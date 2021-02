Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6101413a-6da4-478d-a9b9-572c67745957","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Siess haza, vár a mama című dokumentumfilm alkotói Barta Tamás halálának évfordulójáig tették elérhetővé a filmet a YouTube-on. Attól tartanak, hamarosan betiltják a filmet.","shortLead":"A Siess haza, vár a mama című dokumentumfilm alkotói Barta Tamás halálának évfordulójáig tették elérhetővé a filmet...","id":"20210210_Ingyenesen_nezhetove_tettek_az_LGT_legendas_gitarosarol_szolo_filmet_siess_haza_var_a_mama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6101413a-6da4-478d-a9b9-572c67745957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d490f7-02a2-46ce-852e-98d853d3c2e6","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Ingyenesen_nezhetove_tettek_az_LGT_legendas_gitarosarol_szolo_filmet_siess_haza_var_a_mama","timestamp":"2021. február. 10. 08:40","title":"Ingyenesen nézhetővé tették az LGT legendás gitárosáról szóló filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elhúzódott a távhőszolgáltatás karbantartása, a polgármester szerint a fűtési szezonon kívül kellett volna elvégezni a munkát.","shortLead":"Elhúzódott a távhőszolgáltatás karbantartása, a polgármester szerint a fűtési szezonon kívül kellett volna elvégezni...","id":"20210209_dunaujvaros_tavfutes_melegviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df17077b-3275-42b7-ba86-adbf63bd83b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_dunaujvaros_tavfutes_melegviz","timestamp":"2021. február. 09. 19:43","title":"Dunaújvárosban harmadik napja nincs távfűtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e6dc92-9af6-40f9-a5c0-99ebdfd050f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több támadás is volt az afgán fővárosban, egy részüket az Iszlám Állam vállalta magára. ","shortLead":"Több támadás is volt az afgán fővárosban, egy részüket az Iszlám Állam vállalta magára. ","id":"20210209_Afganisztan_lovoldozes_robbantas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06e6dc92-9af6-40f9-a5c0-99ebdfd050f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d452ee20-1d95-45cb-a075-e1311396aa99","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Afganisztan_lovoldozes_robbantas","timestamp":"2021. február. 09. 11:28","title":"Minisztériumi dolgozókat lőttek le Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9199671e-feb2-4701-9004-a22bdb0b81d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képzeletbeli dobogóra egy amerikai, egy kínai és egy francia modell gurulhat fel.","shortLead":"A képzeletbeli dobogóra egy amerikai, egy kínai és egy francia modell gurulhat fel.","id":"20210211_toplista_ezek_most_a_vilag_legnepszerubb_villanyautoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9199671e-feb2-4701-9004-a22bdb0b81d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f4cb57-eba7-40ff-9860-8e78779d526c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_toplista_ezek_most_a_vilag_legnepszerubb_villanyautoi","timestamp":"2021. február. 11. 06:41","title":"Toplista: ezek most a világ legnépszerűbb villanyautói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tölti ki az 5+5 évre szóló menzaszerződést a Gundel, amely egyébként is üzemeltető-váltáson megy keresztül.","shortLead":"Nem tölti ki az 5+5 évre szóló menzaszerződést a Gundel, amely egyébként is üzemeltető-váltáson megy keresztül.","id":"20210210_gundel_miniszterelnokseg_szerodes_karmelita","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50cb62b-0c79-4b10-a42a-09d1c5ce2779","keywords":null,"link":"/kkv/20210210_gundel_miniszterelnokseg_szerodes_karmelita","timestamp":"2021. február. 10. 10:43","title":"Felbontotta a Gundel-menza szerződését a Miniszterelnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Európai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ellenzéki rádió ügyében.","shortLead":"Az Európai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ellenzéki rádió ügyében.","id":"20210210_europai_bizottsag_klubradio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f481fc4f-aae2-4743-9820-0af3f9dc87ff","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_europai_bizottsag_klubradio","timestamp":"2021. február. 10. 17:59","title":"Brüsszel azt akarja, hogy engedjék működni a Klubrádiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9cb920-c5cf-4083-aba5-74334f925a49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan tempóban fut, hogy a titkosszolgálat ügynökei is nehezen tartják vele a lépést.","shortLead":"Olyan tempóban fut, hogy a titkosszolgálat ügynökei is nehezen tartják vele a lépést.","id":"20210210_Kamala_Harris_edzes_kozben_is_nagyon_alelnoki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a9cb920-c5cf-4083-aba5-74334f925a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57c3341-bf8f-4a58-b491-694a17ee8ff8","keywords":null,"link":"/elet/20210210_Kamala_Harris_edzes_kozben_is_nagyon_alelnoki","timestamp":"2021. február. 10. 09:10","title":"Kamala Harris edzés közben is nagyon alelnöki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6f220cf-9df6-4023-8bcf-e1842c863e43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány ellenére 7526 euró (2,7 millió forint) bónuszt kapnak a cég munkatársai.","shortLead":"A koronavírus-járvány ellenére 7526 euró (2,7 millió forint) bónuszt kapnak a cég munkatársai.","id":"20210209_bonusz_fizetes_Ferrari","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6f220cf-9df6-4023-8bcf-e1842c863e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e792d3c2-ca4d-4a34-8d45-c849d8a829b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_bonusz_fizetes_Ferrari","timestamp":"2021. február. 09. 14:32","title":"Történetének legmagasabb bónuszát fizeti ki dolgozóinak idén a Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]