Az Apple még nyáron jelentette be, hogy Apple Silicon néven saját processzort készít a Mac számítógépekhez, azt is elárulta, hogy az első ilyen modell még idén piacra kerül. Azóta folyamatosan ment a találgatás, hogy vajon milyen készülékek kaphatják meg először a chipet.

Hallhattunk már arról, hogy az Apple visszahozza a 12 colos MacBookot, ahogy arról is, hogy három laptoppal – egy 13 colos MacBook Airrel, valamint egy 13 és egy 16 colos Próval – debütál majd az egység. A válaszra egészen mostanáig kellett várni: kedden este nemcsak az derült ki, mit is várhatnak majd a felhasználók az M1 névre keresztelt processzortól, hanem az is mely készülékek kapják meg azt először.

MacBook Air

Ahogy arra az előzetes pleykák alapján számítani lehetett, elsőként a 13 colos MacBook Air mutatkozott be az Apple saját processzorával. Bár konkrét benchmark-adatokat nem árult el a cupertinói cég, a vállalat szerint kilencszer gyorsabb lesz a készülék, mint a MacBook Air legutóbbi változata.

© Apple

A gép lelkét természetesen a 8 magos M1 processzor jelenti, amihez konfigurációtól függően 7 és 8 magos GPU, valamint 256/512 GB tárhely tartozhat az alapmodellekben. Előbbi magyarországi ára 429 990, utóbbi 529 990 forint lett, ám ez az összeg magasabb is lehet, ha több memóriát és/vagy nagyobb tárhelyet kérünk bele. Az Apple szerint az új processzor energiahatékonyságának is köszönhetően akár 18 órán át is képes üzemelni a gép egyetlen feltöltéssel. További fontos részlet, hogy a processzor hőelvezetését ventilátor nélkül oldották meg, vagyis a hűtésnél semmilyen zajt nem hallhat majd a felhasználó.

© Apple

MacBook Pro

Az Apple MacBook Air mellett egy szintén 13 colos MacBook Prót is előhúzott a kalapból, amelybe már szintén az M1 processzrot építették be. A cég szerint az eszköz 2,8x gyorsabb, mint a jelenleg kapható változat, a 8 magos GPU pedig 5x sebességnövekedést eredményez a grafikus feladatok elvégzésénél. Sőt, a vállalat szerint a kategóriájában legnépszerű windowsos laptophoz képest is 3x gyorsabb készüléket tettek le az asztalra.

© Apple

Az Apple szerint az új processzornak köszönhetően jelentősen nőtt az üzemidő: 18 órán át bírja a készülék egy feltöltéssel, ha böngészésre használjuk, és 20 órán át, ha videót nézünk rajta.

Az új 13 colos MacBook Pro alapára idehaza 549 990 forint, ezért cserébe 8 GB RAM-ot és 256 GB tárhelyet kapunk, de ha valaki szeretné a legerősebb konfigurációt megrendelni – 16 GB RAM és 2 TB tárhely –, akkor már 949 990 foritnot kell kiszurkolnia a gépért.

Mac Mini

Az este folyamán kiderült, valóban három olyan készülékkel állt elő az Apple, amibe már az M1 processzort pakolták, ám a harmadik készülék nem egy "nagyobb" MacBook Pro, és nem is egy 12 colos MacBook lett, hanem a Mac Mini legújabb változata.

A készülék első ránzésre hasonló kialakítást kapott, mint a 2018-as verzió: van rajta két USB-C és két USB-A port, aljzat az ethernet-csatlakozó számára, valamint egy 3,5mm-es jack a fülhallgatónak. A motorháztető alatt azonban jelentős változást tapasztalhatunk.

© Apple

Az Apple szerint egy új hőelvezetési megoldást dolgoztak ki, amivel jóval csendesebb és hatékonyabb lesz a készülék, mint az előző modell. A Mac Miniben a 8 GPU-maggal felszerelt M1-es processzor dolgozik. Az alapmodellhez 8 GB RAM, valamint 256 GB tárhely társul, ezért 309 990 forintot kér el a cég, míg a legerősebb verzióért – 16 GB RAM, 2 TB SSD – már 709 990 forintot kell fizetni.

© Apple

A laptopok és a Mac Mini mától már elérhetőek.

