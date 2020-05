Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdd5881d-207c-43ad-8389-33ed9ac17452","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a járvány csillapodik is, a közösségi távolságtartás továbbra is velünk marad. A koronavírus többek szerint hosszú évekre, vagy akár örökre is megváltoztatta a világot. Az biztos, hogy hagyományos névjegykártyákat egy ideig még nem ajánlatos használni. Ilyenkor jöhet jól a digitális névjegy.","shortLead":"Ha a járvány csillapodik is, a közösségi távolságtartás továbbra is velünk marad. A koronavírus többek szerint hosszú...","id":"20200524_virusmentes_digitalis_nevjegykartya_alkalmazas_ingyenes_letoltes_sendee","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdd5881d-207c-43ad-8389-33ed9ac17452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7417372-a0e4-4679-bcbe-40d89f25da9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_virusmentes_digitalis_nevjegykartya_alkalmazas_ingyenes_letoltes_sendee","timestamp":"2020. május. 24. 21:05","title":"Magyar ötlet alapján itt a \"vírusmentes névjegykártya\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99750dcb-37b2-49e8-8f4d-99e41167fbb1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Június 4-étől Csongrád-Csanád lesz a megye neve. A megyében élőknek nincs teendőjük a névváltoztatás miatt.","shortLead":"Június 4-étől Csongrád-Csanád lesz a megye neve. A megyében élőknek nincs teendőjük a névváltoztatás miatt.","id":"20200525_csongrad_csanad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99750dcb-37b2-49e8-8f4d-99e41167fbb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ce2ae6-3bba-40a6-8b40-4796d85c8240","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_csongrad_csanad","timestamp":"2020. május. 25. 12:21","title":"Átnevezik Csongrád megyét a Trianon-évfordulón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360d45d5-4883-4e5d-a230-876c38997da8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA még 2001-ben juttatta fel a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére az Express tudományos hordozóegység első darabját. Most az utolsó is megérkezett.","shortLead":"A NASA még 2001-ben juttatta fel a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére az Express tudományos hordozóegység első darabját...","id":"20200525_nasa_express_kiserlet_rakomany_tudomanyos_hordozoegyseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=360d45d5-4883-4e5d-a230-876c38997da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1435e159-c8be-4e92-b1b2-acc8c30fee74","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_nasa_express_kiserlet_rakomany_tudomanyos_hordozoegyseg","timestamp":"2020. május. 25. 15:03","title":"Felküldött egy nagy fekete dobozt a NASA a Nemzetközi Űrállomásra, új időszámítás kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77b1567-a96d-4462-a5e0-273621d61574","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A hétfői edzés végén sérült meg a csatár.","shortLead":"A hétfői edzés végén sérült meg a csatár.","id":"20200525_Sulyosan_megserulhetett_Ibrahimovic_a_Milan_edzesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a77b1567-a96d-4462-a5e0-273621d61574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b89cf86-a690-4cfc-9a5d-830e093ca12e","keywords":null,"link":"/sport/20200525_Sulyosan_megserulhetett_Ibrahimovic_a_Milan_edzesen","timestamp":"2020. május. 25. 19:39","title":"Súlyosan megsérülhetett Ibrahimovic a Milan edzésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2243fb85-30de-4cbf-adcd-3ebe0febf961","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég tulajdonosának 10 ezer lejes (nagyjából 723 ezer forintos) büntetést kell fizetnie a történtek miatt.","shortLead":"A cég tulajdonosának 10 ezer lejes (nagyjából 723 ezer forintos) büntetést kell fizetnie a történtek miatt.","id":"20200525_koronavirus_romania_ceg_fagylalt_fagyasztott_zoldseg_vedofelszereles_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2243fb85-30de-4cbf-adcd-3ebe0febf961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3696e782-422c-4151-ab0f-b5d47acc4f86","keywords":null,"link":"/kkv/20200525_koronavirus_romania_ceg_fagylalt_fagyasztott_zoldseg_vedofelszereles_birsag","timestamp":"2020. május. 25. 06:45","title":"Koronavírusos lett egy romániai cég 27 alkalmazottja, mert nem viselték a védőfelszerelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa8944b-93d0-4e8e-9726-9130c12df334","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg Gyurcsány Ferenc a DK egy évvel ezelőtti Európai Parlamenti választáson elért sikerére emlékezik, addig a kormánypárti média az őszödi beszéd 14 éves évfordulójáról számolt be szinte az összes csatornáján keresztül.","shortLead":"Míg Gyurcsány Ferenc a DK egy évvel ezelőtti Európai Parlamenti választáson elért sikerére emlékezik, addig...","id":"20200526_gyurcsany_dk_oszod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baa8944b-93d0-4e8e-9726-9130c12df334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2ccebc-58cf-4335-b118-d7c6bbc14d97","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_gyurcsany_dk_oszod","timestamp":"2020. május. 26. 14:15","title":"Gyurcsány ünnepelt a volánnál: egy éve a legnagyobb ellenzéki párt lett a DK-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"803a9456-8990-4582-a015-a8fac4e0af3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész adományokat osztott szét. ","shortLead":"A színész adományokat osztott szét. ","id":"20200525_Matthew_McConaughey_maszkok_szallitas_korhazak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=803a9456-8990-4582-a015-a8fac4e0af3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f664b55-d0a1-4afd-b4a4-292a0c3751ef","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Matthew_McConaughey_maszkok_szallitas_korhazak","timestamp":"2020. május. 25. 10:55","title":"Matthew McConaughey maszkokat fuvarozott a kórházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dd0906-fa47-4108-8fa0-109c8e5ad798","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tünetei nem voltak súlyosak.","shortLead":"A tünetei nem voltak súlyosak.","id":"20200526_Andrea_Bocelli_is_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7dd0906-fa47-4108-8fa0-109c8e5ad798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29cdf1f-5a36-4f26-8af2-be382a66b06e","keywords":null,"link":"/elet/20200526_Andrea_Bocelli_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. május. 26. 14:05","title":"Andrea Bocelli is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]