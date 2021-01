Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee78352e-c106-4a42-adc9-c55dc8610695","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt több mint 15 ezer új fertőzöttet azonosítottak.","shortLead":"Egy nap alatt több mint 15 ezer új fertőzöttet azonosítottak.","id":"20210105_Koronavirus_Olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee78352e-c106-4a42-adc9-c55dc8610695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bef82cb-d5cc-4cfd-9c3c-0439b58724bf","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Koronavirus_Olaszorszag","timestamp":"2021. január. 05. 21:22","title":"Átlépte a 76 ezret a koronavírusban elhunytak száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van. Egy közelmúltban bevezetett szabályozás szerint az állam jelentősen beleszólhat a külföldi befektetések sorsába. Ám az utóbbi hónapokban nem csak a COVID-19 miatt történtek változások a vállalkozók életében; új kötelezettség is várhat rájuk többek között a saját tranzakcióiknak potenciálisan adóelkerülő struktúraként való bejelentése kapcsán is. Egyes esetekben azonban ezek értelmezése is kérdéseket vethet fel – a válaszokat és megoldásokat a CMS Budapest szakjogászai ismertetik.","shortLead":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van...","id":"20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d48014e-eefb-4ed2-a3d7-56e4745412ac","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","timestamp":"2021. január. 06. 14:30","title":"Üzleti tranzakciók és új felmerülő kérdések:ezekre érdemes figyelni a vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d1ebed-5d39-4c45-9bb3-19f04c916c48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Iced Earth frontembere nem csak a színpadról szidja a demokratákat.



","shortLead":"Az Iced Earth frontembere nem csak a színpadról szidja a demokratákat.



","id":"20210107_Metalzenesz_is_ott_volt_a_Capitoliumba_betoro_tuntetok_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3d1ebed-5d39-4c45-9bb3-19f04c916c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af543234-b9a9-4dcb-bc72-90f504648b43","keywords":null,"link":"/kultura/20210107_Metalzenesz_is_ott_volt_a_Capitoliumba_betoro_tuntetok_kozott","timestamp":"2021. január. 07. 09:16","title":"Metálzenész is volt a Capitoliumba betörő tüntetők között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapellátást csoportpraxisokban tervezik megszervezni, és jön a digitális lelet.","shortLead":"Az alapellátást csoportpraxisokban tervezik megszervezni, és jön a digitális lelet.","id":"20210107_kasler_miklos_egeszsegugy_korhazak_alapellatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9af60a9-ba17-4da8-b0d3-8bc2ba8127cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_kasler_miklos_egeszsegugy_korhazak_alapellatas","timestamp":"2021. január. 07. 12:48","title":"Kásler elmondta, milyen változások jönnek az átalakuló egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A New York Times vezércikke is szükségesnek tartja a távozó elnök felelősségre vonását, miután általa feltüzelt hívei megostromolták a Kongresszus épületét.","shortLead":"A New York Times vezércikke is szükségesnek tartja a távozó elnök felelősségre vonását, miután általa feltüzelt hívei...","id":"20210107_Trump_eltavolitasat_surgeti_a_Washington_Post","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6002fbdf-fe43-4ee7-a9e8-0f898cbb7a20","keywords":null,"link":"/360/20210107_Trump_eltavolitasat_surgeti_a_Washington_Post","timestamp":"2021. január. 07. 07:39","title":"Trump eltávolítását sürgeti a Washington Post","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0fa5de1-895e-4a12-b777-2d9766978a52","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ezernél is több embert eltűntként tartanak nyilván a hatóságok.","shortLead":"Ezernél is több embert eltűntként tartanak nyilván a hatóságok.","id":"20210105_Hegyi_Karabah_harcok_Ormenyorszag_Azerbajdzsan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0fa5de1-895e-4a12-b777-2d9766978a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec5cbf6-c53f-4187-8eb4-f6ae0dbd30fb","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Hegyi_Karabah_harcok_Ormenyorszag_Azerbajdzsan","timestamp":"2021. január. 05. 15:30","title":"Hegyi-Karabah: Már több mint ezer holttest került elő a harcok után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32b9071-ac6f-44cb-bc8f-2689662bde8c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A félelem és a járvány összefüggéséről is elméletet gyárt Főnix című új könyvében a megosztó és provokatív pszichiáter. Csernus Imre az önmagát is elégetve újjászülető mitikus madárral jelképezi a kívánatos megújulást. ","shortLead":"A félelem és a járvány összefüggéséről is elméletet gyárt Főnix című új könyvében a megosztó és provokatív pszichiáter...","id":"20210106_Csernus_Imre_A_magyarok_jelentos_resze_ontudatlanul_viszonyul_az_eletehez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e32b9071-ac6f-44cb-bc8f-2689662bde8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a891d4a8-f09b-489b-8bbe-754f2b3ff59e","keywords":null,"link":"/elet/20210106_Csernus_Imre_A_magyarok_jelentos_resze_ontudatlanul_viszonyul_az_eletehez","timestamp":"2021. január. 06. 12:52","title":"Csernus Imre: A magyarok jelentős része öntudatlanul viszonyul az életéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d748409-5501-4142-a355-6f39e9b2585e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210107_Marabu_Feknyuz_Kasler_oltasi_terve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d748409-5501-4142-a355-6f39e9b2585e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d856bb-b222-4f3c-8c7f-5c6163f91a40","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Marabu_Feknyuz_Kasler_oltasi_terve","timestamp":"2021. január. 07. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Kásler oltási terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]