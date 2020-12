Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05462a23-2c21-4149-b9e3-4ddb2aa57bce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Aevum nevű cég repülőgépe, a Ravn X felgyorsíthatja és leegyszerűsítheti a műholdak pályára állítását.","shortLead":"Az amerikai Aevum nevű cég repülőgépe, a Ravn X felgyorsíthatja és leegyszerűsítheti a műholdak pályára állítását.","id":"20201209_aevum_ravnx_pilota_nelkuli_dron_robotrepulo_muhold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05462a23-2c21-4149-b9e3-4ddb2aa57bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac3fd5c-040d-4062-a708-57af29e7063f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_aevum_ravnx_pilota_nelkuli_dron_robotrepulo_muhold","timestamp":"2020. december. 09. 08:03","title":"Videó: Elkészült a 25 000 kilós drón, műholdakat küldenek majd fel vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b42aac-44c3-45b8-8a3a-4f95951b1ea1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég még kritizálta a Samsung az Apple-t amiatt, hogy se töltőt, se fülhallgatót nem adtak az iPhone 12-k mellé, ","shortLead":"Nemrég még kritizálta a Samsung az Apple-t amiatt, hogy se töltőt, se fülhallgatót nem adtak az iPhone 12-k mellé, ","id":"20201208_samsung_galaxy_s21_tolto_fulhallgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99b42aac-44c3-45b8-8a3a-4f95951b1ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067d5394-8d25-4ec2-8589-a77b9fec4a10","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_samsung_galaxy_s21_tolto_fulhallgato","timestamp":"2020. december. 08. 17:25","title":"Úgy tűnik, se töltő, se fülhallgató nem lesz a Galaxy S21-mobilok dobozában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint Bende Balázs csak iránymutatásokat határozott meg azon a meetingen, ahol arról beszélt, hogy az MTVA-ban nem az ellenzéket támogatják, és akinek ez nem tetszik, az adja be a felmondását.","shortLead":"A rendőrség szerint Bende Balázs csak iránymutatásokat határozott meg azon a meetingen, ahol arról beszélt...","id":"20201208_mtva_hangfelvetel_feljelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869813b9-e26f-4963-aef8-9ae47c72d3c6","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_mtva_hangfelvetel_feljelentes","timestamp":"2020. december. 08. 14:50","title":"Három munkanap alatt elutasította a rendőrség az MTVA-s hangfelvételek miatt tett feljelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecaa693f-3579-4911-a3b3-cc45016615ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia politikus bejelentette azt is, hogy támogatni fog egy lengyel abortuszjogi szervezetet.","shortLead":"A francia politikus bejelentette azt is, hogy támogatni fog egy lengyel abortuszjogi szervezetet.","id":"20201208_Coming_out_Clement_Beaune","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecaa693f-3579-4911-a3b3-cc45016615ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2340fa-0247-41b1-be3c-a5357bb18594","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Coming_out_Clement_Beaune","timestamp":"2020. december. 08. 19:26","title":"Coming outolt Clément Beaune francia Európa-ügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadc2415-3b05-40c5-b6b3-d5fe93cdc0c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Épp egy kutyaviadalról tartottak haza a szervezők, amikor a rendőrök elfogták őket.","shortLead":"Épp egy kutyaviadalról tartottak haza a szervezők, amikor a rendőrök elfogták őket.","id":"20201208_kutyaviadal_nagykoros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cadc2415-3b05-40c5-b6b3-d5fe93cdc0c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb53f79-210d-4a71-ba36-53d32618f00c","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_kutyaviadal_nagykoros","timestamp":"2020. december. 08. 07:13","title":"Állatviadalok szervezőire csapott le a rendőrség Nagykőrösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bocsánatot kér, illetve sérelemdíjat és a jegybanki alapkamattal egyező mértékű késedelmi kamatot fizet a jegybank, amiért 2015-ben, Orbán és Simicska összeveszése után személyes adatok felhasználásával támadott egy, a Magyar Nemzetnél dolgozó újságírót.","shortLead":"Bocsánatot kér, illetve sérelemdíjat és a jegybanki alapkamattal egyező mértékű késedelmi kamatot fizet a jegybank...","id":"20201209_A_jegybank_elnezest_ker_amiert_a_Gnap_utan_kiteregette_egy_ujsagiro_penzugyeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96b750b-8c17-49e7-8009-19d8a25343b0","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_A_jegybank_elnezest_ker_amiert_a_Gnap_utan_kiteregette_egy_ujsagiro_penzugyeit","timestamp":"2020. december. 09. 17:13","title":"A jegybank elnézést kér, amiért a G-nap után kiteregette egy újságíró pénzügyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc41d73-aa53-430f-b02c-bf30eff9e674","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan is megérkezett hazánkba a 150-310 lóerős Cupra Formentor. ","shortLead":"Hivatalosan is megérkezett hazánkba a 150-310 lóerős Cupra Formentor. ","id":"20201208_itthon_is_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor_ateca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dc41d73-aa53-430f-b02c-bf30eff9e674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce4425b-97cb-410b-85ce-593e29467279","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_itthon_is_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor_ateca","timestamp":"2020. december. 08. 06:41","title":"Itthon is beárazták a VW-konszern új márkájának első saját modelljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c8cb7d-38f0-47a7-bb39-a516bb0885f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Maguk a márkakereskedések hátráltathatják a General Motors nagyszabású villanyautós terveit, mert 150 kereskedőjük bejelentette, hogy inkább egyáltalán nem forgalmaz Cadillac-et, minthogy elektromos modelljét árusítsa.","shortLead":"Maguk a márkakereskedések hátráltathatják a General Motors nagyszabású villanyautós terveit, mert 150 kereskedőjük...","id":"20201208_Inkabb_elengedi_a_Cadillac_markat_a_kereskedok_otode_minthogy_villanyautot_aruljon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23c8cb7d-38f0-47a7-bb39-a516bb0885f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29a23ba-cab8-4689-898d-9d0caf68d21f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_Inkabb_elengedi_a_Cadillac_markat_a_kereskedok_otode_minthogy_villanyautot_aruljon","timestamp":"2020. december. 08. 14:28","title":"Inkább lemond a Cadillac márkáról sok kereskedő, minthogy árulja a cég villanyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]