[{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előállították a rendőrök a férfit, aki légpuskát kapott elő, amikor zavarta a gyereksírás.","shortLead":"Előállították a rendőrök a férfit, aki légpuskát kapott elő, amikor zavarta a gyereksírás.","id":"20201208_legpuska_siro_ovodass_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a05fb6-5b64-4a13-9c25-3eb5b4f0ef23","keywords":null,"link":"/elet/20201208_legpuska_siro_ovodass_rendorseg","timestamp":"2020. december. 08. 19:12","title":"Légpuskával lőtt Pestszentlőrincen egy idős férfi, mert zavarta egy síró óvodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyszer már megpróbálták, akkor nem jártak sikerrel, de most más idők járnak.","shortLead":"Egyszer már megpróbálták, akkor nem jártak sikerrel, de most más idők járnak.","id":"20201209_Ejszakai_vonatozassal_allitananak_konkurenciat_a_legi_kozlekedesnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845672b2-2615-4fbb-b0fb-d097f1947b86","keywords":null,"link":"/zhvg/20201209_Ejszakai_vonatozassal_allitananak_konkurenciat_a_legi_kozlekedesnek","timestamp":"2020. december. 09. 15:08","title":"Éjszakai vonatozással állítanának konkurenciát a légi közlekedésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751fc34b-0ad5-4d3e-8de9-7cae7d15b3c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei és a szintén kínai Megvii közösen dolgozott ki egy olyan rendszert, ami felismerte a Kínában élő kisebbség, az ujgurok tagjait.","shortLead":"A Huawei és a szintén kínai Megvii közösen dolgozott ki egy olyan rendszert, ami felismerte a Kínában élő kisebbség...","id":"20201209_huawei_arcfelismero_rendszer_ujgurok_megvii","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=751fc34b-0ad5-4d3e-8de9-7cae7d15b3c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94125c3a-d2f4-452d-8781-6bcb5d117894","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_huawei_arcfelismero_rendszer_ujgurok_megvii","timestamp":"2020. december. 09. 10:03","title":"A Huawei dolgozott a rendszeren, amely riasztást küld Kínának, ha ujgurt lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b354d8-6992-4d3b-a23d-555df93e66f6","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Deutsch Tamás frakciótagságának megszüntetését kezdeményezte Othmar Karas, az Osztrák Néppárt európai delegációvezetője. Az ÖVP politikusát a vétóról, a Fideszről és Szájerről kérdeztük.","shortLead":"Deutsch Tamás frakciótagságának megszüntetését kezdeményezte Othmar Karas, az Osztrák Néppárt európai...","id":"20201209_Ha_kell_a_B_terv_az_felgyorsitja_a_Fidesz_kizarasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0b354d8-6992-4d3b-a23d-555df93e66f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee874fa7-3da7-43be-9823-fe0daf7e1a2b","keywords":null,"link":"/360/20201209_Ha_kell_a_B_terv_az_felgyorsitja_a_Fidesz_kizarasat","timestamp":"2020. december. 09. 15:00","title":"„Ha az uniónak szüksége lesz B-tervre, az a Fidesz kizárását is felgyorsítja a Néppártból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f8f365-a711-4edb-a999-889002e14e38","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A konzervatív álszentség példái leginkább Amerikából jönnek, a franciák hajlamosabbak szemet hunyni. Szexbotrány-krónika az elmúlt 60 évből. ","shortLead":"A konzervatív álszentség példái leginkább Amerikából jönnek, a franciák hajlamosabbak szemet hunyni...","id":"20201209_Szexbotranyok_melegkalandok_Szajer_Jozsef_Profumo_Keeler_Kennedy_Monroe_Strauss_Kahn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34f8f365-a711-4edb-a999-889002e14e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a095c7a3-c864-4efb-aa8f-60c975a4ee2b","keywords":null,"link":"/360/20201209_Szexbotranyok_melegkalandok_Szajer_Jozsef_Profumo_Keeler_Kennedy_Monroe_Strauss_Kahn","timestamp":"2020. december. 09. 19:00","title":"Szexbotrányok, kényes afférok – nem minden politikus bukott bele, mint Szájer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedaf0f4-8ec1-4115-8847-515fecaa33d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalat garantálja, hogy minden dolgozó megkapja a kollektív szerződésben rögzített juttatásokat.","shortLead":"A vállalat garantálja, hogy minden dolgozó megkapja a kollektív szerződésben rögzített juttatásokat.","id":"20201209_2022_Godollo_Itron_gyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bedaf0f4-8ec1-4115-8847-515fecaa33d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ab1c7c-6070-4675-a73e-ecde1f97158a","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_2022_Godollo_Itron_gyar","timestamp":"2020. december. 09. 17:57","title":"2022-ben bezárhat az Itron gödöllői gyára, 200 embert küldenek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15065c6a-9380-4ffd-8a21-431d4a86aedb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány rendeletével senki sem mehet szembe – véli a kormány miniszterhelyettese.","shortLead":"A kormány rendeletével senki sem mehet szembe – véli a kormány miniszterhelyettese.","id":"20201209_Tallai_Andras_gyors_iranymutatast_igert_az_adostopot_nem_teljesito_onkormanyzatoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15065c6a-9380-4ffd-8a21-431d4a86aedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f40a285-5694-4457-b6b4-6d754e6db7dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_Tallai_Andras_gyors_iranymutatast_igert_az_adostopot_nem_teljesito_onkormanyzatoknak","timestamp":"2020. december. 09. 14:02","title":"Tállai András „gyors iránymutatást” ígért az adóstopot nem teljesítő önkormányzatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bb5a0f-c720-4d98-bc6b-505f85f76afd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár evidenciának tűnhet, hogy a véleményükhöz makacsul ragaszkodó, dogmatikusnak is nevezett embereket kevésbé érdeklik azok az információk, amelyek birtokában meggondolhatnák magukat, egy nemzetközi kutatócsoport közelebbről is kíváncsi volt erre a jelenségre. ","shortLead":"Bár evidenciának tűnhet, hogy a véleményükhöz makacsul ragaszkodó, dogmatikusnak is nevezett embereket kevésbé érdeklik...","id":"202049_magabiztos_dogmatikusok_nehezen_ujrairhato_lemez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46bb5a0f-c720-4d98-bc6b-505f85f76afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d0624f-1ed2-4deb-b0b6-5f4d7d09531a","keywords":null,"link":"/360/202049_magabiztos_dogmatikusok_nehezen_ujrairhato_lemez","timestamp":"2020. december. 08. 14:00","title":"Kísérlet: hiába lehet több információhoz hozzáférni, a dogmatikusokat ez nem érdekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]