[{"available":true,"c_guid":"c04f91cf-d559-4533-b2aa-24f11913d453","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyszerű dizájn a digitális térben is jól mutat majd – vélik a franciák.","shortLead":"Az egyszerű dizájn a digitális térben is jól mutat majd – vélik a franciák.","id":"20210303_Vasarely_altal_rajzolt_egykori_Renault_logo_atdolgozasa_lett_megint_a_marka_emblemaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c04f91cf-d559-4533-b2aa-24f11913d453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89f4265-ebcf-4798-b73f-42ab11be5811","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_Vasarely_altal_rajzolt_egykori_Renault_logo_atdolgozasa_lett_megint_a_marka_emblemaja","timestamp":"2021. március. 03. 15:40","title":"Vasarely emblémája inspirálta a Renault új logóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyelőre a függetlenek közé ülnek be a Fidesz EP-képviselői - de merre tovább? 4000 egészségügyi szakember nem lépett át az új jogviszonyba. Európai vakcinasegély érkezik Csehországba, Szlovákiába és Ausztriába. Különleges levelet kapott Karácsony Gergely. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Egyelőre a függetlenek közé ülnek be a Fidesz EP-képviselői - de merre tovább? 4000 egészségügyi szakember nem lépett...","id":"20210304_Radar_360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9e4bc2-233e-45a7-87c8-c98889b14984","keywords":null,"link":"/360/20210304_Radar_360","timestamp":"2021. március. 04. 08:00","title":"Radar 360: Merre tart a Fidesz európai képviselőcsoportja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Január óta 50 forinttal nőtt az üzemanyag literenkénti átlagára.","shortLead":"Január óta 50 forinttal nőtt az üzemanyag literenkénti átlagára.","id":"20210303_benzinar_dragulas_uzemanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71107a14-d53d-4e03-b892-ec5cc7b962ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_benzinar_dragulas_uzemanyag","timestamp":"2021. március. 03. 08:38","title":"Megint feljebb kúszott a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz nem felfedezni a rosszindulatot a Klubrádió elnöke és többségi tulajdonosa szerint.","shortLead":"Nehéz nem felfedezni a rosszindulatot a Klubrádió elnöke és többségi tulajdonosa szerint.","id":"20210302_klubradio_nincs_napirenden_nmhh_mediatanacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c05957-66d7-4d98-956b-cbbda2223871","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_klubradio_nincs_napirenden_nmhh_mediatanacs","timestamp":"2021. március. 02. 18:59","title":"Újabb hétig marad biztosan néma a Klubrádió, a Médiatanács nem vette napirendre az ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"75 éves kor felett még mindig csak a Pfizer és a Moderna vakcináival oltanak.","shortLead":"75 éves kor felett még mindig csak a Pfizer és a Moderna vakcináival oltanak.","id":"20210302_astrazeneca_idosek_franciaorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e39b7dfe-bdbc-4398-9ae6-e8999eb9f943","keywords":null,"link":"/vilag/20210302_astrazeneca_idosek_franciaorszag","timestamp":"2021. március. 02. 18:07","title":"Meggondolta magát Franciaország, mégis kaphatják az AstraZeneca oltást az idős, krónikus beteg emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2008-ban vette meg azt a budai ingatlant a Lidl, amelynek a helyén most nem csak egy szupermarket nyílik, hanem az OTP Ingatlannal közösen egy társasházat is építettek.","shortLead":"2008-ban vette meg azt a budai ingatlant a Lidl, amelynek a helyén most nem csak egy szupermarket nyílik, hanem az OTP...","id":"20210303_otp_lidl_bolt_lakas_csalogany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9da8921-10a8-406a-82c6-88c632641e2a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210303_otp_lidl_bolt_lakas_csalogany","timestamp":"2021. március. 03. 13:24","title":"Luxuslakásokat és új boltot épített az OTP és a Lidl, 13 évvel a hely megvásárlása után jöhet a nyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa313f49-a4a4-4f7a-ad79-b46770e544d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Samantha Cristoforetti többek között azzal vált híressé, hogy először ő készített presszókávét a Nemzetközi Űrállomáson.","shortLead":"Samantha Cristoforetti többek között azzal vált híressé, hogy először ő készített presszókávét a Nemzetközi Űrállomáson.","id":"20210303_Nem_csak_urhajosokat_toboroz_maga_is_visszater_az_urbe_jovo_tavasszal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa313f49-a4a4-4f7a-ad79-b46770e544d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d203bb7e-983f-4499-9c7e-da2d225423fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_Nem_csak_urhajosokat_toboroz_maga_is_visszater_az_urbe_jovo_tavasszal","timestamp":"2021. március. 03. 13:03","title":"Nemcsak űrhajósokat toboroz, maga is visszatér az űrbe jövő tavasszal az első olasz űrhajósnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cda16df-cf53-4c9f-85c5-5648769e1289","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"A mesterséges intelligencia mára megkerülhetetlenné vált a nap mint nap használt online eszközökben is, és átgondolt AI-stratégia nélkül egyre nehezebb lesz előre jutni az üzleti életben. A Microsoft ezért állította össze a felső vezetők tapasztalataira és esettanulmányokra épített AI Business School tananyagát, amely 2021 februárjától a BGE és a Szegedi Tudományegyetem kurzusaiba is beépül.","shortLead":"A mesterséges intelligencia mára megkerülhetetlenné vált a nap mint nap használt online eszközökben is, és átgondolt...","id":"20210203_Mesterseges_Intelligencia_az_uzlet_szolgalataban_ket_magyar_egyetemen_is_specialis_kepzes_indul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cda16df-cf53-4c9f-85c5-5648769e1289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83dcf278-e0b4-4660-b9b8-007ceb260454","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210203_Mesterseges_Intelligencia_az_uzlet_szolgalataban_ket_magyar_egyetemen_is_specialis_kepzes_indul","timestamp":"2021. március. 02. 14:30","title":"Mesterséges Intelligencia az üzlet szolgálatában: két magyar egyetemen is speciális képzés indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]