörözte a benchmark teszteken.

Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy senki sem vásárol egy Apple gépet játékra. Azonban jó érzéssel töltheti el, hogy az amúgy méregdrága gépben olyan grafikai egység van, amellyel az alkalmankénti játékok is igazi élménnyé válhatnak.

