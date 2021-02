Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hotel képviselőjének feljelentése miatt derült fény egy sok milliós kárt okozó csalássorozatra: S. László a trükkös mobillopástól hamis iratos kölcsönfelvételig tevékenykedett. Most zárult le ellene a nyomozás.","shortLead":"Egy hotel képviselőjének feljelentése miatt derült fény egy sok milliós kárt okozó csalássorozatra: S. László a trükkös...","id":"20210213_Fizetes_nelkul_tavozott_egy_szallodabol_de_kiderult_ennel_joval_tobb_van_a_rovasan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfb6ed9-116e-4e7f-89ea-6847bc5e2c57","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_Fizetes_nelkul_tavozott_egy_szallodabol_de_kiderult_ennel_joval_tobb_van_a_rovasan","timestamp":"2021. február. 13. 10:31","title":"Fizetés nélkül távozott egy szállodából, de kiderült, ennél jóval több van a rovásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pilótát kerékpározás közben ütötte el egy kocsi.","shortLead":"A pilótát kerékpározás közben ütötte el egy kocsi.","id":"20210212_fernando_alonso_allakpocstores_mutet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a2a577-91e0-4d02-9bbf-550ec75a833f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_fernando_alonso_allakpocstores_mutet","timestamp":"2021. február. 12. 14:18","title":"Megműtötték az elütött Alonsót, 48 óráig még kórházban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1883e3-cbf2-4720-b910-6d1f94afee86","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A volt EKB-vezér, Mario Draghi vezette 67. olasz kormány szombaton délben letette a hivatali esküt, és megtartotta első ülését.","shortLead":"A volt EKB-vezér, Mario Draghi vezette 67. olasz kormány szombaton délben letette a hivatali esküt, és megtartotta első...","id":"20210213_Mostantol_Mario_Draghi_Olaszorszag_miniszterelnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d1883e3-cbf2-4720-b910-6d1f94afee86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a97855b-a11d-433c-bf8f-d42b609c03eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Mostantol_Mario_Draghi_Olaszorszag_miniszterelnoke","timestamp":"2021. február. 13. 15:35","title":"Mostantól Mario Draghi Olaszország miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c2ce6f-62e6-45c7-a9c7-306884dcc17c","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A Műértő 2011-ben közölte első alkalommal a hazai művészeti színtér ötven legbefolyásosabbnak ítélt szereplőjének listáját, a Magyar Power 50-et. Kialakításában a legismertebb hasonló nemzetközi projekt, az ArtReview tavaly novemberben 19. alkalommal kiadott Power 100-as rangsorának készítésében alkalmazott gyakorlatot követtük. A lista a hagyományteremtés szándékával született, s hogy rendre élénk visszhangot kelt, vitákat és egyéb, mások által összeállított rangsorokat is generál – természetes, és nem ellentétes szándékainkkal.","shortLead":"A Műértő 2011-ben közölte első alkalommal a hazai művészeti színtér ötven legbefolyásosabbnak ítélt szereplőjének...","id":"20210212_Power_25__A_Muerto_magyar_erosorrendje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3c2ce6f-62e6-45c7-a9c7-306884dcc17c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b151a495-969f-465f-9bf0-fd60a83e67f6","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210212_Power_25__A_Muerto_magyar_erosorrendje","timestamp":"2021. február. 12. 11:48","title":"Power 25 – A Műértő magyar erősorrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b671334-498f-4955-a1a9-4e6cbcb77458","c_author":"Eduline","category":"kultura","description":"Nem elég a britek kilépése az EU-ból, még ez Erasmus-programot is otthagyták, pedig továbbra is rengeteg hallgató szeretne Nagy-Britanniában tanulni. Lengyel és magyar hallgatók ötletével foglalkozhat az Európai Parlament.","shortLead":"Nem elég a britek kilépése az EU-ból, még ez Erasmus-programot is otthagyták, pedig továbbra is rengeteg hallgató...","id":"20210213_Uj_cserediakprogramot_inditananak_hogy_a_brexit_utan_se_kelljen_10_milliot_fizetni_az_Angliaba_vagyo_hallgatoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b671334-498f-4955-a1a9-4e6cbcb77458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058ddb84-9e6c-42a5-b08e-da491d6f8324","keywords":null,"link":"/kultura/20210213_Uj_cserediakprogramot_inditananak_hogy_a_brexit_utan_se_kelljen_10_milliot_fizetni_az_Angliaba_vagyo_hallgatoknak","timestamp":"2021. február. 13. 09:02","title":"Új cserediákprogramot indítanának, hogy a Brexit után se kelljen 10 milliót fizetniük az Angliába vágyó hallgatóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komolyan visszaesett a hibrid és elektromos autók eladása januárban.","shortLead":"Komolyan visszaesett a hibrid és elektromos autók eladása januárban.","id":"20210212_Keszletkisopres_utan_bezuhantak_a_zold_rendszamos_autok_eladasai_itthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af928fa6-79e8-4cda-912e-4bc0aca6401b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_Keszletkisopres_utan_bezuhantak_a_zold_rendszamos_autok_eladasai_itthon","timestamp":"2021. február. 12. 13:13","title":"Készletkisöprések után bezuhant a zöld rendszámos autók eladása itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22d7aa4-b492-428a-b025-2a330f33c151","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Decemberben perelte be a volt barátnője, akkor azt mondta, nincs mentsége az alkoholizmusára és az agressziójára, a jogi csapata azonban most mindent tagad. ","shortLead":"Decemberben perelte be a volt barátnője, akkor azt mondta, nincs mentsége az alkoholizmusára és az agressziójára...","id":"20210212_Shia_LaBeouf_vadak_ugyved_tagadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f22d7aa4-b492-428a-b025-2a330f33c151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec16619-e2f5-4228-8371-6394b24411df","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Shia_LaBeouf_vadak_ugyved_tagadas","timestamp":"2021. február. 12. 17:26","title":"Mégis tagadja Shia LaBeouf az ellene felhozott, korábban beismert bántalmazási vádakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd26d624-059d-4a6a-b990-2d00c121ec51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium szerint a szocialisták kérésére állították ki az útlevelet.","shortLead":"A külügyminisztérium szerint a szocialisták kérésére állították ki az útlevelet.","id":"20210212_diplomata_utlevel_legeny_zsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd26d624-059d-4a6a-b990-2d00c121ec51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2c2650-b0d8-42cb-9f36-69f512b5daf2","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_diplomata_utlevel_legeny_zsolt","timestamp":"2021. február. 12. 18:23","title":"Visszavonták a csempészeten kapott MSZP-s diplomata-útlevelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]