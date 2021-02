Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ca68001-88cf-4780-be43-94fdce5503ef","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem minden elhanyagolt, bántott gyermekből lesz közönyös, erőszakos szülő. Sokan képesek a negatív mintát maguk mögött hagyni. ","shortLead":"Nem minden elhanyagolt, bántott gyermekből lesz közönyös, erőszakos szülő. Sokan képesek a negatív mintát maguk mögött...","id":"20210218_Bantalmazott_gyerekekbol_jo_szulok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ca68001-88cf-4780-be43-94fdce5503ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8704459-b640-4429-9b40-74c4f7d6cf5a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210218_Bantalmazott_gyerekekbol_jo_szulok","timestamp":"2021. február. 18. 13:30","title":"Bántalmazott gyerekekből jó szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cccd0ae-d247-4fe4-9ebb-e22959b34ddf","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mostani cégalapítás a Vörösmarty tér melletti volt Mahart-székház átépítéséhez kapcsolódhat.","shortLead":"A mostani cégalapítás a Vörösmarty tér melletti volt Mahart-székház átépítéséhez kapcsolódhat.","id":"202107_dorottya_residence_luxusbarati_hitelbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cccd0ae-d247-4fe4-9ebb-e22959b34ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa826fca-ef6b-465f-b516-4306968674f2","keywords":null,"link":"/360/202107_dorottya_residence_luxusbarati_hitelbol","timestamp":"2021. február. 18. 14:00","title":"Tiborczék újabb ingatlanos kártyát húztak elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0179aa6d-7854-47e7-bb56-c46b555b94f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hód felettébb jól érzi magát.","shortLead":"A hód felettébb jól érzi magát.","id":"20210220_Ujabb_video_a_Rakospataknal_tanyet_vert_hodrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0179aa6d-7854-47e7-bb56-c46b555b94f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28cfdd29-64d2-43ba-811c-e570b25e8815","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Ujabb_video_a_Rakospataknal_tanyet_vert_hodrol","timestamp":"2021. február. 20. 04:05","title":"Ez egy hód! Ez egy hód? - Újabb videó a Rákos-patak új lakójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7730fa23-c230-4896-a724-d08d8ebc4010","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ahogy arra számítani lehetett, a tavaly bevezetett új magyar menekültügyi eljárási szabályok sem felelnek meg az uniós jognak az Európai Bizottság szerint. Ezért kötelezettségszegési eljárást indítottak Magyarországgal szemben, a kormánynak két hónap áll rendelkezésre álláspontjának elfogadtatására, ellenkező esetben az Európai Bírósághoz fordul a testület.","shortLead":"Ahogy arra számítani lehetett, a tavaly bevezetett új magyar menekültügyi eljárási szabályok sem felelnek meg az uniós...","id":"20210218_Europai_Bizottsag_az_uj_menekultugyi_eljaras_is_serti_az_unios_jogot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7730fa23-c230-4896-a724-d08d8ebc4010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee646dc-c0b1-4913-821f-83169802e167","keywords":null,"link":"/eurologus/20210218_Europai_Bizottsag_az_uj_menekultugyi_eljaras_is_serti_az_unios_jogot","timestamp":"2021. február. 18. 14:00","title":"Európai Bizottság: Az új magyar menekültügyi eljárás is sérti az uniós jogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább egy hét felkészülési idő kell a vendéglátósoknak az újranyitás előtt, és egy hónap ahhoz, hogy teljesen felpörögjön az iparág.","shortLead":"Legalább egy hét felkészülési idő kell a vendéglátósoknak az újranyitás előtt, és egy hónap ahhoz, hogy teljesen...","id":"20210219_vendeglatas_koronavirus_jarvany_nyitas_kupon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b73ecc-aa3f-4f05-afb0-0f8a59bb9400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_vendeglatas_koronavirus_jarvany_nyitas_kupon","timestamp":"2021. február. 19. 13:55","title":"Kuponokkal pörgetnék fel a vendéglátást a nyitás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1df11fd-b1dc-4f65-80b8-b560b8d7dd2b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újabb csoporttal bővült az intézkedéssel érintettek köre.","shortLead":"Újabb csoporttal bővült az intézkedéssel érintettek köre.","id":"20210219_novak_katalin_szja_mentesseg_diplomas_gyed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1df11fd-b1dc-4f65-80b8-b560b8d7dd2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d462864d-6145-42bd-8f1e-ca82ac0aeda5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_novak_katalin_szja_mentesseg_diplomas_gyed","timestamp":"2021. február. 19. 12:16","title":"Novák: A diplomás gyed után sem kell szja-t fizetniük a 25 év alattiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50174fbd-b008-488a-b7fd-5b482c44d9ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világszintű nehézségek miatt a visszaesés ellenére is erősnek tartja a tavalyi teljesítményét a vállalat.","shortLead":"A világszintű nehézségek miatt a visszaesés ellenére is erősnek tartja a tavalyi teljesítményét a vállalat.","id":"20210219_mol_eredmeny_gyorsjelentes_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50174fbd-b008-488a-b7fd-5b482c44d9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c965310-1257-4f78-b961-07d6b51a5ea2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_mol_eredmeny_gyorsjelentes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 19. 07:10","title":"Jelentősen romlott a Mol eredménye, de így is meghaladta a kétmilliárd dollárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a57450-e6a0-4183-96b6-a663b0eeb1f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Tottenham Hotspur 4-1-re nyert csütörtökön az osztrák Wolfsberger AC ellen a Puskás Arénában, a labdarúgó Európa-liga kieséses szakaszának első fordulójában.\r

\r

","shortLead":"A Tottenham Hotspur 4-1-re nyert csütörtökön az osztrák Wolfsberger AC ellen a Puskás Arénában, a labdarúgó Európa-liga...","id":"20210219_tottenham_hotspur_wolfsberger_ac_europa_liga_puskas_arena","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40a57450-e6a0-4183-96b6-a663b0eeb1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642fad13-00dc-41e3-8ed6-88cec3915845","keywords":null,"link":"/sport/20210219_tottenham_hotspur_wolfsberger_ac_europa_liga_puskas_arena","timestamp":"2021. február. 19. 05:29","title":"Magabiztos Tottenham-siker a Puskás Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]