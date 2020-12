Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b29c9b42-4f36-46d2-8126-cad18cb49b08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anya nő, az apa férfi – hirdeti innentől kezdve az Alaptörvény. A választási törvényjavaslat viszont még az utolsó percben is változott.","shortLead":"Az anya nő, az apa férfi – hirdeti innentől kezdve az Alaptörvény. A választási törvényjavaslat viszont még az utolsó...","id":"20201215_valasztasi_torveny_alkotmanymodositas_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b29c9b42-4f36-46d2-8126-cad18cb49b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc84242-53cd-4122-b3b2-365b9e82f454","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_valasztasi_torveny_alkotmanymodositas_parlament","timestamp":"2020. december. 15. 12:14","title":"Megszavazták a kilencedik alkotmánymódosítást, és a választási törvény módosítását is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357fa89-b567-4f7d-aeb1-c4988a0d486f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A minisztérium hangulatkeltéssel vádolta a szakszervezetet a COVID miatt kiesett munkajövedelmekkel kapcsolatban, a PDSZ az EMMI-t vádolja ugyanezzel.","shortLead":"A minisztérium hangulatkeltéssel vádolta a szakszervezetet a COVID miatt kiesett munkajövedelmekkel kapcsolatban...","id":"20201214_Emmi_PDSZ_tanar_tappenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5357fa89-b567-4f7d-aeb1-c4988a0d486f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce21159-5274-4f45-9a52-395330f5a5b7","keywords":null,"link":"/elet/20201214_Emmi_PDSZ_tanar_tappenz","timestamp":"2020. december. 14. 10:50","title":"Az Emmi szerint minden rendben, a PDSZ nem talált olyan tanárt, aki megkapta volna a 100%-os táppénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dff2d65-c78f-430b-a431-45dd1aa5dc6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az európaiak elégedettségét és jóllétét vizsgáló kutatókat is meglepte az eredmény, mekkora boldogságot okoznak a madarak az embereknek. ","shortLead":"Az európaiak elégedettségét és jóllétét vizsgáló kutatókat is meglepte az eredmény, mekkora boldogságot okoznak...","id":"20201214_boldogsag_madarcsicserges_fizetesemeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dff2d65-c78f-430b-a431-45dd1aa5dc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09855ea0-8321-40c8-95e9-5aa65fc45c26","keywords":null,"link":"/zhvg/20201214_boldogsag_madarcsicserges_fizetesemeles","timestamp":"2020. december. 14. 15:52","title":"Lecserélné a fizetésemelését némi plusz madárcsicsergésre? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19b86de-ef29-4c5a-b9f6-fecc70f91825","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vízkeresztkor fogják összesíteni az elektori kollégiumban leadott szavazatokat.","shortLead":"Vízkeresztkor fogják összesíteni az elektori kollégiumban leadott szavazatokat.","id":"20201214_elektori_szavazas_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c19b86de-ef29-4c5a-b9f6-fecc70f91825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d921432-86a2-43b2-8710-0af3b637fb19","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_elektori_szavazas_egyesult_allamok","timestamp":"2020. december. 14. 19:24","title":"Megkezdődött az elektori szavazás az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A vakcinákat 300 oltóállomáson osztják majd. Az orvosok, ápolók után az idősotthonok lakói és dolgozói következnek.","shortLead":"A vakcinákat 300 oltóállomáson osztják majd. Az orvosok, ápolók után az idősotthonok lakói és dolgozói következnek.","id":"20201215_koronavirus_oltas_vakcina_olaszorszag_egeszsegugyi_dolgozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e74a12-7f93-45e7-bf88-637e33be2ce6","keywords":null,"link":"/vilag/20201215_koronavirus_oltas_vakcina_olaszorszag_egeszsegugyi_dolgozo","timestamp":"2020. december. 15. 05:35","title":"Januárban 1,4 millió egészségügyi dolgozót készülnek beoltani a koronavírus ellen Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8970ef-a85a-4a8c-baf9-5626dcac077f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A város volt fideszes alpolgármestere kapott kulcsszerepet a döntésekben.","shortLead":"A város volt fideszes alpolgármestere kapott kulcsszerepet a döntésekben.","id":"202050_kozepduna_menti_fejlesztesi_ugynokseg_fideszes_iranyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b8970ef-a85a-4a8c-baf9-5626dcac077f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afb6d81-bb9a-467a-bcde-e210474a7eec","keywords":null,"link":"/360/202050_kozepduna_menti_fejlesztesi_ugynokseg_fideszes_iranyitas","timestamp":"2020. december. 14. 12:30","title":"Pécs ellenzéki vezetőit kihagyták a térségi fejlesztési szervezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A labdarúgó egybehangzó sajtóértesülések szerint a német RB Leipzighez igazol. \r

","shortLead":"A labdarúgó egybehangzó sajtóértesülések szerint a német RB Leipzighez igazol. \r

","id":"20201213_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_atigazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b69744-c2ef-477c-b9c0-efd21bafd90c","keywords":null,"link":"/sport/20201213_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_atigazolas","timestamp":"2020. december. 13. 22:10","title":"Szoboszlai: Télen távozom Salzburgból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2fd90b-a89f-40fa-83f0-662172b1db59","c_author":"Vodafone","category":"brandchannel","description":"Kinek a stílus számít, kinek az ár, de akad olyan is, aki alaposan megfontolja a döntést.","shortLead":"Kinek a stílus számít, kinek az ár, de akad olyan is, aki alaposan megfontolja a döntést.","id":"bchvodafone_20201208_Elo_a_mobillal_Most_kiderul_mi_alapjan_valasztunk_telefont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a2fd90b-a89f-40fa-83f0-662172b1db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675f3263-3f49-485a-ad70-f6337b22dfc0","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchvodafone_20201208_Elo_a_mobillal_Most_kiderul_mi_alapjan_valasztunk_telefont","timestamp":"2020. december. 15. 07:30","title":"Elő a mobillal! Most kiderül, mi alapján választunk telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Vodafone Magyarország Zrt.","c_partnerlogo":"cb1e783d-826a-40b0-9751-a6eb83d2662d","c_partnertag":"bchvodafone"}]