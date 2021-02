Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google szabályai szerint csak olyan alkalmazások kerülhetnek be a Play áruházba, amelyek az alapvető feltételeket teljesítik. A volt elnök szolgáltatása nem tartozott ezek közé.","shortLead":"A Google szabályai szerint csak olyan alkalmazások kerülhetnek be a Play áruházba, amelyek az alapvető feltételeket...","id":"20210219_play_aruhaz_donald_trump_alkalmazas_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb0fb16-7686-4687-b28f-dfe56914ff01","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_play_aruhaz_donald_trump_alkalmazas_kampany","timestamp":"2021. február. 19. 17:03","title":"Kitették a Play áruházból Trump hivatalos kampányalkalmazását, mert annyira rossz volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d01b08d-c719-4e8b-b42c-b20fb9b8b78b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sőt, az ejtőernyőző marsjáróról is megosztott egy képet a NASA.","shortLead":"Sőt, az ejtőernyőző marsjáróról is megosztott egy képet a NASA.","id":"20210219_perserverance_landolas_kozben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d01b08d-c719-4e8b-b42c-b20fb9b8b78b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba0f9ab-2514-441f-8a8f-08f380607ae0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_perserverance_landolas_kozben","timestamp":"2021. február. 19. 20:16","title":"Landolás közben készült képet küldött magáról a Perseverance","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42c3d66-96cf-4755-810d-300889084e69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülők a gyerekek arcán elszíneződést vettek észre, így tört ki a botrány.\r

","id":"20210220_Csendet_akart_az_ukran_ovono_ragasztoszalaggal_tapasztotta_be_a_gyerekek_szajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a42c3d66-96cf-4755-810d-300889084e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0684f3-b04f-4b7a-b25d-da9c558e1928","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Csendet_akart_az_ukran_ovono_ragasztoszalaggal_tapasztotta_be_a_gyerekek_szajat","timestamp":"2021. február. 20. 11:36","title":"Csendet akart az ukrán óvónő: ragasztószalaggal tapasztotta be a gyerekek száját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b58604-bf1e-4d24-b78b-2bcf812ba012","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Reagáltak a szivárványcsaládok Novák Katalin interjújára. ","id":"20210219_Szivarvanycsaladokert_Alapitvany_A_gyerekeink_sorsa_mindenkepp_szerepel_az_orszag_elso_szaz_problemaja_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2b58604-bf1e-4d24-b78b-2bcf812ba012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51307ce-8a0f-4f7c-ab6c-3e759bcb93de","keywords":null,"link":"/elet/20210219_Szivarvanycsaladokert_Alapitvany_A_gyerekeink_sorsa_mindenkepp_szerepel_az_orszag_elso_szaz_problemaja_kozott","timestamp":"2021. február. 19. 14:59","title":"Szivárványcsaládokért Alapítvány: A gyerekeink sorsa mindenképp szerepel az ország első száz problémája között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108b0884-cdf0-4e42-a655-de020493dc5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hol lehetne máshol mint Hollandiában. ","id":"20210221_Akvaduktnak_hivjak_ezt_az_egyszerre_autos_es_hajos_utkereszezodest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=108b0884-cdf0-4e42-a655-de020493dc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b023ce-285f-4a85-a251-543b03718d8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210221_Akvaduktnak_hivjak_ezt_az_egyszerre_autos_es_hajos_utkereszezodest","timestamp":"2021. február. 21. 10:33","title":"Akvaduktnak hívják ezt a csodás egyszerre autós és hajós útkereszeződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár 470-szeres a különbség a fideszes és ellenzéki vezetésű települések támogatása között, a Magyar Turisztikai Ügynökség szerint nem a pártállásuk alapján bírálták el a pályázókat.","shortLead":"Bár 470-szeres a különbség a fideszes és ellenzéki vezetésű települések támogatása között, a Magyar Turisztikai...","id":"20210219_mtu_penzosztas_fideszes_onkormanyzatoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56cf1c8-cf4c-445a-a91d-17e62bba0f3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_mtu_penzosztas_fideszes_onkormanyzatoknak","timestamp":"2021. február. 19. 15:01","title":"Kormánypárti települések 32 milliárdot, ellenzékiek csak 68 milliót kaptak a Turisztikai Ügynökségtől tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beadás után gyakori mellékhatás lehet az izületi fájdalom, a láz, a hasmenés vagy a hányinger.","shortLead":"Beadás után gyakori mellékhatás lehet az izületi fájdalom, a láz, a hasmenés vagy a hányinger.","id":"20210219_Megjelent_a_kinai_vakcina_alkalmazasi_eloirasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b9d92d-b550-4395-af2e-3a0a3fd8b401","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_Megjelent_a_kinai_vakcina_alkalmazasi_eloirasa","timestamp":"2021. február. 19. 18:41","title":"Megjelent a kínai vakcina alkalmazási előírása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább egy hét felkészülési idő kell a vendéglátósoknak az újranyitás előtt, és egy hónap ahhoz, hogy teljesen felpörögjön az iparág.","shortLead":"Legalább egy hét felkészülési idő kell a vendéglátósoknak az újranyitás előtt, és egy hónap ahhoz, hogy teljesen...","id":"20210219_vendeglatas_koronavirus_jarvany_nyitas_kupon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b73ecc-aa3f-4f05-afb0-0f8a59bb9400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_vendeglatas_koronavirus_jarvany_nyitas_kupon","timestamp":"2021. február. 19. 13:55","title":"Kuponokkal pörgetnék fel a vendéglátást a nyitás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]