Korábban már a Facebook is fenyegetőzött a tervezett szabályozás miatt.

Új médiatörvényt terveznek életbe léptetni Ausztráliában, a szabályozás azt célozza, hogy a helyi sajtótermékek több hirdetési bevételhez jussanak, és hogy fizetésre kötelezzék a reklámpiacot most uraló Facebookot és a Google-t is. A szabályozásban van egy pont, amely szerint a digitális platformok működtetőinek is vissza kell adniuk valamit a híroldalaknak, amelyek a hirdetési piac átalakulása miatt egyre kevesebb bevételhez jutnak.

Mel Silva, a Google ausztráliai igazgatója most bejelentette, hogy ha ebben a formában elfogadják a törvényt, akkor elérhetetlenné teszik a keresőoldalt Ausztráliában - írja a BBC.

Scott Morrison miniszterelnök a hírportálnak elmondta, hogy a kormány nem hátrál meg, még ebben az évben elfogadják a törvényt. A BBC-nek több képviselő is zsarolásnak minősített a Google bejelentését.

A The Guardian szeptemberben írta meg, hogy a Facebook értesítette Ausztrália internetezőit, hogy ha életbe lép az ország új médiatörvénye, akkor a helyi facebookozók onnantól semmilyen hírt, illetve újságcikket nem tudnak majd megosztani a platformon.