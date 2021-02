Nagy valószínűséggel ősszel érkezik a Google legújabb mobil operációs rendszere, az Android 12. Azonban akár már most letöltheti telefonjára az újdonság háttérképeit.

Ha minden a szokásos menetrend szerint halad, akkor ősszel, valószínűleg szeptemberben adja ki a Google az Android 12-t. Ez a hétköznapi felhasználókat érinti, ugyanis a fejlesztők valószínűleg hamarosan elérhetik a béta verziót, egyes források szerint már február 17-én.

A napokban már megmutattuk, hogy várhatóan milyen lesz az új rendszer, ugyanis néhány képernyőkép kikerült róla az internetre. Most viszont egy lépéssel tovább megyünk ennél, ugyanis akár le is tölthetők a megújult háttérképek, bármilyen telefonra, sőt tabletre és számítógépre is. A képek nagy felbontásban érhetők el, függetlenül a használt operációs rendszertől.

© Mega.nz

Azt viszont érdemes figyelembe venni, hogy a képek az Android 12 fejlesztői előzeteséhez készültek, és fennáll annak a lehetősége, hogy másmilyen lesz a végleges verzió háttérképe.

