[{"available":true,"c_guid":"72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szolgáltatással technikai hiba adódott, nem tudni, mikor javul meg.","shortLead":"A szolgáltatással technikai hiba adódott, nem tudni, mikor javul meg.","id":"20201215_raiffeisen_bank_direktnet_belepesi_hiba_nem_elerheto_netbank_internetbank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de634f3-1263-4bdd-8a68-d17dd3695326","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_raiffeisen_bank_direktnet_belepesi_hiba_nem_elerheto_netbank_internetbank","timestamp":"2020. december. 15. 11:22","title":"Hiba van a Raiffeisen rendszerében, nem elérhető a netbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86fe67a-614d-4b08-86f3-5b03fca4d06c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A wasabi-ízesítésű terméken nem jelölték, hogy mustárt is tartalmaz.","shortLead":"A wasabi-ízesítésű terméken nem jelölték, hogy mustárt is tartalmaz.","id":"20201215_Tesco_Nebih_sajat_markas_csipsz_allergen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a86fe67a-614d-4b08-86f3-5b03fca4d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5d261e-a73d-48fd-a7c6-b08e05a606ea","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_Tesco_Nebih_sajat_markas_csipsz_allergen","timestamp":"2020. december. 15. 17:02","title":"A Tesco visszahívta az egyik saját márkás csipszét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a830e99-1544-4182-8c45-fbb789f835f0","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A kereskedők a járványból is megpróbálják kihozni a maximumot: se szeri, se száma a karanténajándékozási ötleteknek. Az online értékesítés szinte biztosan csúcsokat dönt idén is, a felmérések pedig arról szólnak, hogy időben és pénzben is többet fordítunk ajándékokra, mint korábban. És keletje van az adományozásnak is.","shortLead":"A kereskedők a járványból is megpróbálják kihozni a maximumot: se szeri, se száma a karanténajándékozási ötleteknek...","id":"20201214_karacsonyi_ajandekozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a830e99-1544-4182-8c45-fbb789f835f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9c5841-b05b-4de3-8566-58b6f5379d03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201214_karacsonyi_ajandekozas","timestamp":"2020. december. 14. 20:00","title":"Miért jó ajándék az, amit a másik meg se venne magának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2378cd83-5405-42d3-89af-b5bc29942d68","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A hetedik videóban Börcsök Olivér Ady Endre egyik versét mondja el. ","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201214_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_7_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2378cd83-5405-42d3-89af-b5bc29942d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0316d10-8c39-4bba-86d7-d6eab2062c79","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_7_resz","timestamp":"2020. december. 14. 18:05","title":"„A vágy, a láng csupán a testé” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6257ec7f-dd76-4711-93fa-0a4ebd12f175","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pornóoldal folyamatosan felülvizsgálja tartalmait az új szabályozás szerint.","shortLead":"A pornóoldal folyamatosan felülvizsgálja tartalmait az új szabályozás szerint.","id":"20201214_Pornhb_pornooldal_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6257ec7f-dd76-4711-93fa-0a4ebd12f175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e2c8108-ec78-4524-b368-80989ff9df98","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_Pornhb_pornooldal_video","timestamp":"2020. december. 14. 18:15","title":"Több millió videót törölt a Pornhub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20edf42-0c1c-4d9a-8dbc-e51a949cfa1c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Energiafelhasználásuk 40-50 százalékát is fedezni tudják majd a gyártórészleg mellé kerülő napelemekből.","shortLead":"Energiafelhasználásuk 40-50 százalékát is fedezni tudják majd a gyártórészleg mellé kerülő napelemekből.","id":"20201214_napelempark_lego_jatekgyar_nyiregyhaza_megujulo_energia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b20edf42-0c1c-4d9a-8dbc-e51a949cfa1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d368f83-69b8-4f62-9405-3c09f01ab791","keywords":null,"link":"/zhvg/20201214_napelempark_lego_jatekgyar_nyiregyhaza_megujulo_energia","timestamp":"2020. december. 14. 14:57","title":"Napelemparkot telepít a nyíregyházi Lego-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már december 23-án megkaphatja az uniós engedélyt az oltóanyag.","shortLead":"Már december 23-án megkaphatja az uniós engedélyt az oltóanyag.","id":"20201215_eu_forgalmazasi_engedely_vakcina_pfizer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2840ee78-6ddd-42cc-868c-54ca3a8cc8d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_eu_forgalmazasi_engedely_vakcina_pfizer","timestamp":"2020. december. 15. 13:35","title":"Hamarabb adhatják ki a Pfizer/BioNTech-vakcina EU-s forgalmazási engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27e8260-a5aa-4498-b14b-9e557967e316","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkezdte visszatérését a Földre Holdon gyűjtött kőzetmintáival a Csang'o-5 kínai űrszonda, amely november 24-én indult útnak és december 1-jén szállt le a Hold felszínén.","shortLead":"Megkezdte visszatérését a Földre Holdon gyűjtött kőzetmintáival a Csang'o-5 kínai űrszonda, amely november 24-én indult...","id":"20201214_holdszonda_csango_5_kina_kozetminta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e27e8260-a5aa-4498-b14b-9e557967e316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda9499e-780a-4e7c-9549-3744769d8c28","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_holdszonda_csango_5_kina_kozetminta","timestamp":"2020. december. 14. 13:56","title":"Már a Föld felé robog a kínai holdszonda, értékes rakományt hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]