[{"available":true,"c_guid":"6984bacf-1a60-467d-8bce-8d2fc6845a52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kormány kérése után elérhetetlenné vált Mianmarban a Facebook, valamint a cég különböző szolgáltatásai, miután a katonai puccs hatására a felhasználók az ellenállás jelképét kezdték el terjeszteni a közösségi oldalon. A döntés jelen állás szerint vasárnapig marad érvényben.","shortLead":"A kormány kérése után elérhetetlenné vált Mianmarban a Facebook, valamint a cég különböző szolgáltatásai, miután...","id":"20210204_mianmar_puccs_facebook_messenger_instagram_whatsapp_betiltasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6984bacf-1a60-467d-8bce-8d2fc6845a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3b4ffa-af45-479a-9f6f-807aa28337c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_mianmar_puccs_facebook_messenger_instagram_whatsapp_betiltasa","timestamp":"2021. február. 04. 15:50","title":"Betiltották a Facebookot, a Messengert, az Instagramot és a WhatsAppot Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a5bc66-a85e-49f2-aa0f-56cf72aa5bd6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az igazságügyi minisztériumban készült javaslat szerint pszichológus segítségét is igénybe vehetnék az érintettek.","shortLead":"Az igazságügyi minisztériumban készült javaslat szerint pszichológus segítségét is igénybe vehetnék az érintettek.","id":"20210204_siroszobakat_lengyel_kormany_abortusztilalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26a5bc66-a85e-49f2-aa0f-56cf72aa5bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3ad663-326b-4775-8ae2-70905dbf06d5","keywords":null,"link":"/vilag/20210204_siroszobakat_lengyel_kormany_abortusztilalom","timestamp":"2021. február. 04. 16:33","title":"Sírószobákat javasol a lengyel kormány az életképtelen magzatuk megszülésére kötelezett nőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875ec4f5-a121-4845-a531-e5335612cdce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ma az ország háromszáz településén nincs semmilyen alapvető cikkeket árusító üzlet.","shortLead":"Ma az ország háromszáz településén nincs semmilyen alapvető cikkeket árusító üzlet.","id":"20210206_Korszerusitesre_ad_penzt_a_kormany_hogy_ujranyithassanak_a_falusi_kisboltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=875ec4f5-a121-4845-a531-e5335612cdce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b0b5be-51f8-46ae-a19c-685b4e77ad04","keywords":null,"link":"/kkv/20210206_Korszerusitesre_ad_penzt_a_kormany_hogy_ujranyithassanak_a_falusi_kisboltok","timestamp":"2021. február. 06. 09:15","title":"Korszerűsítésre ad pénzt a kormány, hogy újranyithassanak a falusi kisboltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A francia kormány ellen pert indító nemzetközi szervezeteknek jelképes 1 eurós jutalmat ítélt oda a párizsi bíróság, és egyúttal megrótta a francia kormányt, hogy nem csökkentették a vállaltaknak megfelelően a kibocsátást. ","shortLead":"A francia kormány ellen pert indító nemzetközi szervezeteknek jelképes 1 eurós jutalmat ítélt oda a párizsi bíróság, és...","id":"20210204_Elitelte_a_birosag_Franciaorszagot_mert_nem_cselekedett_a_klimavaltozas_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfe089f-6ad3-47a2-a2a8-248275f82d0a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210204_Elitelte_a_birosag_Franciaorszagot_mert_nem_cselekedett_a_klimavaltozas_ellen","timestamp":"2021. február. 04. 13:44","title":"Elítélte Franciaországot a bíróság, mert nem tett a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Szerintük ugyanis a kancellár munkájának minden egyes lépése jogszerű, világos és hatékony. ","shortLead":"Szerintük ugyanis a kancellár munkájának minden egyes lépése jogszerű, világos és hatékony. ","id":"20210205_Vidnyanszky_Attila_Szarka_Gabor_Piko_Andras_SZFE","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8caf5d-b325-4c9c-9e38-ef1ecc75341c","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Vidnyanszky_Attila_Szarka_Gabor_Piko_Andras_SZFE","timestamp":"2021. február. 05. 14:10","title":"Vidnyánszkyék ízléstelen politikai támadásnak tartják, hogy visszavonhatják Szarka Gábor kitüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4467cc50-6c17-4175-8855-2764a334d9f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Novemberhez és 2019 decemberéhez képest is csökkent a kiskereskedelmi forgalom 2020 végén. A legnagyobb visszaesés a benzinkutakon volt, de a nem élelmiszer jellegű boltok forgalma is csökkent. 2020 egészét tekintve a forgalom volumene 0,2 százalékkal volt kisebb az előző évinél.","shortLead":"Novemberhez és 2019 decemberéhez képest is csökkent a kiskereskedelmi forgalom 2020 végén. A legnagyobb visszaesés...","id":"20210204_koronavirus_karacsony_Jezuska_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4467cc50-6c17-4175-8855-2764a334d9f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5299701a-bdb6-4a9f-b7a5-dc4f9261898d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_koronavirus_karacsony_Jezuska_Magyarorszagon","timestamp":"2021. február. 04. 09:29","title":"A koronavírus miatt nagyon szegény volt a Jézuska Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a63b09d-6b94-43ce-bc12-a790db405875","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Parler nevű alkalmazást korábban az Apple és a Google is eltávolította áruházából, mert a felhasználók olyan tartalmakat osztottak meg a felületen, amely egyik cégnek sem fért bele.","shortLead":"A Parler nevű alkalmazást korábban az Apple és a Google is eltávolította áruházából, mert a felhasználók olyan...","id":"20210204_parler_alkalmazas_kozossegi_oldal_vezerigazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a63b09d-6b94-43ce-bc12-a790db405875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f068a85-9e8b-49b1-ab18-b4eed2d47a4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_parler_alkalmazas_kozossegi_oldal_vezerigazgato","timestamp":"2021. február. 04. 13:03","title":"Kirúgták a Trump-párti közösségi oldal egyik alapítóját és vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A regnáló kormánypárt 2020-ban összesen 67,1 milliárd forintot adott a nagy cégeknek.","shortLead":"A regnáló kormánypárt 2020-ban összesen 67,1 milliárd forintot adott a nagy cégeknek.","id":"20210204_Fidesz_baloldal_multi_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3c4734-0724-4f9c-9a07-01965d2c3295","keywords":null,"link":"/kkv/20210204_Fidesz_baloldal_multi_tamogatas","timestamp":"2021. február. 04. 17:07","title":"A Fidesz háromszor annyi pénzt adott a multiknak, mint a baloldali kormányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]