[{"available":true,"c_guid":"4e00fd8d-5f10-4482-922b-b7b91f38dcb9","c_author":"Csatlós Hanna - KáZoltán-Kovács Bálint","category":"elet","description":"Ha nem lehet külföldön síelni, akkor megtesszük itthon – mondták a magyarországi téli túrahelyeket feltérképező kollégáink, és már az első hétvégén, amikor hó volt, elmentek Eplénybe. Kiderült, sokan gondolták még ugyanígy, és mivel akkor még csak ez a hazai pálya volt nyitva, kissé meg is lepődtek, mennyien vannak. De megérte. ","shortLead":"Ha nem lehet külföldön síelni, akkor megtesszük itthon – mondták a magyarországi téli túrahelyeket feltérképező...","id":"20210125_Hazai_palya_3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e00fd8d-5f10-4482-922b-b7b91f38dcb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1482e691-07c2-45bd-a7ae-4dab90fb134b","keywords":null,"link":"/elet/20210125_Hazai_palya_3","timestamp":"2021. január. 25. 20:00","title":"Hazai pálya: Fél órát álltunk sorba egyetlen lesiklásért, mégis örülünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcd7c7b-2b6b-4050-9a47-3c9453e214ae","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem olcsó mulatság a szemüveg, ha gyakran változik (jellemzően romlik) az ember látásélessége: néhány évente új lencsét kell vásárolni.","shortLead":"Nem olcsó mulatság a szemüveg, ha gyakran változik (jellemzően romlik) az ember látásélessége: néhány évente új lencsét...","id":"202103_otthon_allithato_szemuveglencse_lathato_kulonbsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efcd7c7b-2b6b-4050-9a47-3c9453e214ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cc7369-d8ab-451f-a4db-7403350c7272","keywords":null,"link":"/360/202103_otthon_allithato_szemuveglencse_lathato_kulonbsegek","timestamp":"2021. január. 25. 16:00","title":"Itt a szemüveg, amit -5D és +2D között saját maga állítgathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e260e3-8867-41c9-b954-993240b08b28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 462 lóerős sportszedán egészen kiváló köridőt futott a németországi Sachsenringen.","shortLead":"A 462 lóerős sportszedán egészen kiváló köridőt futott a németországi Sachsenringen.","id":"20210126_szupergyors_3as_bmw_igazi_nagyagyukat_utasit_maga_moge_az_alpina_b3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e260e3-8867-41c9-b954-993240b08b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c930dc5d-2aad-4c69-a53d-c871dde421c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_szupergyors_3as_bmw_igazi_nagyagyukat_utasit_maga_moge_az_alpina_b3","timestamp":"2021. január. 26. 09:21","title":"Szupergyors 3-as BMW: nagyágyúkat utasít maga mögé az Alpina B3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5927e7-79e4-4b65-adc7-82ccf9c9bd9b","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Európa-szerte vetítik az On the Spot első egészestés dokumentumfilmjét, amely egy Auschwitzban született magyar nő és a lánya kapcsolatáról szól. Bár kettejük története a haláltáborral kezdődik, univerzális kérdéseket feszeget a Born in Auschwitz: hogyan adjuk önkéntelenül is tovább a traumáinkat a gyerekeinknek, és miként dolgozhatjuk fel az efféle családi örökséget? A film kapcsán, melyet hamarosan bemutatnak a Spektrumon, a dokumentumfilm készítőivel, Cseke Eszterrel és S. Takács Andrással beszélgettünk.","shortLead":"Európa-szerte vetítik az On the Spot első egészestés dokumentumfilmjét, amely egy Auschwitzban született magyar nő és...","id":"20210126_on_the_spot_Kenytelenek_voltunk_belatni_hogy_letezik_a_holokausztfaradtsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf5927e7-79e4-4b65-adc7-82ccf9c9bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf98e27f-c60d-4a51-9b59-3853782f6fa6","keywords":null,"link":"/elet/20210126_on_the_spot_Kenytelenek_voltunk_belatni_hogy_letezik_a_holokausztfaradtsag","timestamp":"2021. január. 26. 11:35","title":"Az On the Spot alkotói: Be kellett látnunk, hogy létezik a holokausztfáradtság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Reagáltak az SZFE kollégistái a Pesti TV riportjára. Nemrég azt mondták nekik, hogy a személyes tárgyaikat elzárva tárolják, és senki illetéktelen nem férhet hozzájuk. ","shortLead":"Reagáltak az SZFE kollégistái a Pesti TV riportjára. Nemrég azt mondták nekik, hogy a személyes tárgyaikat elzárva...","id":"20210125_SZFE_Kollegiumi_Bizottsag_sajtobejaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a499526-89c1-44c2-9fff-f5de16e6518b","keywords":null,"link":"/kultura/20210125_SZFE_Kollegiumi_Bizottsag_sajtobejaras","timestamp":"2021. január. 25. 18:16","title":"Az SZFE kollégistái nem értik, hogy forgathatott a Pesti TV a személyes tárgyaik között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc76bee-fe31-4b2b-9598-f3e324b4399b","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az uniós szabályozást megelőzve készül megregulázni a közösségi médiumokat a magyar kormány, mert a választási kampányban nem szeretne olyan letiltásokkal szembesülni, mint a távozó amerikai elnök.","shortLead":"Az uniós szabályozást megelőzve készül megregulázni a közösségi médiumokat a magyar kormány, mert a választási...","id":"202103__varga_judit_akcioban__techcegek__trumphatas__megosztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bc76bee-fe31-4b2b-9598-f3e324b4399b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094cee08-7920-4669-83cc-fe11b8cac5c3","keywords":null,"link":"/360/202103__varga_judit_akcioban__techcegek__trumphatas__megosztas","timestamp":"2021. január. 25. 11:00","title":"Összeesküvés-elméletre építi digitális szabadságharcát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az edzőt 2019-ben fokozták le, az utánpótláscsapatot irányította. Most, a gyenge eredmények láttán, valószínűleg visszahívják.","shortLead":"Az edzőt 2019-ben fokozták le, az utánpótláscsapatot irányította. Most, a gyenge eredmények láttán, valószínűleg...","id":"20210125_dardai_pal_hertha_bundesliga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cee500e-8eb9-4d7f-b93e-a2590701998a","keywords":null,"link":"/sport/20210125_dardai_pal_hertha_bundesliga","timestamp":"2021. január. 25. 12:23","title":"Már ma bejelenthetik Dárdai Pál visszatérését a Hertha felnőtt csapatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf14b6f-9696-4ff0-ad74-05b2e50c799c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kaliforniai Spencer Lisenby egy rekordot döntött meg azzal, hogy távirányítós repülőjével kihasznált egy különleges természeti jelenséget.","shortLead":"A kaliforniai Spencer Lisenby egy rekordot döntött meg azzal, hogy távirányítós repülőjével kihasznált egy különleges...","id":"20210126_vilagrekord_modell_makett_dinamikus_vitorlazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edf14b6f-9696-4ff0-ad74-05b2e50c799c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e3dd54-d017-49aa-a2d8-26769c2ffe65","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_vilagrekord_modell_makett_dinamikus_vitorlazas","timestamp":"2021. január. 26. 08:03","title":"881,9 km/h-val repült a távirányítós repülő, pedig hajtómű sem volt rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]