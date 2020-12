Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bec6894-2adc-4dd2-b3e5-687c253bebc3","c_author":"Marosán György","category":"360","description":"Jövőnk – a stratégiai mátrix szemüvegén keresztül. ","shortLead":"Jövőnk – a stratégiai mátrix szemüvegén keresztül. ","id":"20201230_Marosan_Gyorgy_Jot_s_jol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bec6894-2adc-4dd2-b3e5-687c253bebc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ad279c-029b-4bc7-91d3-c4fbc813fc31","keywords":null,"link":"/360/20201230_Marosan_Gyorgy_Jot_s_jol","timestamp":"2020. december. 30. 17:40","title":"Marosán György: \"Nyikorgó biciklin\" a rossz irányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c5c8f7-e542-409c-af66-f553c1f2ef18","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az aranyér az a betegség, amely talán a leginkább rejtőzködik mind közül. Szó szerint fájdalmas az ellentmondás: szinte mindenki megtapasztalja élete során, de szinte senki nem beszél róla. ","shortLead":"Az aranyér az a betegség, amely talán a leginkább rejtőzködik mind közül. Szó szerint fájdalmas az ellentmondás: szinte...","id":"proktis_20170313_Egy_betegseg_amely_szinte_mindenki_erint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0c5c8f7-e542-409c-af66-f553c1f2ef18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed67e71e-b0f4-4cbc-932a-622fc7888601","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20170313_Egy_betegseg_amely_szinte_mindenki_erint","timestamp":"2020. december. 30. 07:30","title":"Egy betegség, ami szinte mindenkit értint, mégsem beszélünk róla ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"e6bdd438-040c-4de3-8653-d38fd9648737","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BlinkAI nevű vállalat által gyártott mesterséges intelligencia alaposan kihasználja a Xiaomi Mi 11-ben dolgozó csúcsprocesszort, a Snapdragon 888-at. Cserébe igen lenyűgöző képek és videók készülhetnek.","shortLead":"A BlinkAI nevű vállalat által gyártott mesterséges intelligencia alaposan kihasználja a Xiaomi Mi 11-ben dolgozó...","id":"20201230_xiaomi_mi_11_ejszakai_mod_blinkai_mesterseges_intelligencia_qualcomm_snapdragon_888","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6bdd438-040c-4de3-8653-d38fd9648737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00aae9fb-5c5c-40d0-9571-67fa5c28b161","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_xiaomi_mi_11_ejszakai_mod_blinkai_mesterseges_intelligencia_qualcomm_snapdragon_888","timestamp":"2020. december. 30. 09:33","title":"Így működik az éjszakai mód a Xiaomi Mi 11 kamerájával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b4edd9-daf3-49d5-a1ea-7cf6f7396d0a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarok pedig bíznak az ügyészségben és döntéseiben – legalábbis Polt szerint.","shortLead":"A magyarok pedig bíznak az ügyészségben és döntéseiben – legalábbis Polt szerint.","id":"20201230_polt_peter_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46b4edd9-daf3-49d5-a1ea-7cf6f7396d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555a94ae-fab5-414e-9785-66f00b47eb08","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_polt_peter_ugyeszseg","timestamp":"2020. december. 30. 20:12","title":"Polt Péter: A magyar ügyészség független","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696ee250-40af-4502-8ee8-715c633534af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boston Dynamics legfontosabb robotjai a Dirty Dancing című film egyik betétdalára, a Do You Love Me-re mutattak be egy koreográfiát.","shortLead":"A Boston Dynamics legfontosabb robotjai a Dirty Dancing című film egyik betétdalára, a Do You Love Me-re mutattak be...","id":"20201230_boston_dynamics_tancolo_robotok_do_you_love_me","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=696ee250-40af-4502-8ee8-715c633534af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b758be-8345-44fd-bc3a-041d62b29d24","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_boston_dynamics_tancolo_robotok_do_you_love_me","timestamp":"2020. december. 30. 08:33","title":"Videó: Táncoló robotokkal kíván boldog 2021-et a Boston Dynamics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3495b2-2638-43b5-b7e0-470b6eab5c6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keddig 2461 egészségügyi dolgozó kapta meg a koronavírus elleni védőoltást, az ingyenes szűrést pedig szakképzési intézmények dolgozóira is kiterjeszti a kormány.","shortLead":"Keddig 2461 egészségügyi dolgozó kapta meg a koronavírus elleni védőoltást, az ingyenes szűrést pedig szakképzési...","id":"20201229_operativ_torzs_maruzsa_zoltannal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d3495b2-2638-43b5-b7e0-470b6eab5c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04725cd4-0ab7-4074-ab8a-0d42dd74d310","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_operativ_torzs_maruzsa_zoltannal","timestamp":"2020. december. 29. 12:55","title":"Operatív törzs: Minden iskolát kitakarítanak a téli szünet végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d27618-b5f4-446b-b905-76d44eac7339","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Új szobrot állítanak a megrongált helyére, a pénz villámgyorsan összejött az alkotásra.","shortLead":"Új szobrot állítanak a megrongált helyére, a pénz villámgyorsan összejött az alkotásra.","id":"20201229_breonna_taylor_szobor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9d27618-b5f4-446b-b905-76d44eac7339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76dcbf4-7180-4035-ae6f-c67b62323d37","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_breonna_taylor_szobor","timestamp":"2020. december. 29. 17:39","title":"Két hét után szétverték Breonna Taylor szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Mindannyiuknak krónikus alapbetegsége volt. ","shortLead":"Mindannyiuknak krónikus alapbetegsége volt. ","id":"20201229_Eddig_negy_rab_halt_meg_koronavirusban_a_magyar_bortonokben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7d4f34-790b-43f7-95db-fea993b38427","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_Eddig_negy_rab_halt_meg_koronavirusban_a_magyar_bortonokben","timestamp":"2020. december. 29. 11:23","title":"Négy koronavírusos rab halt meg a magyar börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]