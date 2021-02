Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818","c_author":"Domány András","category":"elet","description":"Magára vessen, aki nemi átalakító eljárásba fogott, a törvénynek ehhez semmi köze, hiszen a tilalom éppen „az egyén emberi méltóságából eredő magánszférához való jogát” védi – állítja a Miniszterelnökség az Alkotmánybírósághoz írt levelében.","shortLead":"Magára vessen, aki nemi átalakító eljárásba fogott, a törvénynek ehhez semmi köze, hiszen a tilalom éppen „az egyén...","id":"20210203_Miniszterelnokseg_nemvaltoztatas_tilalma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c02c59-90f6-4b4b-a2a9-fa2909dc04a1","keywords":null,"link":"/elet/20210203_Miniszterelnokseg_nemvaltoztatas_tilalma","timestamp":"2021. február. 03. 18:10","title":"A Miniszterelnökség szerint a nemváltoztatás törvényi tilalmának semmi köze ahhoz, hogy valaki átoperáltatja-e magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d0dce1-815c-4626-b6b8-6801b299e3fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elárulta a Külgazdasági és Külügyminisztérium, kitől vették a karácsonyi ajándékkrumplit, a név pedig ugyanaz, mint az agrárkamara egyik megyei elnökéé. Ő nem tagadta, hogy valóban tőle vásárolt a tárca.","shortLead":"Elárulta a Külgazdasági és Külügyminisztérium, kitől vették a karácsonyi ajándékkrumplit, a név pedig ugyanaz, mint...","id":"20210202_kkm_kulugy_krumpli_agrarkamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6d0dce1-815c-4626-b6b8-6801b299e3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8955c95-75cc-4380-8583-8902da31d449","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_kkm_kulugy_krumpli_agrarkamara","timestamp":"2021. február. 02. 12:21","title":"Átlátszó: Az agrárkamara megyei elnökétől vette a Külügyminisztérium az ajándék krumplit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7756f2f6-cd41-4674-abcd-9751cf3ac906","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A téli és a nyári autógumi eladások is csökkentek, viszont a négyévszakos garnitúráké komoly növekedést mutat.","shortLead":"A téli és a nyári autógumi eladások is csökkentek, viszont a négyévszakos garnitúráké komoly növekedést mutat.","id":"20210202_Negyevszakos_abroncsra_valtott_tavaly_a_tobbseg_aki_cserelt_egyaltalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7756f2f6-cd41-4674-abcd-9751cf3ac906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db841051-a97e-46d8-af10-790d7217aaef","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_Negyevszakos_abroncsra_valtott_tavaly_a_tobbseg_aki_cserelt_egyaltalan","timestamp":"2021. február. 02. 10:18","title":"A négyévszakos gumiabroncsok forgalma nagyot nőtt tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4a6977-96e3-425a-9dbd-a5638c32bbf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy sor közlekedési szabályt megszegett az agresszív sofőr.","shortLead":"Egy sor közlekedési szabályt megszegett az agresszív sofőr.","id":"20210203_autos_deak_ter_kocsisor_zarovonal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a4a6977-96e3-425a-9dbd-a5638c32bbf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7423f5d6-41be-4a17-a60b-3ef428b6620b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_autos_deak_ter_kocsisor_zarovonal","timestamp":"2021. február. 03. 12:50","title":"Videó: A szembe sávban előzte meg a teljes kocsisort egy autós a Deák téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország 2021. május 31-ig meghosszabbítja a UPC e-mail-fiókhoz és az e-mail-webtárhelyen tárolt tartalmakhoz való hozzáférést – közölte kedden délután a vállalat.","shortLead":"A Vodafone Magyarország 2021. május 31-ig meghosszabbítja a UPC e-mail-fiókhoz és az e-mail-webtárhelyen tárolt...","id":"20210202_upc_webmail_meddig_elerheto_vodafone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9801feb0-0dcc-44f3-9cf8-5af6c1996f81","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_upc_webmail_meddig_elerheto_vodafone","timestamp":"2021. február. 02. 14:33","title":"Jó hír a UPC-s e-maileseknek: hosszabbít a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee95530-6622-4e47-bea9-e3cdb249c865","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset az Örs vezér tér felé vezető oldalon történt.","shortLead":"A baleset az Örs vezér tér felé vezető oldalon történt.","id":"20210202_baleset_2es_metro_deak_ferenc_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ee95530-6622-4e47-bea9-e3cdb249c865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f61e649-3ed7-4f40-b7af-e24afac947a7","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_baleset_2es_metro_deak_ferenc_ter","timestamp":"2021. február. 02. 14:55","title":"Beesett egy ember a 2-es metró alá a Deák téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ad4396-7f28-4dac-b06f-fee6c31ab379","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden öröme és bánata, élete minden teljesítménye látszerész üzletének pultja mellől származik – eleveníti fel Emmi néni csaknem 80 éves pályafutását. Elmeséli, hogyan ismerte meg ott a férjét, de az is kiderül, hogy miért nem vállalt családot. Emmi néni csodálatos élete, második rész. ","shortLead":"Minden öröme és bánata, élete minden teljesítménye látszerész üzletének pultja mellől származik – eleveníti fel Emmi...","id":"20210202_Doku360_Emmi_neni_csodalatos_elete_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0ad4396-7f28-4dac-b06f-fee6c31ab379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0bd7be-6e40-41f5-a7f9-a7ca4f738fde","keywords":null,"link":"/360/20210202_Doku360_Emmi_neni_csodalatos_elete_masodik_resz","timestamp":"2021. február. 02. 19:00","title":"Doku360: Sok miniszternek és főpapnak csináltam szemüveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c438720-2f72-450d-a9fa-754b53786e41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MOK azt kéri, hogy hozzák nyilvánosságra az oltóanyagok engedélyeztetésével kapcsolatos dokumentumokat.","shortLead":"A MOK azt kéri, hogy hozzák nyilvánosságra az oltóanyagok engedélyeztetésével kapcsolatos dokumentumokat.","id":"20210202_Magyar_Orvosi_Kamara_orosz_kinai_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c438720-2f72-450d-a9fa-754b53786e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afdcc149-e8c5-4ccc-9a7f-811629b99ff0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_Magyar_Orvosi_Kamara_orosz_kinai_vakcina","timestamp":"2021. február. 02. 21:06","title":"A Magyar Orvosi Kamara \"nem tudja tiszta lelkiismerettel\" ajánlani az orosz és a kínai vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]