[{"available":true,"c_guid":"dc7815b1-250f-4a5f-a7c2-b03eff5c686f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden jól alakul, magyar idő szerint csütörtökön 21 óra 55 perckor leszáll a vörös bolygón a NASA eddigi legmodernebb marsjárója. A történelmi pillanatot több helyen élőben közvetítik.","shortLead":"Ha minden jól alakul, magyar idő szerint csütörtökön 21 óra 55 perckor leszáll a vörös bolygón a NASA eddigi...","id":"20210218_perseverance_marsjaro_landolas_elo_kozvetites_magyarul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc7815b1-250f-4a5f-a7c2-b03eff5c686f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16752cd3-937d-4899-82e3-afe9165fb331","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_perseverance_marsjaro_landolas_elo_kozvetites_magyarul","timestamp":"2021. február. 18. 15:03","title":"Itt magyarul is követheti a Perseverance marsjáró esti landolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e2ff1a-0958-43d4-9670-88dc2f8652ce","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Renault francia autógyártó csoport a koronavírus-járvány által dominált 2020-as évben rekordszintű, több mint 8 milliárd eurós veszteséget könyvelt el az elmúlt évre kiadott pénzügyi jelentése szerint. Erre az évre nem is közöltek pénzügyi előrejelzést, csak annyit, hogy a költségcsökkentési tervüket a kitűzött dátum előtt teljesítik. ","shortLead":"Renault francia autógyártó csoport a koronavírus-járvány által dominált 2020-as évben rekordszintű, több mint 8...","id":"20210219_Rekordmerteku_8_milliard_euros_veszteseget_jelentett_a_Renault","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70e2ff1a-0958-43d4-9670-88dc2f8652ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4eec67-6bea-4b02-bf77-b3d8c8503d70","keywords":null,"link":"/cegauto/20210219_Rekordmerteku_8_milliard_euros_veszteseget_jelentett_a_Renault","timestamp":"2021. február. 19. 14:57","title":"Rekordmértékű, 8 milliárd eurós veszteséget jelentett a Renault","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már cseh vírusvariáns is van a Dél-pesti Centrumkórház főorvosa szerint. ","shortLead":"Már cseh vírusvariáns is van a Dél-pesti Centrumkórház főorvosa szerint. ","id":"20210218_szlavik_koronavirus_mutansok_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb66f95-aaf7-471c-96ad-68e58130410d","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_szlavik_koronavirus_mutansok_oltas","timestamp":"2021. február. 18. 13:41","title":"Szlávik szerint még nincs itt az ideje a nyitásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49510272-e1db-4c76-81bf-2fdf77e571a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Roberto Saviano is megemlékezett a Klubrádió elhallgattatásáról.\r

","shortLead":"Roberto Saviano is megemlékezett a Klubrádió elhallgattatásáról.\r

","id":"20210218_A_Gomorra_iroja_szerint_szabalyszeru_kivegzes_a_Klubradio_elhallgattatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49510272-e1db-4c76-81bf-2fdf77e571a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15f1751-3eed-49d0-9b2a-51a87e716e18","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_A_Gomorra_iroja_szerint_szabalyszeru_kivegzes_a_Klubradio_elhallgattatasa","timestamp":"2021. február. 18. 05:30","title":"A Gomorra írója szerint szabályszerű kivégzés a Klubrádió elhallgattatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy börtönné alakított villában tartják fogva a dubaji emír lányát, Balog Zoltán kétharmaddal lett a magyar református egyház vezetője. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Egy börtönné alakított villában tartják fogva a dubaji emír lányát, Balog Zoltán kétharmaddal lett a magyar református...","id":"20210218_Radar360_Itthon_is_terjed_a_brit_mutans_tizmillio_vakcinaval_log_a_Pfizer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948f5f1e-eef0-4fd5-9913-0a75d3756daf","keywords":null,"link":"/360/20210218_Radar360_Itthon_is_terjed_a_brit_mutans_tizmillio_vakcinaval_log_a_Pfizer","timestamp":"2021. február. 18. 07:51","title":"Radar360: Itthon is terjed a brit mutáns, tízmillió vakcinával lóg a Pfizer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea2c60a-ab9e-406d-b95c-0b3f0c986bc6","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Magyarországon is egyre több helyen lehet leadni a használt, fáradt sütőolajat, ám a gyűjtőpontok lefedettsége messze van az ideálistól. Pedig nem kéne, hogy ez ekkora macera legyen: a társasházak sokszor nem tudják, hogy közösen gyűjthetnék és ingyen elszállíttathatnák a háztartások által termelt használt olajat. Ráadásul a krumplisütés után visszamaradt olajat 100 százalékban újra lehet hasznosítani. ","shortLead":"Magyarországon is egyre több helyen lehet leadni a használt, fáradt sütőolajat, ám a gyűjtőpontok lefedettsége messze...","id":"20210218_hasznalt_sutoolaj_etolaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bea2c60a-ab9e-406d-b95c-0b3f0c986bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f660e619-5174-4bad-ab1b-450c7e977aee","keywords":null,"link":"/zhvg/20210218_hasznalt_sutoolaj_etolaj","timestamp":"2021. február. 18. 20:00","title":"Hogy ne a lefolyóban landoljon: mit lehet kezdeni a használt étolajjal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google szabályai szerint csak olyan alkalmazások kerülhetnek be a Play áruházba, amelyek az alapvető feltételeket teljesítik. A volt elnök szolgáltatása nem tartozott ezek közé.","shortLead":"A Google szabályai szerint csak olyan alkalmazások kerülhetnek be a Play áruházba, amelyek az alapvető feltételeket...","id":"20210219_play_aruhaz_donald_trump_alkalmazas_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb0fb16-7686-4687-b28f-dfe56914ff01","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_play_aruhaz_donald_trump_alkalmazas_kampany","timestamp":"2021. február. 19. 17:03","title":"Kitették a Play áruházból Trump hivatalos kampányalkalmazását, mert annyira rossz volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47a398ce-120b-4799-87c4-2b1df58ddfd0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Van-e vendéglője, amit olcsón fel lehet vásárolni? Ha igen, hol és mi az adószáma? Ehhez hasonló kérdésekkel segítené a kormány munkáját a járvány idején a Duma Aktuál. Az adásból az is kiderül, hogyan lehetett volna hatékonyabb a vendéglátósok tüntetése. ","shortLead":"Van-e vendéglője, amit olcsón fel lehet vásárolni? Ha igen, hol és mi az adószáma? Ehhez hasonló kérdésekkel segítené...","id":"20210219_Duma_Aktual_Nemzeti_konzultacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47a398ce-120b-4799-87c4-2b1df58ddfd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad791ff8-1414-4a98-bcd8-01d231252b6d","keywords":null,"link":"/360/20210219_Duma_Aktual_Nemzeti_konzultacio","timestamp":"2021. február. 19. 19:00","title":"A Duma Aktuál nemzeti konzultációján már 400 lájkkal engedélyezhető a kínai vakcina ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]