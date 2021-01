Az Egyesült Államok több tagállama is beperelte decemberben a Google-t és a Facebookot, mert szerintük a techóriások visszaéltek piaci erőfölényükkel, hogy így nyomják le a konkurenciát. A The New York Times ezzel kapcsolatban azt írja, most sikerült megszereznie egy dokumentumot, amiből mindkét cég számára igen kellemetlen részleteket lehet kiolvasni.

A texasi perből származó anyag szerint a Google egy igen gáláns üzleti ajánlatott tett a Facebooknak még 2018-ban, ami miatt sérült a verseny a hirdetési piacon. Ez volt a Jedi Blue néven emlegetett megállapodás, amelynek értelmében

a Google előnyt kínált a Facebooknak az úgynevezett Header Bidding-típusú licitálásnál,

cserébe a Facebook támogatta a Google Open Bidding (nyílt ajánlattétel) módszerét a hirdetések értékesítésénél.

A Header Biddingről annyit érdemes tudni, hogy ez segít eldönteni, milyen hirdetés jelenjen meg egy adott weboldalon, méghozzá úgy, hogy a hirdetési hely tulajdonosa meghatározza, mi az a minimális összeg, amit elkér a megjelenítésért. Egy algoritmus megnézi, hogy az adott hirdetési helyért mennyit hajlandóak fizetni a hirdetők, az ajánlatok közül pedig kiválasztja a legjobbat. Az Open Bidding pedig a Google által kifejlesztett hasonló megoldás.

A Jedi Blue értelmében a Facebooknak többek között több ideje volt ajánlatot tenni a konkurens hirdetőkhöz képest, és segítséget kapott a Google-től, hogy jobban megérthesse a hirdetések célközönségét. Emellett vállalta, hogy az esetek 90 százalékában licitál majd, ha azonosítani lehet a felhasználókat, és évente minimum 500 millió dollárt költ el a Google-nél. Mindez hátrányt jelentett a többi cég számára, amelyek szintén a Google rendszerén keresztül hirdettek.

A Facebook szóvivője szerint a Jedi Blue nem rontotta a versenyt, hanem növelte azt, míg a Google szóvivője szerint a texasi per félreértelmezi a megállapodást és úgy általában a cég hirdetési üzletágában alkalmazott módszereket.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.