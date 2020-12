Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9848ad31-e686-416c-9a72-59f8fe5e43c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A 2021. február 28-i minőségmegőrzési idővel jelölt, 250 grammos termék etilén-oxidot tartalmaz.","shortLead":"A 2021. február 28-i minőségmegőrzési idővel jelölt, 250 grammos termék etilén-oxidot tartalmaz.","id":"20201215_Naturmind_fekete_szezammag_Nebih","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9848ad31-e686-416c-9a72-59f8fe5e43c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c914d7e7-b50e-4958-8ffc-97fcaa4dedb3","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_Naturmind_fekete_szezammag_Nebih","timestamp":"2020. december. 15. 18:10","title":"Szennyezett a Naturmind egyik terméke, rendszeres fogyasztása növeli a rák kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508119c3-1b4b-46da-8c04-ff4015b87222","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár nincs kimondva, a törvény azután született, hogy Los Angelesben őrizetbe vették Mexikó korábbi védelmi miniszterét.","shortLead":"Bár nincs kimondva, a törvény azután született, hogy Los Angelesben őrizetbe vették Mexikó korábbi védelmi miniszterét.","id":"20201216_Mexiko_kulfoldi_szervezetek_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=508119c3-1b4b-46da-8c04-ff4015b87222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63457e4b-06f0-46e2-bca9-1f1c5aca4799","keywords":null,"link":"/vilag/20201216_Mexiko_kulfoldi_szervezetek_usa","timestamp":"2020. december. 16. 06:21","title":"Mexikó odaszúrt az Egyesült Államoknak, korlátozza a külföldi szervezetek tevékenységét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291765e3-5810-4cb0-b592-07a03d86bf25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben indult első nyomozás során nem találták megalapozottnak a csalás bűntettének gyanúját, az újraindított nyomozásban pedig a közokirat-hamisítás és a sikkasztás gyanúja nem állt meg a rendőrség szerint. Az érintett lakásokat eredetileg szociális alapon adta bérbe az önkormányzat, de a bérlők az Airbnb-n adták ki turistáknak.\r

\r

","shortLead":"Az ügyben indult első nyomozás során nem találták megalapozottnak a csalás bűntettének gyanúját, az újraindított...","id":"20201215_budavari_lakasok_airbnb_az_ujraindult_nyomozast_is_megszuntettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=291765e3-5810-4cb0-b592-07a03d86bf25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d81db2-546f-410b-a8dc-46b5adf05768","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_budavari_lakasok_airbnb_az_ujraindult_nyomozast_is_megszuntettek","timestamp":"2020. december. 15. 19:11","title":"Megszüntették az újraindult nyomozást is az Airbnb-n kiadott budavári önkormányzati bérlakások ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddiginél sokkal szigorúbb digitális szabályokat vezethetnek be Európában.","shortLead":"Az eddiginél sokkal szigorúbb digitális szabályokat vezethetnek be Európában.","id":"20201215_EU_techcegek_szabalyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5726b782-d293-4f02-a089-4d0b0038f037","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_EU_techcegek_szabalyok","timestamp":"2020. december. 15. 20:49","title":"Megregulázná az EU a legnagyobb techcégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4025c080-59f1-4ba3-b723-ea73df8b6c2c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Digitálisan rekonstruálták egy késő triász kori dinoszaurusz agyát a Bristoli Egyetem kutatói, meglepő felfedezésekre jutva az állat étrendjét és mozgását illetően.","shortLead":"Digitálisan rekonstruálták egy késő triász kori dinoszaurusz agyát a Bristoli Egyetem kutatói, meglepő felfedezésekre...","id":"20201215_dinoszaurusz_thecodontosaurus_agya_rekonstrualas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4025c080-59f1-4ba3-b723-ea73df8b6c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54fe2403-3702-4fc8-9b24-b09c16886e3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_dinoszaurusz_thecodontosaurus_agya_rekonstrualas","timestamp":"2020. december. 15. 20:03","title":"205 millió évvel ezelőtt élt dinoszaurusz agyát rekonstruálták a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7632360-4cd1-49b8-b0e1-cc8eb2b61f5d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"II. Efrém Ignác szír ortodox pátriárka vette át a kulcsot a pártálam egykori vezetőjének rezidenciájához.","shortLead":"II. Efrém Ignác szír ortodox pátriárka vette át a kulcsot a pártálam egykori vezetőjének rezidenciájához.","id":"20201216_orban_viktor_kadarvilla_keresztenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7632360-4cd1-49b8-b0e1-cc8eb2b61f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec2a743-5e62-492e-b6e9-56398248f4c1","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_orban_viktor_kadarvilla_keresztenyek","timestamp":"2020. december. 16. 11:19","title":"Átadta Orbán a közel-keleti keresztényeknek a Kádár-villa kulcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3198e2a3-99d9-408b-b1f8-9c53a0b7a3f4","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A méret a lényeg, de nem mindegy, hogy mekkora. A digitális kijelzők vásárlásösztönző hatásának optimalizálásakor figyelnünk kell arra is, hogy az adott helyiséghez leginkább illeszkedő rendszert építsük ki. A kijelzőkön futó tartalom megjelenítése és teljes körű menedzselése pedig akkor a leghatékonyabb, ha a kezelhetőség egyszerű. Van megoldás.\r

","shortLead":"A méret a lényeg, de nem mindegy, hogy mekkora. A digitális kijelzők vásárlásösztönző hatásának optimalizálásakor...","id":"samsungbch_20201216_lottozo_oriaskijelzo_digital_signage_b2b","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3198e2a3-99d9-408b-b1f8-9c53a0b7a3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45de0209-2765-4c59-9a03-050063c7d4f0","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20201216_lottozo_oriaskijelzo_digital_signage_b2b","timestamp":"2020. december. 16. 17:30","title":"Biztos nem gondol erre, ha bemegy egy lottózóba, pedig…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"0ff461a0-a2f9-4fad-8392-1800431750d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fenntarthatónak és etikusnak nevezi termékeit az a cég, amelybe Sussex hercegnője pénzt invesztált. ","shortLead":"Fenntarthatónak és etikusnak nevezi termékeit az a cég, amelybe Sussex hercegnője pénzt invesztált. ","id":"20201215_Instant_zabtejet_keszito_cegbe_fektetett_Meghan_Markle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ff461a0-a2f9-4fad-8392-1800431750d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0a8ef2-1c06-49c5-9f8c-046afdc93833","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_Instant_zabtejet_keszito_cegbe_fektetett_Meghan_Markle","timestamp":"2020. december. 15. 14:51","title":"Meghan Markle instant zabtejet készítő cégbe fektetett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]