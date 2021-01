A sok funkcióval rendelkező elektromos fogkefék közt is igen különleges darabnak számít a Philips újdonsága.

A Philips Sonicare 9900 Prestige fogkefe korrigál, ha a használója nem elég alapos. A funkció lelkét a gyártó SenseIQ nevű találmányának továbbfejlesztett változata adja. A programmód érzékeli, ha a fogkefe használója túl erősen, esetleg túl gyengén pucolja a fogait, és ilyenkor, a mesterséges intelligenciát is segítségévül hívva, automatikusan csökkenti, illetve növeli a kefe által kiváltott nyomást. A cél, hogy a termék tulajdonosa úgy mossa meg a fogait, hogy az valóban tiszta munkát eredményezzen, de közben azért ne sértse meg az ínyét.

A nyomásérzékelés technikája nem teljesen új, és már fogkefék esetében is megpróbálták kamatoztatni. A Gizmodo emlékeztet rá, hogy az Oral-B-nek két olyan eszköze is van, amely rendelkezik ezzel a képességgel, ám az a megoldás össze sem hasonlítható a Philipsével: előbbi gyártó fogkeféiben egy kis lámpa tudatja, ha a fogkefe használója túl erősen/gyengén dolgozik, a korrigálást viszont őrá bízza. Ezzel szemben a Philips terméke magától, felhasználói beavatkozás nélkül is képes csökkenteni vagy növelni a fogakat érő nyomást.

A Philips azt állítja, hogy a termék funkciója az érzékeny ínyűeknél is abszolút használható, a kefe emellett pedig lényegesen több lepedéket távolít el. A szerkezethez egy különleges alkalmazás is készült, amely a telefonon/táblagépen valós időben mutatja a készülék által kiváltott nyomást, és azt is, hogy az adott fogat pontosan milyen mozdulattal “söpri”. Az így keletkező adatokat a rendszer elemzi és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg a felhasználó felé, hogy a fogmosás valóban alapos legyen.

A Philips még nem közölte a termék árát, de a funkciókat látva ne is reménykedjünk benne, hogy olcsón hozzá lehet majd jutni.

