[{"available":true,"c_guid":"a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tételesen átnéztük a Szerencsejáték Service elmúlt öt évi támogatási listáját, a kirajzolódó összkép meglehetősen tanulságos. ","shortLead":"Tételesen átnéztük a Szerencsejáték Service elmúlt öt évi támogatási listáját, a kirajzolódó összkép meglehetősen...","id":"20210127_szerencsejatek_service_tamogatas_rogan_fidesz_ner","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7b4a82-0d7a-404a-9193-9245831b4a43","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_szerencsejatek_service_tamogatas_rogan_fidesz_ner","timestamp":"2021. január. 27. 16:31","title":"Rogán Antal és köre külön kategória lehetne a Szerencsejáték Zrt. cégének támogatási listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d814503-1f61-4471-a680-9bd696bdcaa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum tavaly nyáron akciózott.","shortLead":"A Momentum tavaly nyáron akciózott.","id":"20210128_Gyamhivatal_Momentum_jachparkolo_Szijjarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d814503-1f61-4471-a680-9bd696bdcaa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be358019-ea45-4978-bc3a-dfbbd7e52f7f","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_Gyamhivatal_Momentum_jachparkolo_Szijjarto","timestamp":"2021. január. 28. 13:56","title":"Gyámhivatali eljárással fenyegetik a momentumosokat, akik jachtparkolót csináltak Szijjártónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társaságok megtéveszthették az előfizetőket.","shortLead":"A társaságok megtéveszthették az előfizetőket.","id":"20210128_versenyfelugyeleti_eljaras_vizsgalat_gvh_magyar_telekom_vodafone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba1c1a0-9c16-4d00-96eb-142a7a2bfb4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_versenyfelugyeleti_eljaras_vizsgalat_gvh_magyar_telekom_vodafone","timestamp":"2021. január. 28. 16:05","title":"Eljárást indított a Vodafone és a Telekom ellen a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd522c1e-8239-4353-b992-161c7b0ceb65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Enyhébben érintette a járványhelyzet az ázsiai piacot, mint a nyugatit.","shortLead":"Enyhébben érintette a járványhelyzet az ázsiai piacot, mint a nyugatit.","id":"20210128_toyota_volkswagen_autoeladas_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd522c1e-8239-4353-b992-161c7b0ceb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b2d3a3-8e72-4d54-ac86-fdb56d70acdc","keywords":null,"link":"/kkv/20210128_toyota_volkswagen_autoeladas_2020","timestamp":"2021. január. 28. 13:15","title":"Leelőzte a Volkswagent a Toyota, első lett a 2020-as autóeladásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622e0a4a-71ae-47ca-b3c5-035bc5251692","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Laguna tulajdonosa alkalmazottként jelentené be a vendégeit, így ők jogszerűen tartózkodhatnának a presszójában.\r

","shortLead":"A Laguna tulajdonosa alkalmazottként jelentené be a vendégeit, így ők jogszerűen tartózkodhatnának a presszójában.\r

","id":"20210128_Alkalmazott_bejelentes_debreceni_vendeglos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=622e0a4a-71ae-47ca-b3c5-035bc5251692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4adb00-8ad3-476a-a7fb-ce040d128cd9","keywords":null,"link":"/kkv/20210128_Alkalmazott_bejelentes_debreceni_vendeglos","timestamp":"2021. január. 28. 13:36","title":"Biliárdasztal- és sörpadtesztelőket venne fel egy debreceni vendéglős, hogy kinyithasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délnyugaton a +10 fok sem kizárt.","shortLead":"Délnyugaton a +10 fok sem kizárt.","id":"20210129_melegfront_eso_ho_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585723bc-0a96-451e-ab99-6fe7aa940585","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_melegfront_eso_ho_elorejelzes","timestamp":"2021. január. 29. 05:10","title":"Újabb melegfront érkezik, esőt és havat hoz magával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ae32d6-903a-4360-9fc0-489f1683c7b1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Soha nem mértek még ennyire szoros kapcsolatot a korrupciómentesség és a nemzeti jövedelem között – hangzott el a Transparency International beszélgetésén, miután bemutatták a jelentést, amely alapján az EU egyik legkorruptabb országa lettünk. Az egészségügyi reform és a hálapénz visszaszorítása is szóba került, ahogy az is, hogy miként növeli a korrupcióveszélyt a válság.","shortLead":"Soha nem mértek még ennyire szoros kapcsolatot a korrupciómentesség és a nemzeti jövedelem között – hangzott el...","id":"20210128_transparency_korrupcio_korrupt_beszelgetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7ae32d6-903a-4360-9fc0-489f1683c7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276270fc-1f97-4506-a302-6dc3ed7faf04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_transparency_korrupcio_korrupt_beszelgetes","timestamp":"2021. január. 28. 13:30","title":"„A vezetőszáron elvezetett orvosbáró jól néz ki a híradóban, de ez nem oldja meg a rendszerszintű problémákat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7be6ea2e-aa93-47b8-8c8e-1dd90e5b860c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Barlay Tamás, az MTVA vallási, kisebbségi és határon túli műsorainak főszerkesztője lesz a dokumentumfilmes, András Ferenc, a Dögkeselyű rendezője pedig a filmrendezői osztály vezetője lesz a Színház- és Filmművészeti Egyetem következő félévében.","shortLead":"Barlay Tamás, az MTVA vallási, kisebbségi és határon túli műsorainak főszerkesztője lesz a dokumentumfilmes, András...","id":"20210127_szfe_osztalyvezetok_barlay_tamas_andras_ferenc_dokumentumfilm_filmrendezo_mtva_vallasi_musor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7be6ea2e-aa93-47b8-8c8e-1dd90e5b860c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e756d6b-d506-426e-ad6e-50012b70fd68","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_szfe_osztalyvezetok_barlay_tamas_andras_ferenc_dokumentumfilm_filmrendezo_mtva_vallasi_musor","timestamp":"2021. január. 27. 12:31","title":"SZFE: a közmédia vallási műsorainak szerkesztője indít dokumentumfilmes osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]