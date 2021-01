Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c34bf96-31e4-4b5b-80f1-6233608d6da9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két nappal az ostrom után beszélt egy laptop eltűnéséről Pelosi szóvivője. ","shortLead":"Két nappal az ostrom után beszélt egy laptop eltűnéséről Pelosi szóvivője. ","id":"20210118_nancy_pelosi_lopott_laptop_orosz_titkosszolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c34bf96-31e4-4b5b-80f1-6233608d6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a492c6a3-13d3-4194-863c-abe797d53cad","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_nancy_pelosi_lopott_laptop_orosz_titkosszolgalat","timestamp":"2021. január. 18. 18:54","title":"Nancy Pelositől lopott adathordozót próbálhatott az oroszoknak eladni a Capitolium egy ostromlója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91de8cdc-1df8-4eef-a1c0-60d5d0a18e0a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Gazdaságpolitikusok már jó 120 éve hivatkoznak arra, hogy ha a gazdagokat támogatja az állam, azzal az egész nemzetgazdaság nyer. Ezen először egy híres humorista poénkodott, aztán közgazdászok próbálták megcáfolni a tételt, és egy a múlt hónapban elkészült átfogó kutatással ez sikerült is. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunk mostani része ezzel a híres zombielmélettel foglalkozik.","shortLead":"Gazdaságpolitikusok már jó 120 éve hivatkoznak arra, hogy ha a gazdagokat támogatja az állam, azzal az egész...","id":"20210120_egy_masik_kozgazdasag_gazdagok_adokedvezmenyei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91de8cdc-1df8-4eef-a1c0-60d5d0a18e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb573a2-1e96-403c-b1a9-9137bc9be639","keywords":null,"link":"/360/20210120_egy_masik_kozgazdasag_gazdagok_adokedvezmenyei","timestamp":"2021. január. 20. 07:00","title":"Nem, a gazdagok adókedvezményei a gazdagokon kívül senkinek nem jók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff461a0-a2f9-4fad-8392-1800431750d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Thomas Markle-nak eddig is feszült volt a kapcsolata a lányával, ez feltehetően csak tovább fog romlani.","shortLead":"Thomas Markle-nak eddig is feszült volt a kapcsolata a lányával, ez feltehetően csak tovább fog romlani.","id":"20210118_Soha_nem_latott_videokat_iger_Meghan_Markle_apja_egy_uj_dokumentumfilmben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ff461a0-a2f9-4fad-8392-1800431750d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f8d117-67e3-4eeb-87b9-f673ef986ded","keywords":null,"link":"/elet/20210118_Soha_nem_latott_videokat_iger_Meghan_Markle_apja_egy_uj_dokumentumfilmben","timestamp":"2021. január. 18. 17:08","title":"Soha nem látott videókat ígér Meghan Markle apja egy új dokumentumfilmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f77e7cc-4a67-4fd7-acc3-0e32e605995a","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A Covid-járványból azt a következtetést vonta le a kormányzat, hogy nem várhat tovább az egészségügy eddig halogatott reformjával. Ember nincs, aki átlátja azt a zűrzavart, ami ebből lett.","shortLead":"A Covid-járványból azt a következtetést vonta le a kormányzat, hogy nem várhat tovább az egészségügy eddig halogatott...","id":"202102__megszuno_halapenz__megugro_berek__ujabb_kozpontositas__belathatatlan_kilatasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f77e7cc-4a67-4fd7-acc3-0e32e605995a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3881b4be-5ca6-4b24-a34f-0898c355bfe6","keywords":null,"link":"/360/202102__megszuno_halapenz__megugro_berek__ujabb_kozpontositas__belathatatlan_kilatasok","timestamp":"2021. január. 19. 07:00","title":"Átláthatatlan káosz lett abból, hogy a kormány hozzányúlt az egészségügyhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010705bd-7bd1-4b68-a807-b826c1fdafbb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus vasárnap este érkezett vissza Moszkvába Berlinből, ahol megmérgezése óta lábadozott. Azonnal őrizetbe vették, egy rendőrörsre vitték, ahol megtartották a bírósági meghallgatását, és már el is ítélték.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus vasárnap este érkezett vissza Moszkvába Berlinből, ahol megmérgezése óta lábadozott...","id":"20210118_navalnij_targyalas_mergezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=010705bd-7bd1-4b68-a807-b826c1fdafbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4197994-179b-4c85-9fd0-a0d95cc886a0","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_navalnij_targyalas_mergezes","timestamp":"2021. január. 18. 14:50","title":"Harminc napra bezárják Alekszej Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db93272-c30f-4c96-937c-777b16b93788","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli CorNeat nevű cég szakemberei olyan mesterséges szaruhártyát fejlesztettek ki, amit a korábbiakhoz képest jóval egyszerűbb beültetni a betegek szemébe, ráadásul a gyógyulási idő is sokkal rövidebb.","shortLead":"Az izraeli CorNeat nevű cég szakemberei olyan mesterséges szaruhártyát fejlesztettek ki, amit a korábbiakhoz képest...","id":"20210119_corneat_kpro_mesterseges_szaruhartya_latasserult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8db93272-c30f-4c96-937c-777b16b93788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49e56f1-5f33-4bdb-885e-3c4095115b6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_corneat_kpro_mesterseges_szaruhartya_latasserult","timestamp":"2021. január. 19. 20:03","title":"Mesterséges szaruhártyát kapott a 78 éves férfi, visszanyerte a látását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt ugyanakkor nem lehet kizárni, hogy a vakcina mellékhatásai miatt romolhat az egyébként is súlyos beteg emberek állapota.","shortLead":"Azt ugyanakkor nem lehet kizárni, hogy a vakcina mellékhatásai miatt romolhat az egyébként is súlyos beteg emberek...","id":"20210118_norvegia_pfizer_biontech_vakcina_vedooltas_idosek_halala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23110d48-b6b4-433c-82da-6cc39a92e597","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_norvegia_pfizer_biontech_vakcina_vedooltas_idosek_halala","timestamp":"2021. január. 18. 17:35","title":"Nem találtak közvetlen összefüggést az oltás és az idősek halála között a norvég hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eea3549-a560-4f87-b91b-4f4ae6e1eadd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Volt, aki rendőrt hívott drogot rejtegető társához – és ez még csak a jéghegy csúcsa. A Duma Aktuál a rendőrség honlapja segítségével összegyűjtötte, hogy kik voltak a legszerencsétlenebb bűnelkövetők tavaly.","shortLead":"Volt, aki rendőrt hívott drogot rejtegető társához – és ez még csak a jéghegy csúcsa. A Duma Aktuál a rendőrség...","id":"20210118_Duma_Aktual_A_Policehu_legjobbjai_2020bol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4eea3549-a560-4f87-b91b-4f4ae6e1eadd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1bd4f48-b2ba-45f1-96ae-b7983e0f6215","keywords":null,"link":"/360/20210118_Duma_Aktual_A_Policehu_legjobbjai_2020bol","timestamp":"2021. január. 18. 19:00","title":"Duma Aktuál: 2020 legbénább bűnözői a police.hu-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]