[{"available":true,"c_guid":"1e08f2e2-985d-4e97-b52b-4b8708b059af","c_author":"Dezső András","category":"gazdasag","description":"Több mint félezer ember dolgozik a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál, annál a titkosszolgálatnál, amelyen belül egy ötven fős csapat kizárólag a hálapénzt elfogadó orvosokra utazik majd márciustól. Azzal, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló orvosok is bekerülnek ebbe a körbe, több tízezerrel nő az NVSZ “ügyfeleinek” száma. A lépés Pintér Sándor belügyminiszter keze nyomát viseli. ","shortLead":"Több mint félezer ember dolgozik a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál, annál a titkosszolgálatnál, amelyen belül egy ötven...","id":"20210118_Titkosszolgalattal_vadasznak_majd_a_halapenzes_orvosokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e08f2e2-985d-4e97-b52b-4b8708b059af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e82e35e-847b-44ba-9d3e-0be8e77b3e58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_Titkosszolgalattal_vadasznak_majd_a_halapenzes_orvosokra","timestamp":"2021. január. 18. 17:25","title":"Titkosszolgálattal vadásznak majd a hálapénzes orvosokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33da7a4-d277-4382-9643-ebc22fa428e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovákia újabb tömeges tesztelésre, és a fertőzöttek és kapcsolataik elkülönítésére készül a koronavírus-járvány megfékezése érdekében - jelentette be szombaton Marek Krajci szlovák egészségügyi miniszter.","shortLead":"Szlovákia újabb tömeges tesztelésre, és a fertőzöttek és kapcsolataik elkülönítésére készül a koronavírus-járvány...","id":"20210116_Szlovakia_ujabb_tomeges_tesztelesre_keszul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f33da7a4-d277-4382-9643-ebc22fa428e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2153a676-a5f6-4acb-85c2-b56fa818fb7b","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Szlovakia_ujabb_tomeges_tesztelesre_keszul","timestamp":"2021. január. 16. 21:56","title":"Szlovákia újabb tömeges tesztelésre készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fe70f3-b7db-4145-a870-94e90b51f770","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indonéziai Jáva szigetén kitört a Semeru tűzhányó, amely 5,6 kilométeres magasságig lökte ki a levegőbe a hamut, füstöt és törmeléket.","shortLead":"Az indonéziai Jáva szigetén kitört a Semeru tűzhányó, amely 5,6 kilométeres magasságig lökte ki a levegőbe a hamut...","id":"20210116_Hamufelhobe_borult_Java_szigete_a_Semeru_vulkan_kitorese_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0fe70f3-b7db-4145-a870-94e90b51f770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d63856f-69f5-41da-8524-3789f5b8c77b","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Hamufelhobe_borult_Java_szigete_a_Semeru_vulkan_kitorese_utan","timestamp":"2021. január. 16. 21:32","title":"Hamufelhőbe borult Jáva szigete a Semeru vulkán kitörése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5b28cb-ba95-4cd9-ba91-425291833671","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint egész életében az orosz szisztéma szerint oltották, kitart emellett.","shortLead":"A színész szerint egész életében az orosz szisztéma szerint oltották, kitart emellett.","id":"20210118_Eperjes_Karoly_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b5b28cb-ba95-4cd9-ba91-425291833671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5a7f4b-5c9b-46fe-a84e-50088152c7fe","keywords":null,"link":"/kultura/20210118_Eperjes_Karoly_oltas","timestamp":"2021. január. 18. 08:30","title":"Eperjes Károly: Nem kérdés számomra, hogy az orosz oltást választom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f3ab327-5bae-4d2e-8b7f-03cef8c5f71d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűzoltóság szerint egy hajléktalantáborban csaptak fel a lángok. Senki sem sérült meg.","shortLead":"A tűzoltóság szerint egy hajléktalantáborban csaptak fel a lángok. Senki sem sérült meg.","id":"20210118_Capitolium_nyugati_szarny_tuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f3ab327-5bae-4d2e-8b7f-03cef8c5f71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc77e7c6-bc70-4509-8187-72e822fce635","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_Capitolium_nyugati_szarny_tuz","timestamp":"2021. január. 18. 17:52","title":"Tűz volt a Capitoliumnál, lezárták és evakutálták a nyugati szárnyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db547104-bf17-4a68-ae67-6bb9879d1e56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Phil Spector zenei producer 81 éves volt, egy amerikai börtönben hunyt el.","shortLead":"Phil Spector zenei producer 81 éves volt, egy amerikai börtönben hunyt el.","id":"20210117_Meghalt_a_gyilkossagert_elitelt_zeneipari_nagyagyu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db547104-bf17-4a68-ae67-6bb9879d1e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e2f21d-c245-4523-bac1-a39d91098878","keywords":null,"link":"/elet/20210117_Meghalt_a_gyilkossagert_elitelt_zeneipari_nagyagyu","timestamp":"2021. január. 17. 18:35","title":"Meghalt a gyilkosságért elítélt zeneipari nagyágyú, Phil Spector","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa22f79-bea7-4f70-b0f2-77bf5cb11363","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csernai Mihály helyét Podlovics Laura veszi át. ","shortLead":"Csernai Mihály helyét Podlovics Laura veszi át. ","id":"20210118_Lemond_tisztsegerol_az_SZFE_HOK_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aa22f79-bea7-4f70-b0f2-77bf5cb11363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67116675-ca65-49ab-b131-29507810ab32","keywords":null,"link":"/kultura/20210118_Lemond_tisztsegerol_az_SZFE_HOK_elnoke","timestamp":"2021. január. 18. 09:51","title":"Lemond az SZFE HÖK elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminisztert a kínai vakcináról kérdezték egy sajtótájékoztatón, mire azt mondta, nem a politikusok döntenek arról, hogy Magyarországon milyen oltóanyagot lehet használni.","shortLead":"A külügyminisztert a kínai vakcináról kérdezték egy sajtótájékoztatón, mire azt mondta, nem a politikusok döntenek...","id":"20210118_szijjarto_peter_kinai_vakcina_sinopharm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7defae99-6dc5-4c9c-a4dd-89b26c1d4456","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_szijjarto_peter_kinai_vakcina_sinopharm","timestamp":"2021. január. 18. 15:45","title":"Szijjártó: Kínában a vakcinát a 60 év fölöttieknél is engedélyezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]