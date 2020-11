Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4220039-5412-451f-875f-5652f9827f0d","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A koronavírus-világjárvány megfékezését lehetővé tevő oltás gyors globális terítése egyelőre megoldhatatlan feladat elé állítja a cégeket és a kormányokat. Ez lesz ugyanis a világ eddigi legnagyobb oltási kampánya.","shortLead":"A koronavírus-világjárvány megfékezését lehetővé tevő oltás gyors globális terítése egyelőre megoldhatatlan feladat elé...","id":"202048__vakcinalogisztika__minusz_70_fok__meddig_hat__szuroprobatetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4220039-5412-451f-875f-5652f9827f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21010da5-1d98-4247-8df0-b3f619c5665d","keywords":null,"link":"/360/202048__vakcinalogisztika__minusz_70_fok__meddig_hat__szuroprobatetel","timestamp":"2020. november. 29. 11:00","title":"Nagyon jó, hogy készülnek a vakcinák, de hogyan fognak mindenhova eljutni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b33b24-58f8-451b-b112-0419ef94142c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 7590 koronavírus-fertőzöttet ápolnak.","shortLead":"Kórházban 7590 koronavírus-fertőzöttet ápolnak.","id":"20201129_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55b33b24-58f8-451b-b112-0419ef94142c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca54d1c-67e6-4180-a081-15d0afd417d0","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. november. 29. 09:27","title":"156 koronavírusos beteg hunyt el, 6819 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Optimistán nyilatkozott a fejlesztés alatt álló koronavírus-vakcinákról és a járvány terjedéséről is Szlávik János főorvos az M1-en.","shortLead":"Optimistán nyilatkozott a fejlesztés alatt álló koronavírus-vakcinákról és a járvány terjedéséről is Szlávik János...","id":"20201128_Szlavik_Janos_koronavirus_tetozes_vakcina_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba12b8d-07b8-4365-84b4-9b1e3e81248f","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Szlavik_Janos_koronavirus_tetozes_vakcina_oltas","timestamp":"2020. november. 28. 14:40","title":"Szlávik János arra tippel, még karácsony előtt tetőzhet a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f198fc-866e-4d36-b7b7-1bd140495619","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem hajlandók lemondani az ünnepi szokásokról.","shortLead":"Nem hajlandók lemondani az ünnepi szokásokról.","id":"20201129_Autos_karacsonyi_vasart_rendeznek_a_bajorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07f198fc-866e-4d36-b7b7-1bd140495619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02b29b2-6924-4dac-bad0-8b50fb8e1535","keywords":null,"link":"/elet/20201129_Autos_karacsonyi_vasart_rendeznek_a_bajorok","timestamp":"2020. november. 29. 19:36","title":"A bajorok megoldották: itt az autós karácsonyi vásár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Helyett kapott a teamben a Fehér Ház korábbi szóvivője is.","shortLead":"Helyett kapott a teamben a Fehér Ház korábbi szóvivője is.","id":"20201130_Biden_kommunikacios_csapat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd813373-6c66-40f0-9247-48a2620284db","keywords":null,"link":"/vilag/20201130_Biden_kommunikacios_csapat","timestamp":"2020. november. 30. 06:44","title":"Csak nőkből fog állni Biden kommunikációs csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre népszerűbbé válik a Microsoft Edge böngésző. A közkedveltségnek azonban árnyoldalai is vannak, például hogy egyre nagyobb számban találkozni az Edge kiegészítőinek hamis másolataival, amelyek azután veszélyes weboldalakra csalják a felhasználókat.","shortLead":"Egyre népszerűbbé válik a Microsoft Edge böngésző. A közkedveltségnek azonban árnyoldalai is vannak, például hogy egyre...","id":"20201128_microsoft_edge_bongeszo_hamis_bovitmenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d709ddaf-5724-4099-938f-5b70245cf076","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_microsoft_edge_bongeszo_hamis_bovitmenyek","timestamp":"2020. november. 28. 12:03","title":"Egyre népszerűbb az Edge böngésző, de vannak ennek árnyoldalai is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 300 milliméteres vízvezeték tört el az Etele úton, legkésőbb kora hajnalig tart a javítás.","shortLead":"Egy 300 milliméteres vízvezeték tört el az Etele úton, legkésőbb kora hajnalig tart a javítás.","id":"20201128_Tobb_szaz_lakas_maradt_viz_nelkul_Budapest_XI_keruleteben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46bf5c51-6368-4402-a47a-42c9a7f8683d","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Tobb_szaz_lakas_maradt_viz_nelkul_Budapest_XI_keruleteben","timestamp":"2020. november. 28. 21:30","title":"Több száz lakás maradt víz nélkül Budapest XI. kerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf000c2-0c47-4ab5-b388-33fd8d9c892d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Volánbusz a személyes érintkezések számának csökkentésével magyarázza, hogy miért vezet be kötelező jegyelővételt újabb buszpályaudvarokon.","shortLead":"A Volánbusz a személyes érintkezések számának csökkentésével magyarázza, hogy miért vezet be kötelező jegyelővételt...","id":"20201128_A_Volanbusz_huszonnegy_varosban_vezet_be_kotelezo_jegyelovetelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bf000c2-0c47-4ab5-b388-33fd8d9c892d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3377cee8-de9b-4220-af60-7714c024518c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201128_A_Volanbusz_huszonnegy_varosban_vezet_be_kotelezo_jegyelovetelt","timestamp":"2020. november. 28. 17:33","title":"A Volánbusz huszonnégy városban vezet be kötelező jegyelővételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]