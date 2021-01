Donald Trump volt amerikai elnökkel együtt távozott hivatalából a szövetségi távközlési bizottság (FCC) első embere is. Ajit Pai mandátuma hivatalosan öt évre szólt, de ezt nem töltötte ki, bő egy évvel annak lejárta előtt elköszönt a pozíciótól (és azzal együtt a szervezettől is), ahova maga Trump nevezte ki 2017-ben.

Pai távozása előtt arra figyelmeztetett, hogy a hatóságok számára a következő évek hangsúlyos feladata lesz a Kína felől érkező – elsősorban a hálózatok működését veszélyeztető – nemzetbiztonsági fenyegetések elhárítása. A jogász végzettségű Pai arra alapozva mondta ezt, hogy a Kínai Kommunista Párt szerinte rosszindulatú kódok befecskendezésével az Egyesült Államok és szövetségeseinek hálózatát megfigyelésre is felhasználhatja. (Korábban maga Trump is hasonló fenyegetésekről számolt be, a vádaskodásra ugyanakkor egyetlen alkalommal sem tudott felmutatni bizonyítékot.)

Az Ajit Pai vezette FCC volt az is, amely a fentiekre hivatkozva kockázatos piaci szereplőnek bélyegezte a kínai hátterű Huaweit, majd elérték, hogy azok az amerikai cégek, amelyek a Huaweijel üzleteltek volna fejlesztéseikhez, ne tudjanak kormányzati forrásokat lehívni ehhez. Az FCC ugyanis nem csak egy hatóság, ez a szervezet határozza meg azt is, hogy az országon belül mely telekommunikációs cégek működhetnek.

Paira azért sem emlékeznek szívesen a tengerentúli internetezők, mert ő volt az, akit a netsemlegesség eltörléséről szóló amerikai viták során az internet felforgatójának kezdtek nevezni. A netsemlegesség elve kimondja, hogy az internetszolgáltatóknak pontosan ugyanolyan feltételek mellett kell biztosítaniuk bármilyen weboldal vagy szolgáltatás elérését. Így tehát nem preferálhatnak bizonyos online szolgáltatásokat, még akkor sem, ha azért egy cég akár fizetni is hajlandó lenne.

Az FCC emellett évről évre jelentést készít a kongresszus számára az államokban elérhető internetminőségről is. Ez utóbbi azért lényeges most, mert a főfelügyelet ezúttal is készített ilyet, a jegyzője pedig maga Pai. A dokumentum egyik hangsúlyos része az a megállapítás, amelyben a leköszönő vezető azt ecseteli: az olyan értékek, mint a 25 megabites le-, illetve a 3 Mbps-os feltöltés továbbra is kiváló hálózati kapcsolatot jelentenek. Aki egy kicsit is jártas a netsebesség témájában, az jól tudja, hogy ez a szávszélesség csupán korlátozott feladatokra alkalmas, az egyre több háztartásban megtalálható streamingszolgáltatásokhoz pedig egyáltalán nem előnyös.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.