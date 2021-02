Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bdd02d6-c6ed-40f0-ae2d-fe21fa8e9005","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti milliárdos vezeti ismét a magazin 50 leggazdagabb magyar milliárdosáról szóló listáját. Mészáros vagyonát a koronavírus sem tudta megtépázni.","shortLead":"A felcsúti milliárdos vezeti ismét a magazin 50 leggazdagabb magyar milliárdosáról szóló listáját. Mészáros vagyonát...","id":"20210203_Forbes_leggazdagabb_50_magyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bdd02d6-c6ed-40f0-ae2d-fe21fa8e9005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08732865-4740-4a00-8eeb-60d1c07930a5","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_Forbes_leggazdagabb_50_magyar","timestamp":"2021. február. 03. 05:33","title":"Itt az új Forbes-lista: Mészáros Lőrinc vagyona már 500 milliárd forinthoz közelít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84d056f-b9a9-4720-89c4-e18d50842935","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai befektetőknek novemberig ki kellene vonniuk a pénzüket a Xiaomiból. A cég szerint azonnali és helyrehozhatatlan károkat okoz, hogy az Egyesült Államok tiltólistára tette a vállalatot.","shortLead":"Az amerikai befektetőknek novemberig ki kellene vonniuk a pénzüket a Xiaomiból. A cég szerint azonnali és...","id":"20210201_xiaomi_amerikai_egyesult_allamok_kina_tiltolista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f84d056f-b9a9-4720-89c4-e18d50842935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0380adc3-a98d-4a98-93a6-ece8741815ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_xiaomi_amerikai_egyesult_allamok_kina_tiltolista","timestamp":"2021. február. 01. 08:33","title":"A Xiaomi beleáll az ügybe: megtámadja az USA tiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Növeli az Európai Uniónak szánt vakcinamennyiséget a Pfizer és a BioNTech. A két cég újabb üzemben kezdi el az oltóanyag gyártását, ezért érkezhet több.","shortLead":"Növeli az Európai Uniónak szánt vakcinamennyiséget a Pfizer és a BioNTech. A két cég újabb üzemben kezdi el...","id":"20210201_koronavirus_vakcina_pfizer_biontech_oltas_europai_unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cb99bd-cab0-45ff-8251-df30d58ced16","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_koronavirus_vakcina_pfizer_biontech_oltas_europai_unio","timestamp":"2021. február. 01. 11:38","title":"75 millióval több Pfizer-oltás érkezhet az EU-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"12 millió darab 5 forintos emlékérme kibocsátását tervezi a jegybank – lakossági szavazást indítottak arról, milyenek legyenek.","shortLead":"12 millió darab 5 forintos emlékérme kibocsátását tervezi a jegybank – lakossági szavazást indítottak arról, milyenek...","id":"20210201_Uj_ermet_ad_ki_a_jegybank_6_darab_5_forintos_lesz_1_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3161e1-a39e-4635-a59a-04798c8952f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_Uj_ermet_ad_ki_a_jegybank_6_darab_5_forintos_lesz_1_forint","timestamp":"2021. február. 01. 13:56","title":"Új érmét ad ki a jegybank: 6 darab 5 forintos lesz 1 \"FORINT\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A baba nagy mennyiségű vizet nyelt a szertartás során.","shortLead":"A baba nagy mennyiségű vizet nyelt a szertartás során.","id":"20210201_keresztelo_keresztviz_legzesleallas_korhaz_romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1af544a-cff3-4329-8903-4b9be8a61b71","keywords":null,"link":"/elet/20210201_keresztelo_keresztviz_legzesleallas_korhaz_romania","timestamp":"2021. február. 01. 16:19","title":"Belehalt a keresztelésbe egy romániai csecsemő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"743b398b-f505-4f2f-8eef-92a8fff43978","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nehéz megítélni, mennyire volt eredményes Szijjártó Péter magyar és Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter múlt heti kijevi találkozója, mindenesetre konkrét eredmények nem nagyon születtek – mondta a hvg.hu-nak Dmitro Tuzsanszki ukrán politológus. A Közép-európai Stratégia Intézet igazgatója beszélt a kétoldalú viszony megrontásában érdekelt külföldi hatalmakról, valamint arról, kik húzzák a rövidet a magyar–ukrán viták miatt.","shortLead":"Nehéz megítélni, mennyire volt eredményes Szijjártó Péter magyar és Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter múlt heti...","id":"20210201_Kakaskodas_provokaciok_es_melypont__ukran_elemzo_a_magyarukran_kapcsolatokrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=743b398b-f505-4f2f-8eef-92a8fff43978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf4fd09-4fcc-402b-94d4-e9d641edbf32","keywords":null,"link":"/vilag/20210201_Kakaskodas_provokaciok_es_melypont__ukran_elemzo_a_magyarukran_kapcsolatokrol","timestamp":"2021. február. 01. 14:00","title":"Kakaskodás, provokációk és mélypont – ukrán elemző a magyar–ukrán kapcsolatokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af1c499b-3a58-4495-a286-9982f9af5691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung következő nagy dobása a feltekerhető kijelzős telefon lehet, az viszont egyelőre még kérdés, mikor léphetnek majd vele piacra.","shortLead":"A Samsung következő nagy dobása a feltekerhető kijelzős telefon lehet, az viszont egyelőre még kérdés, mikor léphetnek...","id":"20210201_samsung_feltekerheto_kijelzo_fejlesztese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af1c499b-3a58-4495-a286-9982f9af5691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ddd1b9-f269-44d3-a45f-bcc613cd32ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_samsung_feltekerheto_kijelzo_fejlesztese","timestamp":"2021. február. 01. 17:03","title":"Feltekerhető kijelzőn dolgozik a Samsung, új telefonba kerülhet majd bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d948933-30cc-43cb-b186-3068550c5960","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkotók nem tudják és nem is akarják kihagyni a járványt a ráadás évadból. ","shortLead":"Az alkotók nem tudják és nem is akarják kihagyni a járványt a ráadás évadból. ","id":"20210201_Mirol_fog_szolni_a_Szex_es_New_York_A_koronavirusrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d948933-30cc-43cb-b186-3068550c5960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2873b575-4055-4ad1-8348-223ce91cbc63","keywords":null,"link":"/elet/20210201_Mirol_fog_szolni_a_Szex_es_New_York_A_koronavirusrol","timestamp":"2021. február. 01. 09:44","title":"Miről fog szólni az új Szex és New York? Például a koronavírusról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]